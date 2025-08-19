Xuất khẩu LNG (khí thiên nhiên hóa lỏng) của Mỹ trong năm 2025 đã phá vỡ thêm một kỷ lục nữa, giá cả đang tăng mà không làm giảm nhu cầu, và triển vọng vẫn rất khả quan.

Ảnh: Oil Price

Cụ thể, theo báo cáo của Gavin Maguire từ Reuters, xuất khẩu LNG của Mỹ từ tháng 1 đến tháng 8/2025 đạt 69 triệu tấn, tăng 22% so với 8 tháng đầu năm 2024. Tuy nhiên, bức tranh xán lạn này vấp phải một trở ngại: Đường ống dẫn khí, Oilprice thông tin ngày 17/8.

Chuyên gia đánh giá, mặc dù sản lượng khí đốt tự nhiên ngày càng tăng nhưng tốc độ tăng trưởng xuất khẩu LNG của Mỹ đang bị đe dọa do công suất đường ống không đủ để vận chuyển khí đốt đến các cơ sở hóa lỏng.

“Vấn đề không phải là khả năng cung cấp khí đốt, mà là vấn đề vận chuyển. Làm thế nào chúng ta có thể đưa khí đốt đến nơi cần đến" - Phó chủ tịch kiêm Tổng giám đốc cơ sở Corpus Christi của Công ty năng lượng quốc tế Cheniere Energy (Mỹ) phát biểu.

Việc thiếu hụt đường ống có thể làm chậm lại cơn sốt LNG của Mỹ. Ngoài ra còn có một thách thức khác đến từ quyết định của chính quyền Trump nhằm tăng cường khả năng tự cung tự cấp của các tàu chở LNG - hiện tại vẫn chưa có tàu nào.

Ảnh: Shale Magazine

Theo các quy định mới do Đại diện Thương mại Mỹ (USTR) đề xuất, bắt đầu từ năm 2028, tổng cộng 1% lượng LNG xuất khẩu của Mỹ phải được vận chuyển bằng tàu treo cờ Mỹ. Từ năm 2029 trở đi, 1% lượng LNG xuất khẩu của Mỹ phải được vận chuyển bằng tàu treo cờ Mỹ và phải do Mỹ đóng. Hiện tại chỉ có 1 tàu chở LNG vận chuyển khí đốt của Mỹ dưới cờ Mỹ.

LNG là dạng khí thiên nhiên NG được làm lạnh đến -162°C để chuyển thành chất lỏng LNG (giảm thể tích NG khoảng 600 lần), giúp dễ dàng vận chuyển và lưu trữ. So với than đá và dầu mỏ, LNG phát thải ít khí CO2, NOx, và SOx hơn, góp phần giảm ô nhiễm môi trường và là lựa chọn chuyển đổi năng lượng trong bối cảnh giảm phát thải carbon.

LNG được sử dụng làm nhiên liệu cho các ngành công nghiệp nặng (như sản xuất thép, hóa chất) và ngày càng phổ biến trong giao thông...