Không còn cảnh dậy từ 3 giờ sáng lên Hà Nội khám bệnh

Hơn 1.500 người đến khám trong ngày đầu Bệnh viện Bạch Mai cơ sở Ninh Bình hoạt động, nhiều bệnh nhân lần đầu được tiếp cận bác sĩ tuyến cuối ngay gần nhà.

6h15 sáng, khu vực khám bệnh của Bệnh viện Bạch Mai cơ sở Ninh Bình chật kín người dân đến làm thủ tục. Lẫn trong dòng người xếp hàng từ tờ mờ sáng có ông Trần Văn Hò (74 tuổi, trú phường Quang Trung, TP Ninh Bình) được con trai đưa đi khám tim mạch.

Suốt nhiều năm qua, mỗi lần đến lịch tái khám, hai cha con lại lặn lội bắt xe chặng dài lên Hà Nội. Những chuyến đi vất vả đòi hỏi họ phải thức dậy từ 3-4h sáng để kịp giờ, tốn kém không ít thời gian, chi phí đi lại và ăn ở.

Hôm nay, lần đầu tiên ông Hò được gặp các bác sĩ Bạch Mai ngay tại quê nhà. " Cách nhà hơn 40 km nên đi rất thuận tiện. Vừa tiết kiệm tiền, vừa đỡ mệt, tuổi già không còn phải thức từ nửa đêm để lên Hà Nội khám bệnh nữa ", ông nói.

Cách đó không xa, tại hành lang khu khám tiêu hóa , một người phụ nữ cẩn thận dìu chồng ngồi chờ đến lượt khám. Chồng chị từng phát hiện bệnh lý dạ dày trong một đợt sàng lọc sức khỏe. Khi ấy, bác sĩ khuyến nghị chuyển lên Bệnh viện Bạch Mai ở Hà Nội để kiểm tra chuyên sâu.

Biết cơ sở Ninh Bình chính thức tiếp nhận người bệnh từ ngày 26/6, gia đình lập tức xin chuyển hồ sơ về địa phương. " Người bệnh đỡ phải đi xa, người nhà cũng bớt vất vả. Chỉ mong từ nay những bệnh nặng đều có thể điều trị ngay tại đây ", chị chia sẻ.

Người dân lấy mẫu xét nghiệm tại Bệnh viện Bạch Mai cơ sở Ninh Bình sáng 26/6. (Ảnh: Minh Quang)

Những câu chuyện như của ông Hò hay gia đình người phụ nữ này phản ánh kỳ vọng của hàng nghìn người dân khu vực Nam đồng bằng sông Hồng sau nhiều năm phải vượt hàng trăm km để tiếp cận dịch vụ y tế tuyến cuối.

Ngay trong ngày đầu vận hành, bệnh viện tiếp nhận hơn 1.500 lượt khám chữa bệnh, cho thấy nhu cầu rất lớn của người dân đối với dịch vụ y tế chất lượng cao ngay tại địa phương.

Bệnh viện Bạch Mai cơ sở Ninh Bình được xây dựng trên diện tích hơn 20 ha với quy mô 1.000 giường bệnh, gồm 21 khoa lâm sàng và 6 khoa cận lâm sàng.

Hơn 1.300 cán bộ, viên chức từ cơ sở Hà Nội được điều động về làm việc, trong đó nhiều giáo sư, phó giáo sư, tiến sĩ và bác sĩ đầu ngành. Bệnh viện được đầu tư hệ thống thiết bị hiện đại như CT đếm photon NAEOTOM Alpha, MRI, DSA, SPECT/CT, hệ thống xét nghiệm tự động, sinh học phân tử và xét nghiệm di truyền.

Lĩnh vực cấp cứu - hồi sức, vốn là thế mạnh của Bạch Mai, được tổ chức theo mô hình liên hoàn từ tiếp nhận, chẩn đoán đến điều trị tích cực. Cơ sở triển khai nhiều kỹ thuật chuyên sâu như ECMO, lọc máu liên tục (CRRT), thở máy chuyên sâu và hồi sức đa cơ quan, đáp ứng điều trị các ca đột quỵ, tim mạch, suy hô hấp, nhiễm khuẩn nặng, suy đa tạng và chấn thương nặng.

PGS.TS Đào Xuân Cơ, Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai phát biểu tại lễ khai trương. (Ảnh: Minh Quang)

PGS.TS Đào Xuân Cơ, Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai, cho biết cơ sở Ninh Bình được xây dựng theo mô hình "Một Bệnh viện Bạch Mai - Một chuẩn chất lượng". Hai cơ sở áp dụng chung hệ thống quản trị, quy trình chuyên môn và nền tảng công nghệ thông tin nhằm bảo đảm người bệnh được tiếp cận dịch vụ với chất lượng tương đương tại Hà Nội.

Bộ trưởng Y tế Đào Hồng Lan cho biết cơ sở Ninh Bình sẽ không chỉ thực hiện nhiệm vụ khám chữa bệnh mà còn trở thành trung tâm đào tạo, nghiên cứu khoa học và chuyển giao kỹ thuật cho các cơ sở y tế trong khu vực, góp phần nâng cao năng lực của hệ thống y tế địa phương.

Dự án Bệnh viện Bạch Mai và Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cơ sở 2 được khởi công năm 2015 với quy mô 1.000 giường mỗi bệnh viện. Tuy nhiên, từ năm 2021, cả hai dự án phải dừng thi công, nhiều hạng mục xuống cấp. Thanh tra Chính phủ xác định dự án có nhiều sai phạm trong đầu tư và đấu thầu, gây lãng phí khoảng 1.253 tỷ đồng; Bộ Công an đã khởi tố 7 bị can liên quan.

Tháng 4 năm nay, Thủ tướng Lê Minh Hưng yêu cầu xử lý dứt điểm các tồn tại, hoàn thiện thủ tục và đưa hai bệnh viện vào hoạt động trong quý II/2026. Việc Bệnh viện Bạch Mai cơ sở Ninh Bình chính thức đón người bệnh hôm nay đánh dấu bước khởi đầu mới của một dự án từng kéo dài hơn một thập kỷ với nhiều trắc trở.