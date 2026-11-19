Không cần sân vườn rộng rãi, bạn vẫn có thể trồng đu đủ ngay tại ban công và thu hoạch quả nếu nắm được 5 bí quyết chăm sóc quan trọng.

Đu đủ là loại cây ăn quả quen thuộc, được nhiều gia đình yêu thích bởi khả năng sinh trưởng nhanh và cho trái tương đối sớm. Tuy nhiên, không ít người cho rằng muốn trồng đu đủ phải có sân vườn rộng rãi để cây phát triển.

Thực tế, đu đủ vẫn có thể sinh trưởng và cho quả khi được trồng trong chậu, miễn là lựa chọn giống phù hợp, bảo đảm đủ ánh sáng và không gian phát triển của bộ rễ.

Theo Times of India, những giống đu đủ có kích thước nhỏ có thể cho thu hoạch sau khoảng 9-12 tháng nếu được chăm sóc trong điều kiện thích hợp. Dưới đây là 5 bí quyết giúp trồng đu đủ trong chậu hiệu quả, ngay cả với những gia đình chỉ có ban công.

5 bí quyết trồng đu đủ trong chậu giúp cây phát triển tốt, dễ đậu quả

1. Chọn giống đu đủ phù hợp

Giống cây đu đủ lùn (Ảnh: Fast Growing Trees)

Lựa chọn giống là bước quan trọng đầu tiên khi trồng đu đủ trong chậu.

Theo Times of India, nên ưu tiên những giống đu đủ lùn hoặc có kích thước nhỏ gọn, bởi chúng dễ chăm sóc trong không gian hạn chế và ít bị ảnh hưởng bởi gió mạnh hơn những cây cao lớn.

Người trồng cũng có thể lấy hạt từ quả đu đủ chín khỏe mạnh để gieo. Tuy nhiên, cây mọc từ hạt không phải lúc nào cũng giữ được đặc điểm giống cây mẹ.

Nếu sử dụng hạt tươi, cần loại bỏ lớp màng nhớt bên ngoài, sau đó phơi trong bóng râm khoảng 1-2 ngày trước khi gieo.

2. Chọn chậu đủ lớn và vị trí nhiều ánh nắng

Đu đủ cần không gian cho bộ rễ phát triển. Vì vậy, nên chọn chậu có dung tích từ 50 lít trở lên, độ sâu khoảng 46-61cm. Đặc biệt, đáy chậu phải có nhiều lỗ thoát nước vì rễ đu đủ rất dễ bị thối khi đất úng nước.

Đất trồng nên tơi xốp, thoát nước tốt, có thể phối trộn đất vườn với phân hữu cơ và cát hoặc xơ dừa.

Vị trí đặt chậu cũng rất quan trọng. Cây cần ít nhất 6 giờ nắng trực tiếp mỗi ngày, đồng thời nên được che chắn khỏi gió mạnh.

Với những gia đình trồng trên ban công, cần kiểm tra khả năng chịu tải của sàn vì chậu lớn chứa đất ướt có thể rất nặng.

3. Gieo hạt và chăm sóc cây con đúng cách

Hạt đu đủ (Ảnh: Herbal Goodness)

Để bắt đầu, gieo khoảng 3-4 hạt vào chậu nhỏ hoặc khay ươm, ở độ sâu khoảng 1,3cm. Trong thời gian này, cần giữ đất đủ ẩm và ấm nhưng không tưới quá nhiều nước.

Thông thường, hạt đu đủ sẽ nảy mầm sau khoảng 1-3 tuần, tùy điều kiện nhiệt độ.

Khi cây con xuất hiện 4-6 lá, chọn cây khỏe nhất để chuyển sang chậu lớn. Cần thao tác nhẹ nhàng, tránh làm tổn thương rễ vì đu đủ không thích bị xáo trộn bộ rễ.

Sau khi chuyển chậu, tưới nước và đặt cây ở nơi có bóng râm một phần trong vài ngày trước khi đưa ra vị trí có nắng đầy đủ.

4. Tưới nước, bón phân và phòng trừ sâu bệnh

Đu đủ cần được cung cấp độ ẩm ổn định nhưng không chịu được tình trạng ngập úng. Theo Times of India, nên tưới khi lớp đất mặt sâu khoảng 2,5-5cm bắt đầu khô. Vào mùa hè, cây có thể cần tưới thường xuyên hơn, trong khi mùa đông nên giảm lượng nước.

Để bổ sung dinh dưỡng, có thể sử dụng phân hữu cơ hoặc phân bón cân đối khoảng 3-4 tuần một lần. Ngoài ra, phủ một lớp vật liệu hữu cơ lên bề mặt chậu có thể giúp giữ độ mát cho đất.

Cần thường xuyên kiểm tra rệp, bọ phấn trắng và rệp sáp. Khi xuất hiện, có thể dùng tia nước mạnh để rửa trôi hoặc sử dụng dung dịch dầu neem pha loãng phù hợp.

Trong những ngày lạnh, nên chuyển chậu đến nơi ấm hơn hoặc che chắn cho cây vào ban đêm.

5. Chú ý thụ phấn để cây ra quả

Hoa đu đủ (Ảnh: Wikimedia)

Một trong những yếu tố quyết định khả năng đậu quả của đu đủ chính là đặc điểm hoa. Cây đu đủ có thể mang hoa đực, hoa cái hoặc hoa lưỡng tính. Trong đó, cây có hoa lưỡng tính có khả năng tự thụ phấn, phù hợp hơn với việc trồng trong chậu ở ban công.

Với những cây chỉ có hoa cái, việc đậu quả có thể cần nguồn phấn từ cây khác.

Thông thường, đu đủ bắt đầu ra hoa sau vài tháng và quả có thể chín trong khoảng 9-12 tháng kể từ khi trồng, tùy giống và điều kiện chăm sóc.

Khi vỏ quả bắt đầu chuyển từ xanh sang vàng hoặc cam, có thể thu hoạch và tiếp tục để chín ở nhiệt độ phòng.

Nếu cây phát triển quá cao so với không gian ban công, có thể cân nhắc cắt ngọn hoặc thay bằng cây con mới.

Lưu ý khi trồng đu đủ trong chậu

Trồng đu đủ trong chậu có thể mang lại nguồn trái cây tại nhà, nhưng không phải cây nào cũng cho nhiều quả. Khả năng sinh trưởng và năng suất còn phụ thuộc vào giống, khí hậu, ánh sáng, đất trồng và chế độ chăm sóc.

Đặc biệt, nhựa đu đủ có thể gây kích ứng da nhạy cảm. Vì vậy, nên đeo găng tay khi cắt tỉa cây và bảo quản dụng cụ làm vườn, phân bón, thuốc trừ sâu ngoài tầm với của trẻ nhỏ.

Nguồn: Times of India