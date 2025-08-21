NeuConnect: Dự án tỷ USD kết nối năng lượng xanh giữa Anh và Đức

Dự án NeuConnect - tổng đầu tư 3,2 tỷ USD - đang tạo nên bước đột phá trong lĩnh vực năng lượng tại châu Âu, đánh dấu lần đầu tiên Anh và Đức được kết nối trực tiếp qua một đường cáp năng lượng dài 725 km dưới đáy Biển Bắc.

Với chiều dài "khủng" như vậy, tuyến cáp điện đầu tiên giữa Anh và Đức được ví như “con đường năng lượng vô hình”, cho phép hai quốc gia trao đổi điện tức thời theo nhu cầu, mở ra kỷ nguyên mới cho năng lượng bền vững.

Đường cáp dưới đáy biển kết nối giữa Anh và Đức dài 725 km. Ảnh: KEP

NeuConnect sử dụng cáp điện áp cao dòng một chiều (HVDC) với công suất 1,4 gigawatt - đủ để cung cấp điện cho 1,5 triệu hộ gia đình; đồng thời Dự án NeuConnect có thể giảm 13 triệu tấn khí thải carbon trong vòng 25 năm - tương đương với việc trồng khoảng 28.000.000 cây hoặc loại bỏ khoảng 400.000 ô tô khỏi đường mỗi năm.

Chiêm ngưỡng "gã khổng lồ hàng hải" mang "Đại mãng xà" ra biển

Tập đoàn Prysmian SpA (Italy), công ty hàng đầu thế giới trong ngành hệ thống cáp năng lượng và viễn thông, được trao hợp đồng trị giá hơn 1,39 tỷ USD để cung cấp là lắp đặt cáp HVDC 525kV; đồng thời giám sát, bảo trì trong thời gian bảo hành.

Hiện tại, tàu đặt cáp Leonardo da Vinci - một trong những tàu đặt cáp hiện đại nhất, lớn nhất thế giới của Tập đoàn Prysmian SpA đang tỉ mỉ triển khai 140 km cáp ví như "Đại mãng xà" ở vùng biển Anh, cách bờ biển Kent 22 km.

Tàu đặt cáp Leonardo da Vinci của Tập đoàn Prysmian SpA. Ảnh: Tập đoàn Prysmian SpA



Siêu tàu này có chiều dài khoảng 170 mét, rộng 34 mét, mớn nước mùa hè 8,5 mét và lượng giãn nước 36.400 tấn khi đầy tải. Tàu được trang bị hai băng chuyền cáp lớn với sức chứa lần lượt là 7.000 tấn và 10.000 tấn.

Đổi nổi trội nhất của "Gã khổng lồ hàng hải" này là khả năng lắp đặt cáp ở độ sâu tới 3.900m, một kỳ quan kỹ thuật thiết yếu để vượt qua đáy biển đầy thách thức của Biển Bắc.

Việc lắp đặt những sợi cáp ngầm này vừa là nghệ thuật vừa là khoa học. Mỗi km cáp phải được định vị chính xác và bảo vệ khỏi dòng chảy, sự ăn mòn và hoạt động của con người.

Các công cụ chôn ngầm tiên tiến được triển khai để đảm bảo cơ sở hạ tầng quan trọng này vẫn bền vững trong nhiều thập kỷ tới, làm nổi bật sự cân bằng phức tạp giữa kỹ thuật và cân nhắc môi trường cần thiết cho một dự án như vậy.

Dự án đang tiến triển đều đặn từ năm 2023 và hướng tới mục tiêu vận hành hoàn toàn vào năm 2028.

Lợi ích song hành của hai thị trường năng lượng lớn nhất châu Âu

NeuConnect không chỉ là một liên kết kỹ thuật mà còn là biểu tượng cho sự hợp tác năng lượng giữa hai thị trường năng lượng lớn nhất châu Âu.

Nhìn chung, NeuConnect mang lại lợi ích song hành cho Anh, Đức. Dự án sẽ góp phần đảm bảo nguồn cung cấp ở Vương quốc Anh bằng cách khai thác nguồn điện gió ngoài khơi ngày càng tăng ở miền bắc nước Đức.

Bằng cách tối ưu hóa việc sử dụng năng lượng tái tạo từ cả hai quốc gia, NeuConnect giúp biến hai lưới điện quốc gia thành một hệ thống liên lục địa hiệu quả và sạch hơn.

Điều này đặc biệt quan trọng khi Anh, một nước nhập khẩu điện với 5,4% nhu cầu năm 2020 đến từ nước ngoài, kỳ vọng giảm chi phí điện năng nhờ kết nối với Đức – quốc gia sản xuất điện gió lớn thứ 3 thế giới.

Về mặt kinh tế, NeuConnect dự kiến mang lại lợi ích 1,7 tỷ bảng Anh cho người tiêu dùng Anh trong 25 năm, đồng thời tạo ra khoảng 500 việc làm trong giai đoạn xây dựng.

Đối với Đức, NeuConnect giúp quản lý sự không liên tục liên quan đến công suất lắp đặt năng lượng tái tạo ngày càng tăng và giảm bớt tình trạng tắc nghẽn lưới điện hiện tại ở miền bắc nước Đức.

Với tiềm năng giảm thiểu lãng phí năng lượng tái tạo và tăng cường an ninh năng lượng, NeuConnect là một bước tiến lớn hướng tới mục tiêu trung hòa carbon vào giữa thế kỷ.