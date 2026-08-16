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Không đau, không triệu chứng, căn bệnh âm thầm gây mù

Việt Linh/VTC News
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Glaucoma có thể tiến triển âm thầm, không gây đau hay đỏ mắt ở giai đoạn đầu nhưng làm tổn thương thần kinh thị giác và gây mất thị lực không hồi phục.

Theo bác sĩ khoa Mắt, Bệnh viện 19/8 Bộ Công an, Glaucoma (còn gọi là cườm nước hoặc thiên đầu thống) là một trong những nguyên nhân hàng đầu gây mù lòa không hồi phục trên thế giới.

Vì sao gọi là “căn bệnh gây mù thầm lặng”?

Điều đáng lo ngại là đa số người bệnh không hề biết mình mắc bệnh cho đến khi thị lực đã mất đi một phần đáng kể.

Ở giai đoạn sớm, bệnh nhân thường không đau, không đỏ mắt, thị lực trung tâm vẫn còn tốt nên họ rất dễ chủ quan. Tuy nhiên, áp lực trong mắt (nhãn áp) tăng cao hoặc các yếu tố khác sẽ làm tổn thương dần dây thần kinh thị giác.

Các sợi thần kinh thị giác khi đã mất đi thì không thể phục hồi, vì vậy phần thị lực đã mất không thể lấy lại được. Đó là lý do Glaucoma được gọi là “kẻ đánh cắp thị lực” âm thầm qua nhiều năm.

Glaucoma gây mù thầm lặng, nhiều người phát hiện khi đã muộn. (Ảnh: BVCC)

Những dấu hiệu không thể bỏ qua

Một số dấu hiệu có thể cảnh báo Glaucoma gồm thị lực giảm dần, vùng nhìn ngoại vi bị thu hẹp hoặc nhìn thấy quầng màu quanh nguồn sáng. Người bệnh cũng có thể xuất hiện cảm giác căng tức, đau nhức mắt, đau đầu.

Đặc biệt, nếu đau mắt dữ dội kèm đau đầu, buồn nôn, nôn hoặc giảm thị lực đột ngột, cần đi khám ngay bởi đây có thể là biểu hiện của một cơn Glaucoma góc đóng cấp, tình trạng có thể gây tổn thương thị lực nhanh chóng nếu không được xử trí kịp thời.

Điều đáng lưu ý là ở giai đoạn đầu, phần lớn người mắc Glaucoma không có triệu chứng rõ ràng. Vì vậy, không nên chờ đến khi mắt mờ hoặc nhìn kém mới đi khám, đặc biệt nếu thuộc nhóm có nguy cơ cao.

Ai có nguy cơ mắc Glaucoma?

Glaucoma không chỉ gặp ở người cao tuổi. Nguy cơ có thể tăng ở những người có tiền sử gia đình mắc glaucoma, cận thị nặng hoặc viễn thị cao, đái tháo đường, tăng huyết áp, sử dụng corticoid kéo dài, từng chấn thương hoặc phẫu thuật mắt.

Theo cảnh báo từ khoa Mắt Bệnh viện 19/8, những người thuộc nhóm nguy cơ cao nên chủ động khám mắt định kỳ.

Từ 35 tuổi trở lên, mỗi lần khám mắt, nên đo nhãn áp như một bước khám thường quy để sàng lọc sớm bệnh Glaucoma. Việc đo nhãn áp chỉ mất vài phút, không đau, nhưng có thể giúp phát hiện sớm nguy cơ tăng nhãn áp.

Khi kết hợp với khám gai thị, đánh giá thị trường, chụp OCT lớp sợi thần kinh võng mạc và các thăm dò chuyên sâu khi cần, bác sĩ có thể phát hiện Glaucoma ngay từ giai đoạn rất sớm.

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