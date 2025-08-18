"Sức mạnh ngầm" từ 750g Khoai Lang Thang cầm trên tay: Mục tiêu tối thượng của công ty 292 tỷ USD

Cuối tháng 7/2025, VLogger Khoai Lang Thang (tên thật là Đinh Võ Hoài Phương) "khoe" trên mạng xã hội khi tự hào trở thành gương mặt đại diện của TotalEnergies Việt Nam.

TotalEnergies Việt Nam là chi nhánh tại Việt Nam của TotalEnergies SE (TTE). TotalEnergies SE là một công ty năng lượng và dầu khí tích hợp đa quốc gia của Pháp, có tuổi đời hơn 100 năm, và là một trong 7 công ty dầu khí lớn nhất thế giới.

Theo Dữ liệu & Nghiên cứu Macrotrends, tổng tài sản của TotalEnergies SE tính đến ngày 30/6/2025 là 292,8 tỷ USD.

Hình ảnh Khoai Lang Thang trên tay cầm một trong những sản phẩm nổi trội của TotalEnergies Việt Nam. Ảnh: Facebook nhân vật

Nếu vào Facebook của Khoai Lang Thang, người hâm mộ những video du lịch - ẩm thực của chàng trai 9X có thể dễ dàng thấy Khoai đang cầm sản phẩm Hi-Perf 4T 700 10W-40 - chai dầu động cơ 4 kỳ gốc tổng hợp được đặc chế dành cho xe máy.

Hi-Perf 4T 700 10W-40 có điểm gì nổi bật khi "được" đồng hành cùng Khoai?

Hi-Perf 4T 700 10W-40 là sản phẩm này đáp ứng 2 tiêu chuẩn quốc tế khắt khe bậc nhất từ Mỹ và Nhật Bản - lần lượt là API SN và JASO MA2 - M033TOL326.

Có được 2 tiêu chuẩn này đồng nghĩa với việc chai dầu nhớt này có khả năng bảo vệ động cơ khỏi mài mòn; tương thích với hệ thống kiểm soát khí thải giúp giảm lượng khí thải độc hại, đáp ứng các quy định môi trường nghiêm ngặt; và tiết kiệm nhiên liệu thông qua việc giảm ma sát trong động cơ.

Vậy, Hi-Perf 4T 700 10W-40 giảm lượng khí thải độc hại ra môi trường thế nào?

Giảm ma sát động cơ: Dầu Hi-Perf 4T 700 10W-40 sử dụng công nghệ tổng hợp với đặc tính ma sát thấp, giúp động cơ hoạt động mượt mà hơn và tối ưu hóa quá trình đốt cháy nhiên liệu. Khi động cơ hoạt động hiệu quả hơn, lượng nhiên liệu bị đốt cháy không hoàn toàn (unburnt fuel) giảm, dẫn đến ít khí thải độc hại như hydrocarbon (HC) và carbon monoxide (CO) được thải ra môi trường.

Hình minh họa về động cơ 4 thì.

Đạt tiêu chuẩn quốc tế: Dầu Hi-Perf 4T 700 10W-40 đáp ứng tiêu chuẩn API SN, được thiết kế để tương thích với các bộ chuyển đổi xúc tác trong hệ thống xả của xe máy. Bộ chuyển đổi xúc tác giúp chuyển đổi các khí độc hại như HC, CO, và nitrogen oxides (NOx) thành các chất ít độc hại hơn (như CO2 và nước).

Hiệu quả tiết kiệm nhiên liệu: Như đã đề cập trước đó, dầu Hi-Perf 4T 700 10W-40 giúp giảm ma sát, cải thiện hiệu suất động cơ, dẫn đến tiết kiệm nhiên liệu. Khi tiêu thụ nhiên liệu giảm, lượng carbon dioxide (CO2) – một khí gây nhà kính – thải ra môi trường cũng giảm tương ứng.

Thông điệp "xanh hóa" từ chai dầu nhớt 750 gram

Những đặc điểm thân thiện môi trường, thân thiện động cơ của chai dầu nhớt Hi-Perf 4T 700 10W-40 (trọng lượng 750 gram bao gồm chai) là cách TotalEnergies SE truyền đi thông điệp "xanh hóa" của mình.

Vào tháng 9/2023, TotalEnergies SE đã phát động đấu thầu để sử dụng tới 500 kt/năm lượng hydro tiêu thụ tại các nhà máy lọc dầu châu Âu của mình từ năm 2030. Nỗ lực này nhằm giảm lượng khí thải CO2 trực tiếp của công ty lên tới 3 triệu tấn mỗi năm vào năm 2030. Ảnh: TotalEnergies SE



Mục tiêu của "công ty 100 năm" là đạt mức trung hòa carbon vào năm 2050, với mục tiêu trung gian là giảm 40% lượng phát thải khí nhà kính ròng vào năm 2030 so với mức năm 2015; và giảm 80% lượng khí thải mê-tan từ các cơ sở đang hoạt động vào năm 2030, so với mức năm 2020.

Mục tiêu vào năm 2050 này phù hợp với lộ trình được nêu trong gói luật "Fit-for-55" của Liên minh Châu Âu và kịch bản Phát thải ròng bằng 0 của Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) năm 2024.

Không chỉ "xanh hóa" trong toàn bộ chuỗi giá trị dầu khí, TotalEnergies SE còn tập trung vào năng lượng tái tạo và các giải pháp carbon thấp như năng lượng mặt trời, gió, nhiên liệu sinh học, khí sinh học, hydro carbon thấp và sản xuất điện sạch.