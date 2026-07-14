Khởi tố cựu Viện trưởng Viện KSND huyện Trà Ôn và Thủ trưởng cơ quan điều tra

Kết quả điều tra đến nay xác định, ông Huỳnh Minh Trung (cựu Viện trưởng Viện KSND huyện Trà Ôn, hiện là Viện trưởng Viện KSND khu vực 2, tỉnh Vĩnh Long) và ông Nguyễn Hoàng Văn (cựu Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Trà Ôn) có hành vi không truy cứu trách nhiệm hình sự người có tội trong quá trình giải quyết tin báo và giải quyết khiếu nại đối với tin báo vụ tai nạn của bé Nguyễn Ngọc Bảo Trân.

CQĐT tống đạt quyết định khởi tố đối với hai bị can.

Ngày 14/7, Cơ quan điều tra Viện KSND Tối cao khởi tố thêm 2 bị can liên quan đến vụ "không truy cứu trách nhiệm hình sự người có tội" trong vụ tai nạn giao thông khiến bé Nguyễn Ngọc Bảo Trân tử vong, ở tỉnh Vĩnh Long.

Hai bị can bị khởi tố gồm ông Huỳnh Minh Trung (cựu Viện trưởng Viện KSND huyện Trà Ôn, hiện là Viện trưởng Viện KSND khu vực 2, tỉnh Vĩnh Long) và ông Nguyễn Hoàng Văn (cựu Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Trà Ôn).

Hai bị can Nguyễn Hoàng Văn và Huỳnh Minh Trung.

Kết quả điều tra đến nay xác định, Huỳnh Minh Trung, Nguyễn Hoàng Văn có hành vi không truy cứu trách nhiệm hình sự người có tội trong quá trình giải quyết tin báo và giải quyết khiếu nại đối với tin báo vụ tai nạn của bé Trân.

Trước đó, hồi tháng 4/2026, Cơ quan điều tra Viện KSND Tối cao cũng đã quyết định khởi tố bà Phan Thị Trúc Ly (nguyên Phó viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân huyện Trà Ôn) và ông Lê Phong Cảnh (nguyên kiểm sát viên Viện Kiểm sát nhân dân huyện này) về tội "không truy cứu trách nhiệm người có tội".

Tống đạt quyết định khởi tố bị can Phan Thị Trúc Ly và Lê Phong Cảnh.

Cũng liên quan vụ án, tháng 3/2026, Cơ quan điều tra Viện KSND Tối cao đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự. Đồng thời, tống đạt quyết định khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Lê Quốc Việt (nguyên Phó Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long cũ) và Nguyễn Quốc Khanh (nguyên Điều tra viên Cơ quan CSĐT Công an huyện Trà Ôn) về tội “Không truy cứu trách nhiệm hình sự người có tội”, quy định tại khoản 2 Điều 369 Bộ luật hình sự.

Theo kết quả điều tra ban đầu, bà Ly và ông Cảnh được phân công thực hành quyền công tố, kiểm sát việc giải quyết nguồn tin về tội phạm liên quan vụ tai nạn giao thông làm cháu Trân tử vong ngày 9/4/2024. Quá trình kiểm sát, xác định hành vi của Nguyễn Văn Bảo Trung đã đủ yếu tố cấu thành tội vi phạm quy định về giao thông đường bộ.

Tuy nhiên, bà Ly và cấp dưới đã đồng thuận với bị can Lê Quốc Việt (nguyên Phó thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra) và bị can Nguyễn Quốc Khanh (nguyên điều tra viên Công an huyện Trà Ôn cũ) trong việc không khởi tố vụ án hình sự để điều tra xử lý theo quy định pháp luật.

Cơ quan điều tra VKSND tối cao tống đạt quyết định tố tụng đối với bị can Lê Quốc Việt.

Đây là vụ án được dư luận quan tâm đặc biệt trong 2 năm gần đây. Hồ sơ vụ án cho thấy, tháng 9/2024, nữ sinh Nguyễn Ngọc Bảo Trân (SN 2010) di chuyển trên đường bị tài xế Nguyễn Văn Bảo Trung điều khiển xe tải cán tử vong.

Ban đầu, cơ quan điều tra cấp huyện Trà Ôn ra quyết định không khởi tố vụ án với nhận định "không có sự việc phạm tội", dù gia đình nhiều lần khiếu nại nhưng không được chấp nhận.

Đến ngày 28/4/2025, cha của bé Trân là ông Nguyễn Vĩnh Phúc đã dùng súng bắn tài xế Trung, rồi tự sát. Sự việc gây chấn động dư luận, Viện KSND Tối cao, Bộ Công an sau đó vào cuộc xác minh.