Khỏi hẳn huyết áp cao, gan nhiễm mỡ sau 3 tháng nhờ làm điều này mỗi sáng

Mới đây, chuyên gia dinh dưỡng Tiết Hiểu Tinh, làm việc tại Bệnh viện Tây Viện, Đài Loan (Trung Quốc) đã chia sẻ về tình một trường hợp bệnh nhân nam mắc huyết áp cao, gan nhiễm mỡ mà cô từng điều trị.

Theo chuyên gia, nam bệnh nhân tên Lưu Dương (50 tuổi), bị béo phì và có tiền sử mắc huyết áp cao và đang điều trị bằng thuốc.

Lối sống của bệnh nhân được đánh giá là kém lành mạnh. Ông lười vận động, có sở thích ăn sáng với các thực phẩm giàu tinh bột như các loại mì có nước dùng đậm gia vị, bánh mì, thịt đỏ, đồ chiên rán…

Khoảng nửa năm trước, ông Lưu bắt đầu xuất hiện các triệu chứng bất thường như tim đập nhanh, hồi hộp nên đã đi khám tại bệnh viện Tây Viện. Kết quả khám cho thấy chỉ huyết áp của ông Lưu ở mức rất cao đáng báo động và ông mắc thêm gan nhiễm mỡ.

Người đàn ông mắc huyết áp cao kèm gan nhiễm mỡ. (Ảnh minh hoạ)

Lo lắng cho tình trạng sức khỏe của bản thân nên lúc này ông mới bắt đầu thay đổi lối sống để cải thiện tình trạng bệnh.

Khỏi hẳn huyết áp cao, gan nhiễm mỡ nhờ làm 1 điều

Theo chuyên gia dinh dưỡng Tiết Hiểu Tinh, ông Lưu đã chuyển sang ăn sáng bằng các thực phẩm lành mạnh.

Cụ thể, bệnh nhân đã áp dụng chế độ ăn DASH - một phương pháp ăn giúp kiểm soát huyết áp - cho bữa sáng. Ông Lưu đã bỏ thói quen ăn sáng với thịt đỏ, bánh mì trắng, đồ chiên rán và các món mì với nước dùng nêm gia vị đậm đà.

Thay vào đó, ông chuyển sang ăn bánh mì nguyên cám với trứng luộc và cà chua tươi. Ông cũng tăng cường ăn các loại rau củ, trái cây giàu chất xơ và các khoáng chất như kali, magiê,.. vào bữa sáng và các bữa ăn khác trong ngày.

Song song với thói quen ăn sáng lành mạnh, bệnh nhân Lưu còn chạy bộ 3 lần/tuần.

Ông Lưu chuyển sang ăn sáng với các thực phẩm lành mạnh để bảo vệ sức khoẻ. (Ảnh minh hoạ)

Sau ba tháng áp dụng thói quen ăn sáng lành mạnh và tập luyện, ông Lưu đã giảm cân thành công. Ông đến bệnh viện tái khám, kết quả cho thấy tình trạng gan nhiễm mỡ đã biến mất hoàn toàn. Đặc biệt, chỉ số huyết áp đã trở về mức bình thường 120/80 mmHg.

Chuyên gia dinh dưỡng Tiết Hiểu Tinh giải thích: “Chế độ ăn DASH được xây dựng dựa trên các tiêu chí: Tăng cường trái cây, rau quả; Tăng khẩu phần cá, thịt gia cầm, các loại hạt và thực phẩm nguyên hạt; Giảm thiểu hấp thụ chất béo bão hòa, chất béo chuyển hóa và cholesterol; Hạn chế muối, đồ ngọt, thức uống có ga và các loại thịt đỏ. Sự kết hợp của các loại thực phẩm này có thể giúp cải thiện quá trình trao đổi chất và tuần hoàn máu, từ đó giúp kiểm soát huyết áp và ngăn ngừa các vấn đề tim mạch hiệu quả”.

Bác sĩ tim mạch Lưu Trung Bình, làm việc tại Đài Loan cũng chia sẻ trên China Times tằng chế độ ăn uống đóng vai trò quan trọng trong việc giảm cân, điều chỉnh huyết áp.

“Khoảng 70% bệnh nhân mắc huyết áp cao có liên quan đến béo phì. Mỗi kg cân nặng giảm đi cũng có thể giúp chỉ số huyết áp hạ xuống thấp hơn”, bác sĩ Lưu Trung Bình nói.

Theo các chuyên gia, thay đổi chế độ ăn uống cũng giúp giảm cân, từ đó giảm lượng mỡ dư thừa tích tụ trong gan và ngăn chặn tình trạng gan nhiễm mỡ tiến triển.

Chuyên gia cho biết, sau lần tái khám trước, bệnh nhân Lưu vẫn tiếp tục duy trì chế độ ăn lành mạnh, thậm chí bệnh nhân còn áp dụng chế độ ăn DASH cho cả 3 bữa ăn trong ngày để tăng cường sức khỏe và phòng ngừa huyết áp cao, gan nhiễm mỡ.