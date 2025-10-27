Không ho, không đau ngực, đi khám sức khỏe định kỳ phát hiện ung thư phổi

TS-BSCK2 Nguyễn Hoàng Bình, Trưởng Khoa Ngoại Lồng ngực-Bệnh viện Chợ Rẫy (TP HCM), cho biết mỗi năm bệnh viện tiếp nhận và điều trị từ 200-250 trường hợp mắc ung thư phổi. Trong đó, nhiều bệnh nhân đã được điều trị thành công nhờ vào việc tầm soát sớm và phẫu thuật bằng hệ thống robot nội soi hiện đại.

Nhờ ứng dụng kỹ thuật hiện đại như phẫu thuật nội soi robot, các bác sĩ có thể cắt bỏ chính xác thùy phổi tổn thương, bảo tồn tối đa mô lành, giúp người bệnh hồi phục nhanh.

Phát hiện ung thư phổi khi khám sức khỏe định kỳ

Mới đây, bệnh viện tiếp nhận bệnh nhân N.T.K.C. (50 tuổi, ở TP HCM) được phát hiện có nốt mờ 11 mm ở thùy trên phổi phải khi đi tầm soát sức khỏe định kỳ tại Bệnh viện Chợ Rẫy.

Dù không có bất kỳ triệu chứng bất thường nào trước đó nhưng kết quả PET/CT vẫn cho thấy bệnh nhân có dấu hiệu nghi ngờ ung thư giai đoạn sớm như tăng hấp thu nhẹ, không có hạch trung thất hay di căn xa.

Số liệu thống kê ung thư tại Việt Nam năm 2020

Ngay sau đó, bệnh nhân được định vị khối u phổi bằng kim trước phẫu thuật để xác định chính xác vị trí tổn thương. Sau đó, thực hiện phẫu thuật nội soi robot cắt thùy trên phổi phải, nạo hạch. Một ngày sau phẫu thuật người bệnh hồi phục tốt và có thể xuất viện sau 4 ngày. Kết quả giải phẫu bệnh xác định bệnh nhân bị ung thư biểu mô tuyến biệt hóa trung bình, không di căn hạch – tương ứng ung thư phổi giai đoạn IA. Hiện tại, bệnh nhân không cần hóa trị bổ sung, sức khỏe vẫn ổn định sau 3 năm theo dõi.

Trường hợp thứ 2 là bệnh nhân L.T.H. (55 tuổi, ngụ TP HCM) được phát hiện nốt mờ 9 mm ở phân thùy sau thùy trên phổi phải qua chụp CT ngực độ phân giải cao (HRCT). Sau đó, bệnh nhân được chẩn đoán là ung thư phổi giai đoạn sớm và có chỉ định phẫu thuật nội soi cắt thùy phổi bằng robot, kèm nạo hạch triệt để.