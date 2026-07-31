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Lệnh bắt tạm giam quản lý cửa hàng Nguyễn Thanh Tú SN 1995

Trang Anh
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Nguyễn Thanh Tú được Công ty giao quản lý chung, giám sát nhân viên bán hàng, pha chế; thu, quản lý và đối chiếu tiền bán hàng.

Ngày 30/7/2026, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang cho biết đã tống đạt các quyết định và thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Thanh Tú (sinh năm 1995, ngụ khóm Bình Đức 3, phường Bình Đức, tỉnh An Giang) về hành vi “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

Theo kết quả điều tra ban đầu xác định Nguyễn Thanh Tú là nhân viên quản lý cửa hàng Muối House Bình Khánh, thuộc Công ty TNHH The Fire Sword, kinh doanh dịch vụ phục vụ đồ uống, Tú được Công ty giao quản lý chung, giám sát nhân viên bán hàng, pha chế; thu, quản lý và đối chiếu tiền bán hàng, đồng thời chuyển tiền cho thủ quỹ Công ty.

Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Thanh Tú - Ảnh: Công an An Giang

Lợi dụng công việc được giao, từ tháng 10/2023 đến tháng 01/2024, Tú đã chiếm đoạt với số tiền trên 218 triệu đồng để tiêu sài cá nhân. Hành vi của Tú sau đó bị tố giác đến Cơ quan Công an.

Sau khi phục hồi việc giải quyết nguồn tin về tội phạm, ngày 28/7/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Thanh Tú về hành vi “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

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