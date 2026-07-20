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Khởi tố Trần Thanh Duy SN 2006, ai là nạn nhân nhanh chóng liên hệ công an ngay

Minh Tuệ
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Tự xây dựng hình ảnh giàu có trên mạng xã hội bằng những bức ảnh chụp cạnh xe sang, Trần Thanh Duy làm quen, tạo lòng tin với các cô gái rồi lợi dụng chiếm đoạt tài sản.

Ngày 20/7, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM (PC01) đang thụ lý điều tra vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản do Trần Thanh Duy (SN 2006, ngụ tỉnh Đồng Tháp) thực hiện.

Theo điều tra, để có tiền tiêu xài cá nhân, Duy sử dụng mạng xã hội xây dựng hình ảnh cá nhân giàu có, Duy hay chụp ảnh và khoe trên trang cá nhân với các hình ảnh đứng bên các loại ô tô đắt tiền như Mercedes, BMW để khoe cuộc sống sang chảnh, mục đích lừa đảo các cô gái nhẹ dạ cả tin cả tình, lẫn tiền.

Khởi tố Trần Thanh Duy SN 2006 vì lừa đảo chiếm đoạt tài sản - Ảnh 1.

Đối tượng Trần Thanh Duy (SN 2006, ngụ tỉnh Đồng Tháp). Ảnh: Công an cung cấp

Tháng 5/2026, thông qua mạng xã hội Facebook, Duy quen biết với chị N. (ngụ TP.HCM) để trao đổi vấn đề cá nhân và gia đình. Tại buổi hẹn hò, cả 2 "tâm sự" với nhau. Trong thời gian này, Duy lấy lý do muốn mua điện thoại trả góp nên mượn chiếc iPhone 17 ProMax của chị N. để trao đổi thêm vấn đề cần trả góp bao nhiêu, đóng lãi như thế nào.

Lúc này, Duy cho biết chưa đủ tiền để mua góp nên mượn icloud của chị N. và chị N. đồng ý đưa mật khẩu cho Duy. Sau đó, Duy lấy điện thoại, vờ nói chuyện rồi ra ngoài đặt taxi tẩu thoát về tỉnh Tây Ninh. Trên đường đi, Duy tháo bỏ sim trong chiếc iPhone của chị N. bỏ đi rồi vào cửa hàng điện thoại để bán máy này với gia 26 triệu đồng và mua chiếc iPhone 15 Promax 265GB với giá 16,5 triệu đồng để sử dụng.

Ngày 28/5, sau khi bị bạn trai mới quen lừa, chị N. đã đến Công an phường Gia Định trình báo. Nhận tin, Công an truy xét và mời Duy về trụ sở làm việc. Quá trình điều tra, Công an đã khởi tố bị can với Duy về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Công an TP.HCM thông báo, ai là nạn nhân của Trần Thanh Duy hãy nhanh chóng liên hệ Công an phường Gia Định tại số 280 Bùi Hữu Nghĩa, phường Gia Định gặp cán bộ điều tra Đỗ Đức Anh để phối hợp, giải quyết đảm bảo quyền lợi theo quy định pháp luật.



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