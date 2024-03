Không hổ là 'vua doanh số' toàn thị trường Việt Nam, mẫu xe này bán gấp 10 lần toàn bộ đối thủ cùng phân khúc cộng lại

Theo báo cáo của Hiệp hội Các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA), thị trường ô tô Việt Nam đã sụt giảm mạnh về doanh số trong tháng tháng 02/2024. Nhiều phân khúc chứng kiến sự giảm sút lớn, bán tải cũng không phải ngoại lệ.

Sự sụt giảm mạnh doanh số xe bán tải chủ yếu được cho là do nhu cầu thị trường giảm. Tháng 2 là thời điểm trùng với kỳ nghỉ Tết Âm lịch Giáp Thìn nên gây ảnh hưởng đáng kể đến hoạt động mua bán ô tô.

Ford Ranger tiếp tục chứng minh sức hút của mình dù doanh số giảm sâu. "Vua bán tải" có 880 xe được bán ra trong tháng 2, giảm 23% so với tháng trước và giảm 27,8% so với tháng 2/2023. Tuy nhiên, con số này vẫn đủ để giúp bán tải nhà Ford trở thành người đứng đầu top 10 xe bán chạy nhất thị trường trong tháng 2, duy trì khoảng cách khá xa so với mẫu xe phía sau là Mitsubishi Xpander (641 xe).

Tổng doanh số cộng dồn trong hai tháng đầu năm 2024 đạt 2.023 xe, giảm 7% so với cùng kỳ năm ngoái, chiếm khoảng 91% thị phần xe bán tải. Hiện xe có giá bán từ 665 - 979 triệu đồng.

Đứng vị trí thứ 2 trong phân khúc là Mitsubishi Triton với 70 xe bán ra trong tháng 2/2024, giảm 53% so với tháng trước (149 xe) và giảm 52% so với tháng 2/2023. Lũy kế 2024, Triton đã bán được tổng cộng 219 xe, giảm 4,4% so với cùng kỳ năm ngoái.

Tháng 2/2023, vị trí thứ 3 phân khúc thuộc về Mazda BT-50, tuy nhiên năm nay, vị trí này đã rơi vào tay Isuzu D-Max với 11 xe bàn giao đến khách hàng Việt, giảm 38,9% so với tháng 01/2024 (18 xe). Cộng dồn hai tháng đầu năm 2024, doanh số của D-Max đạt 29 xe, giảm tới 75% so với cùng kỳ năm 2023.

Gây bất ngờ nhất là cả Mazda BT-50 và Toyota Hilux đều không bán được xe nào trong tháng này. Tính chung 2 tháng, Mazda BT-50 đã bán được 5 xe nhờ doanh số của tháng trước. Trong khi đó, Toyota Hilux nhận về doanh số cả 2 tháng là số 0 tròn trĩnh, là mẫu xe ế nhất thị trường.

Toyota Hilux đã âm thầm ngừng phân phối chính hãng tại Việt Nam khoảng hai năm gần đây. Một số nguồn tin cho hay Hilux 2024 sẽ xuất hiện trong thời gian tới với hai phiên bản động cơ đi kèm giá bán từ 700 triệu đồng.

Thông tin này cũng cho biết thêm Hilux 2024 sẽ có hai phiên bản đi kèm hai tùy chọn động cơ và đều đáp ứng được tiêu chuẩn Euro 5. Trong đó, phiên bản Hilux 2.4L 4x2 AT có giá hơn 700 triệu đồng. Chiếc xe này sử dụng động cơ diesel 2.4L vốn đang được trang bị trên những chiếc Fortuner, hệ dẫn động một cầu đi kèm hộp số tự động.

Cao cấp hơn, phiên bản Hilux 2.8L 4x4 AT Adventure sẽ có giá hơn 900 triệu đồng. Phiên bản này cũng là phiên bản cao cấp nhất của Hilux tại các thị trường Đông Nam Á khác. Xe sử dụng động cơ diesel dung tích 2.8L cho công suất hơn 200 mã lực và mô-men xoắn 500 Nm. Phiên bản này đi kèm với hệ dẫn động hai cầu và hộp số tự động.

Tuy nhiên, Toyota Việt Nam hiện chưa đưa ra bất cứ xác nhận nào về những thông tin này. Trên trang web chính thức của hãng xe Nhật vẫn đang chỉ có thông tin về chiếc Hilux 2.4L 4x2 AT cũ đi kèm giá bán 825 triệu đồng. Nếu thông tin này thành hiện thực, phân khúc xe bán tải tại Việt Nam lại thêm phần sôi động khi Hilux đã từng là một trong những cái tên được ưa chuộng nhất.