Khởi tố Phạm Thị Thoa và bảo vệ Nguyễn Xuân Trường

Nội dung lời khai của Thoa phù hợp với lời khai của Nguyễn Xuân Trường và các tài liệu, chứng cứ mà lực lượng Công an thu thập được trong quá trình điều tra.

Công an tỉnh Quảng Ninh ngày 30/7/2026 cho biết, Công an phường Cao Xanh mới đây đã làm rõ hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy tại lán bảo vệ công trình.

Trước đó, trong quá trình tuần tra, kiểm soát địa bàn, Công an phường Cao Xanh đã kiểm tra và phát hiện Nguyễn Xuân Trường (SN 1972, trú tại tổ 6, khu phố Yết Kiêu 2, phường Hồng Gai, tỉnh Quảng Ninh), là nhân viên bảo vệ của dự án, nghi có biểu hiện nghi vấn sử dụng trái phép chất ma túy.

Tiến hành xét nghiệm nhanh, kết quả Nguyễn Xuân Trường dương tính với chất ma túy Methamphetamine. Qua đấu tranh, Trường khai nhận đã cùng Phạm Thị Thoa (SN 1982, trú tại tổ 5, khu Trới 5, phường Hoành Bồ, tỉnh Quảng Ninh) sử dụng trái phép chất ma túy tại lán bảo vệ vào ngày 20/6/2026.

Các đối tượng trong vụ án - Ảnh: Công an Quảng Ninh Các đối tượng trong vụ án - Ảnh: Công an Quảng Ninh

Ngay sau đó, Công an phường Cao Xanh khẩn trương xác minh, triệu tập Phạm Thị Thoa đến làm việc. Tại cơ quan Công an, Phạm Thị Thoa đã thừa nhận hành vi cùng Nguyễn Xuân Trường sử dụng trái phép chất ma túy. Nội dung lời khai của Thoa phù hợp với lời khai của Nguyễn Xuân Trường và các tài liệu, chứng cứ mà lực lượng Công an thu thập được trong quá trình điều tra.

Trên cơ sở đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh đã củng cố tài liệu, chứng cứ và ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Xuân Trường và Phạm Thị Thoa về tội "Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy" theo khoản 1 Điều 255 Bộ luật Hình sự.