Đối với nhiều người, bóng đèn đơn giản là một vật dụng chiếu sáng. Nhưng đối với Công ty Cổ phần Bóng đèn Phích nước Rạng Đông (sau đây gọi tắt là Rạng Đông) - thương hiệu "tuổi thơ" đối với nhiều thế hệ người Việt Nam - từng chiếc bóng đèn là kết tinh của công nghệ, của sứ mệnh mang lại trải nghiệm hạnh phúc, đồng hành cùng dân tộc xây dựng Việt Nam phồn vinh - thịnh vượng.

Ngày 28/4/1964, Bác Hồ thăm nhà máy Rạng Đông. Kể từ đó, ngày này trở thành Ngày truyền thống của Rạng Đông. Ảnh: Rạng Đông

Từ chuyến thăm quý báu của Bác Hồ năm 1964, Rạng Đông ngày một đổi mới, vươn mình mạnh mẽ để đặt những mục tiêu "doanh thu tỷ USD" trong Khát vọng Rạng Đông.

Từ những khát khao đỉnh cao đó, cùng tìm hiểu xem "Bằng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và sự tử tế", Rạng Đông đã chinh phục người dùng Việt như thế nào?

Chiều sâu của chiếc bóng đèn "Make in Vietnam" của Rạng Đông

Chỉ với 136.000 đồng, bạn có thể sở hữu chiếc bóng đèn LED BULB Tròn 20W này.

Ảnh: Rạng Đông

Nhìn nó thực sự đơn giản, nặng vỏn vẹn 150 gram. Nhưng nếu là người tiêu dùng thông thái, bạn có thể hiểu đằng sau chiếc bóng đèn giá chỉ vài bát phở sáng này là cả một "kỳ quan" của sự tỉ mỉ, của công nghệ, kỹ thuật hướng đến sức khỏe người dùng và rất thân thiện môi trường.

Hãy cùng nhìn sâu hơn.

Đầu tiên là: Chỉ số hoàn màu (CRI > 80)

Rạng Đông có 4 tầng công nghệ chiếu sáng xuyên suốt hành trình phát triển 64 năm của mình, đó là: Công nghệ điện chân không, công nghệ đèn phóng điện hơi thủy ngân áp suất thấp, công nghệ chiếu sáng rắn và Hệ sinh thái LED 4.0. Trong số đó, Hệ sinh thái LED 4.0 hiện đại và thân thiện với mắt người hơn cả.

Hệ sinh thái LED 4.0 của Rạng Đông ra đời ứng dụng thành tựu của thế giới về sinh học, y học và công nghệ thông tin, phù hợp với nhịp sinh học của con người. Ảnh: Rạng Đông



Chiếc bóng đèn LED BULB Tròn 20W chính là thế hệ thuộc Hệ sinh thái LED 4.0 của Rạng Đông. Nó sở hữu chỉ số CRI > 80.

Hiểu đơn giản, CRI > 80 mang lại ánh sáng trung thực, tự nhiên, bảo vệ thị lực và tăng khả năng nhận diện màu sắc. Không phát tia UV, an toàn cho mắt và da.

Hiểu sâu hơn, CRI (Color Rendering Index) là chỉ số do Ủy ban Chiếu sáng Quốc tế (CIE) quy định. CRI đo lường khả năng tái tạo màu sắc trung thực của nguồn sáng nhân tạo so với ánh sáng tự nhiên (thường lấy ánh sáng Mặt trời làm chuẩn, với CRI = 100). Chỉ số này được tính dựa trên thang điểm từ 0 - 100, giá trị càng cao thì màu sắc càng chân thực, phù hợp với nhịp sinh học của con người.

Kế đến là: Tiết kiệm điện và thân thiện môi trường

Chiếc bóng đèn 136.000 đồng này không chứa thủy ngân và hóa chất độc hại, không phát ra tia tử ngoại, do đó rất an toàn cho người sử dụng và môi trường.

Không những thế, nhờ sử dụng chip LED Samsung có hiệu suất sáng 150 lm/W mà vật dụng chiếu sáng này tiết kiệm đến 90% điện năng thay thế đèn sợi đốt 200W; cũng như tiết kiệm 33% - 50% điện năng thay thế đèn compact 30W, 40W, giúp gia đình bạn giảm chi phí hóa đơn tiền điện.

Nhờ những đặc điểm vượt trội đó, mà một sản phẩm nhỏ gọn, giúp căn nhà bạn bừng sáng như vậy đã đáp ứng các tiêu chuẩn khắt khe về an toàn và tính năng của Việt Nam (TCVN), Quốc tế (IEC).

Xem video:

Cực phẩm "Make in Vietnam" vươn vai mạnh mẽ: Từ chuyến thăm của Bác Hồ đến "doanh thu tỷ USD"

Khát vọng Rạng Đông: Top 100 doanh nghiệp Việt Nam đạt doanh thu tỷ USD

Chỉ từ một chiếc bóng đèn thế hệ "LED 4.0", chúng ta có cơ hội hiểu rõ hơn về con đường phát triển vì người dùng, vì Việt Nam của Rạng Đông.

Trong bối cảnh toàn cầu hóa và cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, Rạng Đông là một trong những doanh nghiệp tiên phong thực hiện “Make in Vietnam”.

Với việc đầu tư vào Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển (R&D) từ năm 2011 tại Hà Nội, và phát triển các dòng sản phẩm như đèn LED thông minh, Rạng Đông đã chuyển mình từ “Made in Vietnam” (sản xuất đơn thuần) sang “Make in Vietnam” (sáng tạo và sở hữu công nghệ).

Cùng với mục tiêu doanh thu năm 2025 13,2-13,75 nghìn tỷ đồng, đây là bệ phóng để Rạng Đông đặt mục tiêu lớn vào năm 2030 đó là trở thành doanh nghiệp công nghệ cao, vươn tầm khu vực và quốc tế; Thực hiện thành công Tiên phong chuyển đổi kép (số và xanh), dẫn đầu các không gian tăng trưởng mới: Smart home, smart city, smart farm tại Việt Nam; Đưa Rạng Đông vào TOP 100 doanh nghiệp Việt Nam đạt doanh thu tầm tỷ USD, lợi nhuận trên 100 triệu USD; Thu nhập bình quân hệ số 1 đạt 2.000 USD/người/tháng.

60 năm có lẻ từ ngày 28/4/1964 quý báu, Rạng Đông luôn lấy lời dạy của Bác Hồ làm kim chỉ nam, đặc biệt là tinh thần “tử tế trong kinh doanh” và trách nhiệm với cộng đồng. "Hành trình theo chân Bác" nhờ thế góp phần đưa Rạng Đông vươn mình ra biển lớn.