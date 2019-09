Không có thời gian để tập thể dục, ăn uống thế nào để giảm cân hiệu quả?

Nếu chỉ kiểm soát ăn uống thì giảm cân thế nào cho hiệu quả?

Có nhiều người rơi vào tình trạng không thực hiện các hoạt động thể dục thể thao bởi những lý do khác nhau. Người thì cho rằng họ bận rộn, người lại lười, người thì nói họ thật sự Tôi không thích thể thao, thậm chí cảm thấy đặc biệt khó chịu khi tập thể dục.

Sau đó thì họ phàn nàn rằng thời gian gần đây đã tăng cân rất nhiều. Liệu có cách nào để không tập thể dục trong một thời gian dài mà có thể giảm cân nếu thay đổi chế độ ăn được hay không?

Tất nhiên, không tập thể dục thể thao thì sẽ khiến cho sức khỏe của bạn giảm đi rất nhiều. Nhưng nếu bạn vẫn không tập, cân nặng không thể kiểm soát được, thì việc tuân thủ cách ăn uống nghiêm ngặt cũng là việc bạn có thể làm để giảm cân và duy trì cân nặng thích hợp.

Những người có thói quen ăn nhiều đồ ăn nhẹ hoặc ăn những món giàu chất béo, thì khi áp dụng chế độ ăn tiết chế (ăn kiêng khoa học) có thể lấy lại được vóc dáng thon thả. Nhưng khi bạn giảm cân và gầy xuống đến một ngưỡng nào đó, bạn sẽ rơi vào trạng thái cân nặng dao động lặp đi lặp lại, tức là tăng giảm thất thường dựa vào thói quen ăn uống hàng ngày.

Đã có những chuyên gia đã dày công theo dõi những người chỉ ăn kiêng và giảm cân trong một năm, và cuối cùng họ đã rút ra được những kinh nghiệm có tính đúc kết.

Những người chỉ ăn kiêng và không tập thể dục có tỷ lệ phục hồi trọng lượng cơ thể là 60%. Do đó, mặc dù những người ăn kiêng có thể giảm một phần cân nặng trong một khoảng thời gian ngắn, nhưng hiệu quả giảm cân thường không bền vững.

Chúng ta đều biết một thực tế trong cuộc sống rằng có những người muốn gầy đi nhưng lại không muốn tập thể dục. Hoặc có những người chỉ muốn nhịn ăn chứ không thể nào tập thể dục. Những người như vậy thì cần phải có một biện pháp ăn uống chuẩn mực và khoa học, áp dụng kiên trì.

Đối với việc muốn giảm cân và duy trì cân nặng tốt, vốn là việc không thể làm miễn cưỡng, và quan trọng nhất là bạn phải nỗ lực để đạt được mục tiêu.

Những cách ăn uống giúp giảm cân bạn cần tuân thủ để đạt được mục tiêu

1, Nhất định phải ăn bữa sáng

Một khi bạn đã không dành thời gian tập thể dục để tiêu hao năng lượng, thì bạn phải kiểm soát tốt bữa ăn của mình mới có thể đạt được mục tiêu duy trì cân nặng ổn định.

Bữa sáng không thể không ăn cho dù bạn đang bị thừa cân. Bởi vì bữa sáng cung cấp gần 60% năng lượng trong ngày, do đó, bạn có thể chọn sữa, bột yến mạch và trứng là thực phẩm ít chất béo, canxi và nhóm thực phẩm có nguồn protein cao cho bữa sáng.

Ăn một bữa sáng thật tốt chính là cách kiểm soát cân nặng hiệu quả và đủ năng lượng cho một ngày dài làm việc.

2, Mỗi ngày ăn đủ 3 bữa, mỗi bữa chỉ ăn no 70%

Điều quan trọng nhất trong việc ăn kiêng chính là giảm ăn, chứ không phải nhịn ăn. Do đó, bạn cần ăn đủ cả thực phẩm chính và những món thực phẩm khác để cân bằng dinh dưỡng, bao gồm cả cơm và rau. Tất nhiên, mỗi bữa ăn bạn chỉ nên ăn no khoảng 70% nhu cầu của mình.

Kiểm soát lượng thực phẩm ăn vào hàng ngày chính là nguyên tắc quan trọng để tạo ra một thể chất ổn định trong thời gian dài. Trong trường hợp giảm cân, bạn nên ăn thêm trái cây, rau củ. Học cách lựa chọn thực phẩm lành mạnh, chọn những món ăn có nguồn năng lượng thấp (ít calo) để ưu tiên ăn.

3, Giữ nguyên tắc giảm lượng thức ăn một cách từ từ, không đột ngột giảm với lượng lớn

Muốn giảm cân lành mạnh, bạn nên nhớ đến nguyên tắc an toàn và bền vững. Cơ thể chúng ta luôn cần thời gian để thích nghi, ăn uống lại càng phải để cho cơ thể thích ứng. Khi bạn muốn giảm lượng thức ăn ăn vào, nên giảm một cách từ từ, tuyệt đối không cắt xén khẩu phần ăn quá đột ngột.

Bạn hãy bớt lượng thức ăn mỗi bữa một ít, kiên trì và đúng cách. Hãy nhớ rằng đừng vội vàng tìm kiếm thành công với việc đặt mục tiêu quá cao, sẽ không dễ để đạt được, cách tốt nhất là bạn nên đặt mục tiêu giảm 0,5-1 kg mỗi tháng.

4, Thử thay đổi thói quen nấu ăn

Có một thực tế là những người béo thì rất thích ăn và lúc nào ăn uống cũng ngon miệng. Đây vừa là nguyên nhân vừa là kết quả của việc dư thừa cân nặng.

Đa số những người có thể trạng thừa cân đều có khẩu vị khá nặng và mạnh. Ăn uống không chỉ nhiều mà còn đậm vị, từ đó, họ lại càng dễ dàng béo lên.

Để kiểm soát vấn đề này, lời khuyên dành cho bạn là hãy thử thay đổi phong cách nấu ăn, chọn ăn các loại thực phẩm thuộc nhóm calo thấp và tốt cho sức khỏe, ăn đồ chiên rán càng ít càng tốt.

Chế độ ăn của người đang giảm cân cần tránh sự đơn giản hóa, nên dựa vào khẩu vị và số lượng thức ăn trong mục tiêu giảm cân.

Do phải chọn các loại thực phẩm có nguồn năng lượng thấp, nên hãy cố gắng sử dụng các loại thức ăn làm tăng cảm giác no và cải thiện thức ăn no và phương pháp nấu ăn hợp lý.

*Theo Health/39