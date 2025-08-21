Không lo cháy nổ: Pin dự phòng thể rắn hứa hẹn mang đến cuộc cách mạng về an toàn và tốc độ sạc

Vừa qua, một công ty phần cứng mới xuất hiện, mang tên BMX đã giới thiệu một giải pháp đột phá, hứa hẹn sẽ thay đổi cuộc chơi với pin dự phòng thể rắn SolidSafe. Sản phẩm này không chỉ giải quyết triệt để vấn đề an toàn mà còn mang lại hiệu suất sạc ấn tượng.



Nếu bạn cần thêm năng lượng và dung lượng lưu trữ, bạn có thể mua sạc dự phòng SolidSafe 10.000mAh có khe cắm thẻ nhớ microSD tích hợp.

Sự khác biệt cốt lõi của pin thể rắn nằm ở việc sử dụng chất điện phân ở dạng rắn thay vì dạng lỏng, giúp loại bỏ hoàn toàn nguy cơ cháy nổ do hiện tượng "mất kiểm soát nhiệt". BMX cho biết pin dự phòng SolidSafe của họ có khả năng chịu nhiệt, chống sốc và chống cháy.

Trong một video thử nghiệm đầy ấn tượng, một cục pin SolidSafe vẫn hoạt động bình thường ngay cả khi bị đóng đinh hoặc bị cắt mất một góc. Điều này sẽ giúp những người thường xuyên di chuyển bằng máy bay hoặc dành nhiều thời gian ở xa ổ cắm điện cảm thấy an tâm hơn rất nhiều.

BMX cho biết vì những sản phẩm này có pin thể rắn bên trong nên bạn không phải lo lắng về việc chúng quá nóng và phát nổ, ngay cả khi để trong ô tô dưới ánh nắng Mặt Trời.

Thiết kế cao cấp và hiệu suất vượt trội

Dòng sản phẩm SolidSafe bao gồm ba phiên bản pin dự phòng, tất cả đều được tích hợp công nghệ pin thể rắn tiên tiến và có thiết kế bằng nhôm sang trọng. Đặc biệt, chúng hỗ trợ sạc không dây MagSafe, cho phép gắn chặt vào iPhone.

Về hiệu suất, pin có thể sạc không dây 15W và sạc có dây lên tới 30W, đủ để sạc đầy 50% pin của iPhone 16 Pro chỉ trong nửa giờ. Một màn hình LCD màu cũng được tích hợp để hiển thị thông tin sạc một cách trực quan.

Cả ba phiên bản sạc sự phòng đều có màn hình LCD màu và dây cáp đi kèm.

Các phiên bản bao gồm:

SolidSafe 5.000mAh: Phiên bản nhỏ gọn với một cổng USB-C, dày chỉ 11,5mm và nặng 137g.

SolidSafe 10.000mAh: Phiên bản dung lượng cao với hai cổng USB-C, dày 18,9mm và nặng 209g.

SolidSafe 10.000mAh + microSD: Phiên bản nâng cấp của 10.000mAh, có thêm khe cắm thẻ nhớ microSD để mở rộng dung lượng lưu trữ, hỗ trợ tốc độ lên đến 200MB/giây.

Tất cả các phiên bản đều có thể sạc cùng lúc nhiều thiết bị và hỗ trợ sạc qua cổng USB, cho phép người dùng sạc cả thiết bị và pin dự phòng cùng lúc. Tốc độ sạc của pin cũng rất ấn tượng: có thể sạc từ 0% lên 80% chỉ trong 1 giờ.

BMX cũng đang sản xuất các đế cắm ba và năm khoang để sạc nhiều bộ sạc dự phòng cùng lúc.

Khả năng tiếp cận và rủi ro từ gây quỹ cộng đồng

Hiện tại, BMX đang huy động vốn cộng đồng cho các sản phẩm này trên nền tảng Kickstarter với mức giá ưu đãi đặc biệt. SolidSafe 5K có giá chỉ 49 USD (so với giá bán lẻ 79 USD), SolidSafe 10K là 59 USD (giảm từ 100 USD), và phiên bản có thẻ nhớ là 79 USD (giảm từ 129 USD).

Mặc dù BMX không phải là công ty duy nhất sản xuất pin dự phòng thể rắn, nhưng giá cả cạnh tranh và các tính năng vượt trội của họ đang thu hút được sự chú ý lớn từ cộng đồng.

BMX cho biết đội ngũ của họ đến từ các công ty phần cứng uy tín và đang nỗ lực để hoàn thành các quy trình chứng nhận, sản xuất và phân phối trên toàn thế giới vào tháng 10. Chiến dịch gây quỹ của họ đã vượt mục tiêu ban đầu với hơn 1.200 người ủng hộ, cho thấy sự quan tâm lớn của thị trường đối với một sản phẩm pin an toàn và hiệu quả.

Tất nhiên, như mọi chiến dịch gây quỹ cộng đồng khác, vẫn luôn có những ý kiến khác nhau. Dù vậy, với những gì đã thể hiện, pin dự phòng SolidSafe hứa hẹn sẽ mang đến một giải pháp sạc an toàn và đáng tin cậy cho người dùng trên toàn cầu.