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Không chỉ thịt mỡ, lạm dụng 2 loại thực phẩm này có thể khiến mỡ máu tăng vọt: Nhiều người ăn mỗi ngày

Lam Chi
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Không chỉ đồ ăn nhiều dầu mỡ, 2 nhóm thực phẩm quen thuộc sau đây cũng có thể khiến mỡ máu tăng cao, làm gia tăng nguy cơ mắc bệnh tim mạch nếu lạm dụng.

Nhiều người hạn chế thịt mỡ, ăn ít dầu nhưng kết quả xét nghiệm vẫn cho thấy mỡ máu cao. Nguyên nhân có thể đến từ những thực phẩm tưởng chừng không chứa nhiều chất béo nhưng lại xuất hiện thường xuyên trong chế độ ăn.

2 nhóm thực phẩm có thể khiến mỡ máu tăng cao

Theo The Paper, triglyceride là một trong những chỉ số mỡ máu quan trọng, có liên quan mật thiết đến nguy cơ nhồi máu cơ tim và đột quỵ. Đáng chú ý, ngay cả khi cholesterol xấu (LDL-C) đã được kiểm soát tốt, triglyceride tăng cao vẫn có thể góp phần làm gia tăng nguy cơ tim mạch.

- Ảnh 1.

Mỡ máu cao làm tăng nguy cơ mắc bệnh tim mạch (Ảnh: News Medical)

Đáng chú ý, bên cạnh thực phẩm nhiều dầu mỡ, có 2 nhóm thực phẩm quen thuộc nếu tiêu thụ quá mức cũng có thể khiến triglyceride trong máu tăng cao.

1. Tinh bột tinh chế

Nhiều người cho rằng muốn giảm mỡ máu chỉ cần hạn chế thịt mỡ và các món chiên rán. Tuy nhiên, tiêu thụ quá nhiều tinh bột tinh chế cũng có thể khiến triglyceride tăng cao.

Các thực phẩm giàu carbohydrate tinh chế như gạo trắng, bột mì tinh chế và đường có thể khiến đường huyết tăng nhanh khi tiêu thụ quá mức. Khi cơ thể tiếp nhận lượng carbohydrate vượt quá nhu cầu, gan có thể chuyển hóa phần năng lượng dư thừa thành triglyceride.

Do đó, dù không ăn nhiều chất béo, những người thường xuyên tiêu thụ quá nhiều tinh bột tinh chế vẫn có nguy cơ tăng triglyceride trong máu.

2. Fructose và siro fructose-glucose

Nhóm thứ hai cần đặc biệt chú ý là fructose và siro fructose-glucose, những thành phần tạo ngọt có thể xuất hiện trong các loại thực phẩm và đồ uống chế biến sẵn. Khi tiêu thụ quá mức, fructose có thể thúc đẩy quá trình tổng hợp triglyceride tại gan.

Không chỉ vậy, sự tham gia của hệ vi sinh đường ruột vào quá trình chuyển hóa cũng có thể ảnh hưởng đến lượng nguyên liệu được cung cấp cho gan để tổng hợp chất béo.

Vì vậy, kiểm soát lượng đường bổ sung, đặc biệt từ những thực phẩm và đồ uống chứa nhiều fructose hoặc siro fructose-glucose, là điều quan trọng đối với người có triglyceride cao.

- Ảnh 2.

Lạm dụng đồ uống chứa nhiều fructose có thể làm tăng mỡ máu (Ảnh: Levels Health)

Triglyceride tăng cao nguy hiểm thế nào?

Triglyceride là một dạng chất béo trong máu, có vai trò cung cấp và dự trữ năng lượng cho cơ thể. Tuy nhiên, khi chỉ số này tăng cao kéo dài, sức khỏe tim mạch có thể bị ảnh hưởng.

Các lipoprotein giàu triglyceride và những thành phần còn sót lại sau quá trình chuyển hóa có thể góp phần hình thành mảng xơ vữa trong thành mạch. Tình trạng rối loạn triglyceride cũng có liên quan đến phản ứng viêm, những thay đổi bất lợi đối với mạch máu và sự suy giảm cholesterol tốt (HDL-C). Đây là một trong những nguyên nhân khiến nguy cơ tim mạch vẫn tồn tại dù cholesterol xấu đã được kiểm soát, còn được gọi là nguy cơ tim mạch tồn dư.

Làm gì để kiểm soát triglyceride trong máu?

Để cải thiện chỉ số triglyceride, cần chú ý 5 yếu tố trong chế độ ăn và sinh hoạt:

  • Kiểm soát tinh bột tinh chế: Hạn chế tiêu thụ quá nhiều carbohydrate tinh chế để giảm lượng nguyên liệu dư thừa được chuyển hóa thành triglyceride.
  • Hạn chế đường bổ sung: Đặc biệt chú ý thực phẩm, đồ uống chứa fructose và siro fructose-glucose.
  • Hạn chế rượu bia: Rượu có thể thúc đẩy gan tổng hợp chất béo, góp phần gây gan nhiễm mỡ và tăng triglyceride.
  • Kiểm soát tổng lượng calo và vận động: Đặc biệt quan trọng với người thừa cân, béo phì.
  • Lựa chọn chất béo phù hợp: Bổ sung thực phẩm chứa omega-3 như cá hồi, quả óc chó, hạt lanh và hạt chia.

Omega-3 có thể hỗ trợ kiểm soát triglyceride thông qua việc giảm tổng hợp chất béo ở gan, tăng đào thải triglyceride khỏi máu và thúc đẩy sử dụng chất béo để tạo năng lượng.

Nguồn: The Paper

Không chỉ rượu bia, ung thư dạ dày thường "để mắt” tới những người thường xuyên sử dụng loại đồ uống này
Tags

mỡ máu cao

mỡ máu

thịt mỡ

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