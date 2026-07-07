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Khởi tố Nguyễn Thị Kim Anh

Trang Anh
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Trên cơ sở tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lạng Sơn đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Thị Kim Anh.

Công an tỉnh Lạng Sơn cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã khởi tố bị can Nguyễn Thị Kim Anh về hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự. Quá trình điều tra xác định đối tượng cho vay với mức lãi suất từ 540,71%/năm đến 1.825%/năm, thu lợi bất chính hơn 100 triệu đồng.

Trước đó, ngày 29/5/2026, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Lạng Sơn tiếp nhận đơn tố giác của công dân về hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự của Nguyễn Thị Kim Anh. Quá trình xác minh, điều tra xác định đối tượng cho nhiều người vay tiền dưới hình thức "bốc bát họ", thu lãi theo ngày với mức lãi suất từ 540,71%/năm đến 1.825%/năm, vượt từ 27 đến 91 lần mức lãi suất cao nhất theo quy định của Bộ luật Dân sự, qua đó thu lợi bất chính hơn 100 triệu đồng.

Đối tượng Nguyễn Thị Kim Anh làm việc tại Cơ quan Cảnh sát điều tra - Ảnh: Công an Lạng Sơn

Ngày 03/7/2026, trên cơ sở tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lạng Sơn đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Thị Kim Anh về hành vi Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.

Hiện vụ án đang được tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Cơ quan Công an khuyến cáo người dân khi có nhu cầu vay vốn cần tìm đến các tổ chức tín dụng hợp pháp; không tham gia các hoạt động "tín dụng đen", cho vay nặng lãi hoặc vay tiền với lãi suất trái quy định của pháp luật để tránh những hệ lụy về tài chính, an ninh, trật tự và nguy cơ vi phạm pháp luật.

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