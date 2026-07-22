Không cản nổi sức hút của Shakira

David Beckham lịch lãm khi chụp ảnh cùng Shakira. Truyền thông ghi lại cảnh cả hai trò chuyện vui vẻ ở hậu trường trước khi lưu lại khoảnh khắc kỷ niệm. Beckham nhiều lần tham dự sự kiện lớn của FIFA, trong khi Shakira là một trong những nghệ sĩ có mối liên hệ bền chặt nhất với World Cup qua nhiều mùa giải.