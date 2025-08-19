"Kho báu" khổng lồ của Bhutan: Bí mật về quyết định chưa từng có "thay đổi vận mệnh quốc gia"

Bhutan là một thiên đường ẩn mình dưới chân dãy Himalaya. Bhutan quyến rũ du khách với cảnh quan thanh bình hoang sơ, những tu viện cổ kính và di sản văn hóa phong phú.

Giữa một thế giới luôn vận động, Bhutan mang đến chốn bình yên, tĩnh lặng đầy kinh ngạc. Người Bhutan luôn tin vào Thiên Nhiên. Với họ, Thiên Nhiên dẫn lối vào con đường thay đổi, thích nghi, bền bỉ, tiến hóa.

Tu viện Tiger's Nest (Tu viện Hang Hổ hay Paro Taktsang) - một quần thể đền thờ từ thế kỷ 17 nằm cheo leo trên vách đá dựng đứng cao gần 910 mét so với thung lũng - là điểm đến nổi tiếng ở Bhutan. Ảnh: Nathab

Cách đây 50 năm có lẻ, quốc gia bên sườn Himalaya đưa ra một quyết định chưa từng có: Mở cửa đón du khách năm châu.

Từ ngày mở cửa đến nay, truyền thông quốc tế nổi tiếng như Lonely Planet, BBC không ngớt ca ngợi Bhutan là “quốc gia hạnh phúc bậc nhất thế giới” nhờ lối sống giản dị, văn hóa Phật giáo sâu sắc, và môi trường tự nhiên hoang sơ.

Ảnh: Nathab

Trong một thế giới nơi các tập đoàn lớn và ngành du lịch với ngân sách khổng lồ chạy theo những giá trị nguyên bản, Bhutan vẫn giữ được bản sắc độc đáo, không bị thương mại hóa.

Cuộc sống chậm rãi, thôn dã được tôn vinh ở đây. Hơn 60% dân số vẫn sống ở nông thôn với nghề nông quy mô nhỏ.

Cốt lõi của truyền thống ẩm thực Bhutan chính là Ema Datshi (ớt và phô mai) - món ăn quốc hồn quốc túy của Bhutan. Ảnh: Clubmahindra



Dù không phải là quốc gia duy nhất trên thế giới có hơn 70% diện tích là rừng nhưng Bhutan vẫn đặc biệt nhờ chính sách bảo vệ môi trường tiên tiến, chỉ số carbon âm (hấp thụ CO2 gấp 3 lần lượng phát thải), và cách tiếp cận du lịch bền vững, khiến quốc gia này trở thành hình mẫu về bảo tồn thiên nhiên bền bỉ.

Ảnh: Nathab

"Kho báu xanh" khổng lồ cùng nỗ lực đo lường hạnh phúc của "Vương quốc Hạnh phúc" này khiến đất nước rộng 38.394 km vuông trở thành điểm đến trải nghiệm thiên nhiên hoang sơ, hùng vĩ bậc nhất thế giới.

Với những du khách nào đang muốn "chữa lành" bằng thiên nhiên thì cứ đến Bhutan vào cả bốn mùa Xuân - Hạ - Thu - Đông.

Xuân ở Bhutan là thời điểm lý tưởng nhất để đến đây đắm chìm vào sắc hoa tươi tắn của đào, anh đào khắp các thung lũng; hay cùng người thân trải nghiệm lễ hội Paro Tsechu lớn và quan trọng bậc nhất Bhutan.

Ảnh: Nathab

Hạ ở Bhutan là khoảng thời gian cho bức tranh xanh mướt của những thung lũng xanh mướt trải dài ngút ngàn, của những dòng sông hùng vĩ cuộn sóng.

Thu ở Bhutan là cơ hội hiếm có để quan khách ngắm nhìn những đỉnh núi đầy tuyết ở dãy Himalaya hùng vĩ.

Còn Đông ở Bhutan là khoảng thời gian cả không gian và thời gian dường như tĩnh lặng tròn vẹn. Dù lạnh nhưng Bhutan khi ấy đẹp đến ngỡ ngàng giữa một không gian được tuyết phủ khắp chốn.

Bốn mùa đang làm nên những điều kỳ diệu ở Bhutan. Mời bạn đến và chiêm nghiệm những cảm xúc khó quên!