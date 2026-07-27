Không chịu nổi mức giá tên lửa PAC-3 MSE, Mỹ gấp rút nối lại sản xuất GEM-T

Đơn giá 5,3 triệu USD của tên lửa đánh chặn PAC-3 MSE là quá sức chịu đựng ngay cả với Mỹ, do vậy họ buộc phải chế tạo thêm phiên bản GEM-T.

Tập đoàn RTX (trước kia là Raytheon) cho biết đã nhận được đơn đặt hàng tên lửa đánh chặn dòng PAC-2 GEM-T cho hệ thống phòng không Patriot của Lục quân Mỹ.

Như vậy đã có đơn hàng mới cho các tên lửa GEM-T sau hơn 30 năm, trong bối cảnh lo ngại về sự cạn kiệt kho đạn đánh chặn do cuộc xung đột với Iran.

Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành RTX - ông Christopher Kallio cho biết trong cuộc họp báo cáo kết quả kinh doanh: “Chúng tôi đã nhận được các đơn đặt hàng trị giá gần 20 tỷ USD, dẫn đến tỷ lệ đơn hàng trên doanh thu trong quý 2 năm tài chính 2026 là 2,4.

Danh mục đơn đặt hàng bao gồm hơn 5 tỷ USD tên lửa Patriot GEM-T, chủ yếu dành cho khách hàng nước ngoài, cũng như đơn đặt hàng sản xuất GEM-T trong nước đầu tiên sau hơn 30 năm”.

Ông Kallio không tiết lộ chi tiết đơn đặt nội bộ, nhưng lưu ý đây là hợp đồng mà Quân đội Mỹ đã ký kết mà không công khai vào tháng 4. Giá trị của thỏa thuận là 441,6 triệu USD và việc mua sắm nhằm mục đích hỗ trợ cho Chiến dịch Epic Fury chống lại Iran.

Tên lửa GEM-T được tái sản xuất lần đầu tiên sau 30 năm.

GEM-T là viết tắt của Guidance Enhanced Missile-Tactical (Tên lửa chiến thuật tăng cường dẫn đường). Trong những năm qua, phiên bản này đã trải qua một số nâng cấp và hiện là biến thể duy nhất của PAC-2 đang được sản xuất.

So với các phiên bản PAC-2 trước đó, GEM-T được trang bị đầu dò mới nhằm tăng hiệu quả chống lại tên lửa đạn đạo tốc độ cao và một số cải tiến giúp tăng độ tin cậy.

Theo yêu cầu ngân sách của Lục quân Mỹ cho năm tài chính 2027, giá của một tên lửa PAC-3 MSE hiện đại là 5,3 triệu USD, trong khi chi phí của GEM-T ước tính hơn 2 triệu USD.

Số lượng chính xác tên lửa đánh chặn Patriot mà Quân đội Mỹ đã bắn trong cuộc chiến với Iran vẫn chưa được biết rõ. Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế (CSIS) ước tính họ đã bắn từ 1.060 đến 1.430 quả đạn trước khi chiến sự tái bùng nổ vào tháng 7.

Theo dữ liệu được công bố gần đây nhất, vào tháng 4/2024, RTX sẽ sản xuất khoảng 20 tên lửa PAC-2 GEM-T mỗi tháng, tương đương khoảng 240 đơn vị mỗi năm, nhưng họ không công bố bất kỳ kế hoạch nào để tăng sản lượng một cách độc lập.

Vào tháng 11/2024, MBDA Deutschland đã bắt đầu xây dựng một nhà máy sản xuất GEM-T tại Schrobenhausen, Đức. Tòa nhà rộng khoảng 6.000m2 dự kiến hoàn thành vào tháng 9/2026, việc sản xuất sẽ bắt đầu vào cuối năm đó.

Những lô hàng đầu tiên cho đơn đặt hàng từ châu Âu dự kiến sẽ được giao vào năm 2028. Theo ghi nhận, nhà máy ở Đức sẽ tăng gấp đôi công suất sản xuất PAC-2 toàn cầu.

Tính đến đầu năm 2026, năng lực sản xuất tên lửa PAC-3 MSE ước tính đạt khoảng 650 quả mỗi năm. Tập đoàn Mitsubishi Heavy Industries sản xuất khoảng 30 quả đạn mỗi năm theo giấy phép tại Nhật Bản.

Vào tháng 1/2026, Lockheed Martin đã đạt được thỏa thuận với Lầu Năm Góc về một chương trình kéo dài 7 năm nhằm tăng năng lực sản xuất tên lửa PAC-3 MSE từ 650 lên 2.000 đơn vị mỗi năm vào năm 2033.

Đầu tháng 7/2026, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố sẽ cấp cho Ukraine giấy phép sản xuất tên lửa đánh chặn PAC-2 và/hoặc PAC-3. Tuy nhiên, hiện vẫn chưa rõ thời điểm hoàn tất và thực hiện thỏa thuận này.