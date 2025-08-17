Chiêm ngưỡng "quái vật" cần cẩu lớn nhất hành tinh nâng mái vòm 245 tấn cho nhà máy 33 tỷ USD

Sử dụng cần cẩu lớn nhất thế giới, SGC-250 (hay Big Carl), công ty năng lượng tích hợp EDF Energy (Anh) đã nâng thành công một mái vòm khổng lồ nặng 245 tấn lên lò phản ứng của Tổ máy 2 thuộc Nhà máy điện hạt nhân Hinkley Point C (HPC) ở Somerset (Anh).

Cột mốc này đánh dấu bước tiến đáng kể trong việc xây dựng nhà máy điện hạt nhân đầu tiên của Vương quốc Anh sau 30 năm.

Kỳ tích đột phá về kỹ thuật này đã thu hút sự chú ý toàn cầu.

Cần cẩu lớn nhất thế giới SGC-250 (trên cạn) được sản xuất bởi Sarens, cần cẩu này là một kỳ quan kỹ thuật với khả năng nâng lên đến 5.000 tấn.



Hinkley Point C được kỳ vọng sẽ trở thành nền tảng cho cơ sở hạ tầng năng lượng của Vương quốc Anh. Nhà máy điện hạt nhân mới này đặt mục tiêu cung cấp điện không carbon cho hơn 6 triệu hộ gia đình, đánh dấu một bước tiến quan trọng hướng tới các giải pháp năng lượng bền vững của nước này.

Bằng cách tận dụng công nghệ chế tạo sẵn, EDF Energy đặt mục tiêu đưa nhà máy điện hạt nhân Hinkley Point C trị giá 33 tỷ USD vào vận hành nhanh chóng năm 2031, góp phần vào các mục tiêu năng lượng rộng lớn hơn của Vương quốc Anh.

Hình ảnh cần cẩu lớn nhất hành tinh thực hiện các thao tác nâng mái vòm nặng 245 cho nhà máy điện hạt nhân 33 tỷ USD của Anh. Nguồn: Hinkley Point C

Sản lượng điện không carbon của nhà máy sẽ đóng vai trò quan trọng trong việc giảm lượng khí thải carbon của Vương quốc Anh và thúc đẩy sự độc lập về năng lượng.

Hinkley Point C có 2 lò phản ứng hạt nhân, với lò phản ứng số 2 gần đây được lắp đặt mái vòm cao 13,6 mét. Công trình đồ sộ này, được tạo thành từ 900 mối hàn, minh chứng cho những nỗ lực kỹ thuật tỉ mỉ thúc đẩy dự án tiến triển. Sau khi lắp đặt, tổng chiều cao của tòa nhà đạt đến con số ấn tượng 43,6 mét.