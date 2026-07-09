Không cần đi qua Hormuz, phát hiện một tàu cỡ lớn vừa rời Thái Bình Dương, mang tin vui hướng thẳng đến châu Á

Một nguồn tin từ TotalEnergies cho biết lô hàng đang trên đường đến Hàn Quốc.

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Tập đoàn năng lượng Pháp TotalEnergies đã thực hiện chuyến vận chuyển khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) đầu tiên từ nhà ga Energia Costa Azul (ECA) LNG tại Mexico đến châu Á, đánh dấu bước tiến quan trọng trong việc đa dạng hóa nguồn cung LNG cho khu vực giữa bối cảnh các tuyến vận tải năng lượng truyền thống liên tục đối mặt với rủi ro gián đoạn.

Theo dữ liệu theo dõi tàu của MarineTraffic, tàu chở LNG Pacific Success, do TotalEnergies thuê, đã rời cảng ECA LNG trên bờ biển Thái Bình Dương của Mexico vào ngày 9/7 (giờ châu Á). Một nguồn tin từ TotalEnergies cho biết lô hàng đang trên đường đến Hàn Quốc.

ECA LNG là nhà ga xuất khẩu LNG đầu tiên của Mexico trên bờ biển Thái Bình Dương và hiện đang trong giai đoạn khởi động. Dự án sử dụng nguồn khí đầu vào từ Mỹ và được kỳ vọng sẽ trở thành một mắt xích quan trọng trong mạng lưới cung ứng LNG cho các thị trường châu Á.

Cùng với LNG Canada đã đi vào hoạt động và dự án Alaska LNG đang chờ quyết định đầu tư cuối cùng, ECA LNG là một trong những dự án chiến lược trên bờ biển phía tây Bắc Mỹ nhằm mở rộng năng lực xuất khẩu LNG sang khu vực châu Á - Thái Bình Dương.

Theo TotalEnergies, lợi thế lớn nhất của ECA LNG là vị trí địa lý thuận lợi, cho phép khí đốt tự nhiên của Mỹ được vận chuyển đến châu Á thông qua tuyến đường biển ngắn hơn so với các cảng ở Vịnh Mexico. Điều này giúp rút ngắn thời gian vận chuyển, giảm chi phí logistics và hạn chế phụ thuộc vào các điểm nghẽn hàng hải như kênh đào Panama.

"Dự án dự kiến sẽ hoàn thành phần lớn vào mùa hè năm 2026 và các hợp đồng bán LNG dài hạn sẽ bắt đầu có hiệu lực ngay sau khi cơ sở đi vào vận hành thương mại", nguồn tin từ TotalEnergies cho biết.

Việc đưa lô hàng đầu tiên từ ECA LNG đến châu Á diễn ra trong bối cảnh thị trường LNG toàn cầu vẫn đối mặt với nhiều bất ổn. Mặc dù Mỹ và Iran từng đạt được một thỏa thuận ngừng bắn nhằm khôi phục hoạt động vận tải qua eo biển Hormuz, tuyến đường vận chuyển năng lượng quan trọng này vẫn tiềm ẩn nhiều rủi ro.

Hormuz từng đảm nhận khoảng 20% lưu lượng LNG giao dịch toàn cầu, trong đó hơn 80% lượng hàng vận chuyển qua đây trước khi xung đột bùng phát được xuất sang các quốc gia châu Á.

Trong bối cảnh đó, các doanh nghiệp và nhà giao dịch năng lượng châu Á ngày càng quan tâm đến các nguồn cung LNG có thể tránh các tuyến vận tải nhiều rủi ro, đặc biệt khi nhu cầu tiêu thụ khí đốt tại khu vực dự kiến tăng trong mùa hè do nhu cầu sử dụng điện cho làm mát.

Về cơ cấu sở hữu, TotalEnergies nắm giữ 16,6% cổ phần tại dự án ECA LNG, trong khi phần còn lại thuộc về Sempra Infrastructure của Mỹ. Tập đoàn năng lượng Pháp cũng đã ký hợp đồng kéo dài 20 năm để mua 1,7 triệu tấn LNG mỗi năm từ dự án có công suất thiết kế 3,25 triệu tấn/năm.

Ngoài TotalEnergies, tập đoàn thương mại Nhật Bản Mitsui & Co. cũng đã ký thỏa thuận mua 0,8 triệu tấn LNG mỗi năm từ ECA LNG.

Hiện Mexico mới có thêm một dự án xuất khẩu LNG khác đang vận hành là Altamira Fast LNG, nằm trên bờ biển Vịnh Mexico và chủ yếu phục vụ các tuyến vận chuyển qua Đại Tây Dương.



