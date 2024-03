Thống trị thị trường xe điện, BYD còn đe dọa Toyota, VW ở phân khúc 'béo bở' này, doanh số tăng mạnh trên toàn thế giới

Ảnh minh họa

BYD khai phá thêm nhiều phân khúc

Sau khi vượt qua Tesla để trở thành nhà sản xuất xe điện lớn nhất thế giới vào năm 2023, BYD đã bắt đầu tung ra các mẫu xe cao cấp hơn, mới nhất là mẫu xe thể thao chạy điện Yangwang U9 với mức giá 230.000 USD, đánh dấu bước tiến vào thị trường xe điện cao cấp và thử vận may.

Không chỉ đơn giản là bắt đầu chạy đua với các hãng xe như Ferrari, một chiến lược đang dần được BYD hé lộ sau động thái mở rộng của hãng xe điện Trung Quốc: sẽ không chỉ cạnh tranh theo mức giá mà sẽ mở rộng thị phần tại các dòng xe khác, bao gồm cả thị trường xe chạy bằng nhiên liệu.

Cùng với mẫu xe thể thao U9, BYD đã tung ra các phiên bản mới của mẫu xe plug-in hybrid và nỗ lực để mở rộng thị trường này. Xe hybrid - vốn được trang bị cả pin và động cơ đốt trong truyền thống, có vẻ giống như một bước thụt lùi đối với nhà sản xuất xe điện bán chạy nhất thế giới.

Nhưng điều gì sẽ xảy ra nếu BYD, chủ yếu được biết đến với những chiếc xe điện giá cả phải chăng, không chỉ muốn cắt giảm thị phần của Tesla mà còn thách thức hai nhà sản xuất ô tô lớn nhất thế giới là Toyota và Volkswagen?

BYD đã tung ra phiên bản mới của mẫu sedan plug-in hybrid Qin Plus DM-i với giá khởi điểm thấp hơn khoảng 11.000 USD, giảm 1/5 so với phiên bản trước. Bên cạnh đó là các mẫu sedan Han mới ra mắt, có sẵn dưới dạng plug-in hybrid lẫn thuần điện và chiếc SUV lai Tang trong những tuần gần đây.

Điều đó khiến BYD phải cạnh tranh trực tiếp với các hãng xe chạy xăng. Qin hybrid có giá thấp hơn 40% so với Corolla của Toyota, thấp hơn khoảng 1/10 so với Lavida của VW và khoảng một nửa so với các mẫu hybrid thuần túy khác như Prius của Toyota tại thị trường Trung Quốc.

Chiến lược châu Âu của nước này cũng tương tự. Chiếc Seal U DM-i plug-in hybrid mới của hãng, có giá khởi điểm là 23.000 USD tại thị trường quê nhà, sẽ được bán trong những tháng tới. Phạm vi lái xe chỉ dùng pin là 109 km của mẫu xe này là đủ để đi quãng đường trung bình 28 km một ngày tại Anh.

Tiềm năng lợi nhuận lớn

Doanh số bán xe hybrid đang tăng mạnh trên toàn thế giới. Tại Mỹ, doanh số này đã tăng gần 2/3 vào năm ngoái, vượt xa mức tăng 46% của doanh số bán xe điện. Tổng doanh số bán xe hybrid khoảng 1,2 triệu xe. Đối với Toyota, doanh số bán xe hybrid đã tăng 47% trong quý 3, vượt xa mức tăng trưởng doanh số bán hàng của tập đoàn là 10%.

Ở châu Á, xu hướng này thậm chí còn rõ rệt hơn. Tại Nhật Bản, xe hybrid chiếm 55% tổng doanh số bán xe du lịch cỡ tiêu chuẩn vào năm ngoái. Theo Hiệp hội Ô tô và Di động Hàn Quốc, tại Hàn Quốc, ô tô hybrid chiếm gần 1/3 tổng số đăng ký mới trong tháng trước, góp phần thúc đẩy doanh số bán hàng tăng hơn 40% trong năm ngoái.

Đồng thời, BYD đang đặt cược lớn vào việc tiến lên phân khúc hạng sang. Hãng đã thông báo đầu tư 14 tỷ USD để phát triển ô tô thông minh nhằm cạnh tranh với các đối thủ trong phân khúc cao cấp vào tháng trước sau khi ra mắt siêu xe điện và xe thể thao đa dụng địa hình sang trọng.

Trong giai đoạn thay đổi chưa từng có hiện nay đối với các nhà sản xuất ô tô, cách tiếp cận mới là rất cần thiết. Xe điện ngày càng rẻ hơn và doanh số bán hàng ngày càng tăng. Nhưng gần như tất cả các nhà sản xuất ô tô chạy điện hoàn toàn trên thế giới vẫn đang đứng trước tình trạng thua lỗ.

Mặt khác, xe hybrid sử dụng công nghệ cũ hơn và mang lại cho các nhà sản xuất ô tô những lợi thế về chi phí sản xuất sinh lợi. Tỷ suất lợi nhuận hoạt động mạnh mẽ 14% của Toyota một phần nhờ vào doanh số bán xe hybrid ngày càng tăng, chiếm khoảng 1/3 tổng doanh số.

Đối với BYD, lợi nhuận đang bắt đầu tăng lên. Bất chấp việc giảm giá trong những năm gần đây, tỷ suất lợi nhuận hoạt động vẫn tăng lên hơn 5%, từ mức 3% hai năm trước khi doanh số bán xe hybrid tăng lên. Ở Đông Nam Á, nơi Toyota đã có thành trì lâu đời hàng thập kỷ, các sản phẩm đa dạng của BYD đã chứng tỏ một chiến lược thành công trong việc giành thị phần.

Theo công ty nghiên cứu Counterpoint, chưa đầy hai năm gia nhập Thái Lan - thị trường ô tô lớn thứ hai khu vực, BYD giữ vị trí là nhà sản xuất xe điện lớn nhất và là nhà sản xuất ô tô lớn thứ ba cho thị trường ô tô chở khách nói chung.

Tình trạng thiếu nguyên liệu thô và sự chậm trễ trong việc triển khai cơ sở hạ tầng xe điện tại nhiều quốc gia cho thấy quá trình chuyển đổi có thể sẽ kéo dài hơn nhiều so với dự kiến trước đây. Dự báo các nhà sản xuất ô tô có khả năng xây dựng danh mục cân bằng các sản phẩm điện, xăng và hybrid sẽ hoạt động tốt hơn các công ty cùng ngành.

Theo FT