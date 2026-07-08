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Khởi tố nghi phạm giết bé gái 12 tuổi, phi tang thi thể xuống giếng

Thanh Hà
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Sau khi sát hại bé gái 12 tuổi, nghi phạm cướp xe máy điện của nạn nhân mang đi cầm cố lấy 8 triệu đồng để chuộc chiếc xe đã cầm trước đó.

Đối tượng Phan Bá Ngọc (Ảnh: CACC).

Đối tượng Phan Bá Ngọc (Ảnh: CACC).

Ngày 7/7, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết đã ra quyết định khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt tạm giam 4 tháng đối với Phan Bá Ngọc (20 tuổi, trú xã Pơng Drang, tỉnh Đắk Lắk) để điều tra về hai hành vi giết người và cướp tài sản.

Theo điều tra ban đầu, khoảng 18h ngày 20/6, Công an xã Pơng Drang tiếp nhận tin báo của một người phụ nữ (41 tuổi, trú cùng xã) về việc con gái là cháu H. (12 tuổi) điều khiển xe máy điện đi học nhưng không trở về nhà.

Ngay sau đó, Công an xã Pơng Drang phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đắk Lắk vào cuộc xác minh. Quá trình điều tra xác định, trong khoảng thời gian từ 13h30 đến 14h ngày 20/6, cháu H. được nhìn thấy ngồi trên xe máy điện cùng một nam thanh niên.

Qua xác minh, công an nhanh chóng xác định người nghi vấn là Phan Bá Ngọc và mời về trụ sở làm việc. Tuy nhiên, Ngọc quanh co, chối tội.

Cùng thời điểm, lực lượng công an phát hiện thi thể cháu H. dưới một giếng nước trong rẫy cà phê của gia đình Ngọc. Biết không thể che giấu hành vi, Ngọc thừa nhận đã sát hại nạn nhân.

Ban đầu, Ngọc khai nguyên nhân gây án là do cháu H. mượn tiền nhưng không trả. Tuy nhiên, bằng các chứng cứ, tài liệu nghiệp vụ thu thập được, cơ quan điều tra xác định lời khai này không đúng sự thật.

Sau đó, Ngọc khai nhận do cần tiền chuộc chiếc xe máy đã cầm cố trước đó nên nảy sinh ý định đi tìm người để giết, cướp tài sản và đã ra tay sát hại cháu H.

Sau khi gây án, Ngọc lấy xe máy điện của nạn nhân mang đi cầm cố được 8 triệu đồng. Trong đó, Ngọc dùng 5 triệu đồng để chuộc chiếc xe máy đã cầm cố trước đó, còn 3 triệu đồng tiêu xài cá nhân.

Hiện vụ án đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra, làm rõ để xử lý theo quy định của pháp luật.

Công an truy tìm người tên Lê Thành Trung SN 1974 và Nguyễn Thị Kim SN 1968
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công an tỉnh Đắk Lắk

Phòng Cảnh sát Hình sự

nghi phạm giết bé gái 12 tuổi

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