Wood Mackenzie: Thế giới cần khoản "siêu đầu tư" 1.200 tỷ USD mới đủ sức "nhốt" nguồn năng lượng này

Theo báo cáo mới nhất từ nhà phân tích toàn cầu về chuyển đổi năng lượng của Anh Wood Mackenzie, để đáp ứng yêu cầu ổn định lưới điện vào năm 2034, thế giới cần đầu tư tới 1.200 tỷ USD vào hệ thống lưu trữ pin (BESS) nhằm lưu trữ hơn 5.900 GW công suất lắp đặt mới từ năng lượng gió và mặt trời trong thập kỷ tới.

Với nhu cầu điện toàn cầu dự kiến tăng 55% vào năm 2034, trong đó năng lượng tái tạo biến đổi (như gió và mặt trời) chiếm hơn 80% công suất bổ sung mới, hệ thống lưu trữ pin dạng lưới (GFM BESS) được xem là giải pháp công nghệ quan trọng để đảm bảo sự cân bằng giữa nguồn năng lượng tái tạo dồi dào và yêu cầu ổn định lưới điện.

Ảnh minh họa

Đây là cơ hội lớn cho thị trường khi nhiều quốc gia đang tập trung đầu tư vào lưu trữ pin trong bối cảnh năng lượng tái tạo không ngừng tăng trưởng. Đáng chú ý, chi phí lưu trữ pin đã giảm trung bình từ 10% đến 40% trên các thị trường toàn cầu trong năm 2025, củng cố triển vọng tích cực cho lĩnh vực này.

Theo phân tích từ Hội đồng Giao thông Sạch Quốc tế, các chính sách cắt giảm của đạo luật “One Big Beautiful Bill Act” (OBBBA) của Tổng thống Trump cắt giảm nhiều khoản tín dụng năng lượng sạch, có thể khiến sản lượng pin tại Mỹ giảm khoảng 75%, từ mức dự báo 1.050 GWh xuống còn 250 GWh vào năm 2030, trong khi doanh số xe điện cũng được dự đoán giảm 40%.

Trong khi đó, Trung Quốc lại chọn hướng đi khác, với việc tập trung vào thủy điện, đặc biệt là thủy điện tích năng (PSH), một phương pháp lưu trữ năng lượng lâu dài, chi phí thấp và tiềm năng lớn hơn pin lithium-ion.

Trong năm qua, Trung Quốc đã bổ sung 24,6 GW công suất thủy điện mới, chiếm gần 60% tổng công suất toàn cầu, trong đó 7,75 GW là PSH. Với hơn 200 GW dự án PSH đang xây dựng hoặc được phê duyệt, Trung Quốc dự kiến vượt mục tiêu 120 GW vào năm 2030, có thể đạt 130 GW vào cuối thập kỷ.