Ả Rập Xê Út - Nhà xuất khẩu dầu mỏ lớn nhất thế giới năm 2023, theo OEC - đang trên đà củng cố vị thế dẫn đầu toàn cầu về sản xuất hydro xanh với việc khánh thành Trung tâm Hydro Xanh Yanbu.

Dự án đầy tham vọng này, do ACWA Power dẫn đầu, hợp tác với EnBW của Đức, được dự đoán sẽ vượt xa dự án hydro xanh Neom đang được triển khai.

Trung tâm Hydro Xanh Yanbu, tọa lạc tại Yanbu (một thành phố cảng trên Biển Đỏ), dự kiến có công suất điện phân ấn tượng 4 gigawatt (GW), với mục tiêu sản xuất 400.000 tấn hydro xanh/năm.

Hydro này sẽ được chuyển hóa thành 2,2–2,5 triệu tấn amoniac xanh dành riêng cho xuất khẩu toàn cầu. Trung tâm sẽ đi vào hoạt động thương mại năm 2030.

Ảnh minh họa: Rudebaguette

Với Trung tâm Hydro Xanh Yanbu, cường quốc dầu mỏ này không chỉ đặt tham vọng trở thành nhà sản xuất hydro xanh lớn nhất thế giới, mà còn thể hiện cho thế giới thấy sự chuyển dịch mạnh mẽ từ việc phụ thuộc vào dầu mỏ truyền thống sang các giải pháp năng lượng bền vững, xanh hơn.

Hydro xanh (Green Hydrogen) là loại hydro được sản xuất thông qua quá trình điện phân nước (H₂O) thành hydro (H₂) và oxy (O₂), sử dụng năng lượng từ các nguồn tái tạo như gió, mặt trời hoặc thủy điện.

Chuyên gia đánh giá, hydro xanh là chìa khóa cho một tương lai năng lượng bền vững, với tác dụng đa dạng từ giảm phát thải, cung cấp nhiên liệu sạch, đến lưu trữ năng lượng và hỗ trợ công nghiệp nặng.

Dự án đầy tham vọng này là một phần quan trọng trong tầm nhìn của Riyadh nhằm dẫn đầu quá trình chuyển đổi năng lượng toàn cầu bằng cách tận dụng nguồn tài nguyên sa mạc rộng lớn để tạo ra năng lượng sạch.

Cơ sở này sẽ sử dụng công nghệ điện phân quy mô lớn, một quá trình phân tách các phân tử nước thành hydro và oxy bằng điện. Dự án cần nước siêu tinh khiết, các máy điện phân khổng lồ, và quan trọng nhất là điện sạch để vận hành các hoạt động này.

Ả Rập Xê Út đặt mục tiêu trở thành nước xuất khẩu hydro xanh và amoniac lớn, với mục tiêu đạt 2,9 triệu tấn mỗi năm vào năm 2030, tăng lên 4 triệu tấn vào năm 2035. Theo Tầm nhìn 2030, vương quốc này đặt mục tiêu tạo ra một nửa nhu cầu năng lượng từ các nguồn tái tạo và thay thế.

Rude Baguette gọi Trung tâm này là "Quái thú thép" để mô tả quy mô khổng lồ và tham vọng của dự án.