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Khoảnh khắc xe tải đâm ô tô đỗ bên đường, hiện trường khiến nhiều người thất kinh

Hương Trà
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Sau vụ va chạm, hai phương tiện bị hư hỏng nặng

Một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng giữa xe tải trọng lớn và ô tô bán tải xảy ra vào sáng 17/6 tại khu vực thôn 4, xã Thường Xuân (Thanh Hóa), khiến hai phương tiện hư hỏng nặng, nhiều tài sản bị ảnh hưởng. Rất may vụ việc không gây thiệt hại về người. Một phần diễn biến của vụ va chạm đã được camera an ninh nhà dân ghi lại và đang được chia sẻ trên mạng xã hội.

Camera an ninh nhà dân ghi lại một phần diễn biến sự việc.

Theo thông tin ban đầu, chiếc xe tải mang BKS: 36H-066.79 đang lưu thông trên đường thì bất ngờ tông mạnh vào một xe bán tải màu trắng đang đỗ bên lề đường, cùng chiều di chuyển. Cú va chạm khiến chiếc Ford Ranger bị hất văng lên vỉa hè, tông gãy một cây xanh rồi lao vào phần mái hiên phía trước cửa hàng hoa.

Hiện trường vụ tai nạn khiến nhiều người chứng kiến không khỏi hoảng sợ. Cả hai phương tiện đều bị hư hỏng nặng. Chiếc Ford Ranger bị bẹp dúm phần đuôi và hông trái, biến dạng hoàn toàn. Trong khi đó, phần đầu của xe tải màu xanh bị vỡ nát, nhiều bộ phận bong tróc.

Mảnh vỡ từ hai phương tiện cùng cành cây gãy đổ văng vãi trên một đoạn đường và khu vực vỉa hè, gây ảnh hưởng đến việc lưu thông qua khu vực. Mặc dù vụ va chạm có tính chất nghiêm trọng và gây thiệt hại lớn về tài sản, song rất may không ghi nhận trường hợp thương vong nào.

Những hình ảnh ghi lại tại hiện trường khiến nhiều người hoảng sợ. (Nguồn page: Xã Thường Xuân, Thanh Hóa)

Ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng Công an và Cảnh sát giao thông đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường để tiến hành đo đạc, lập biên bản, phân luồng giao thông và điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.

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