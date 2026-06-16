Bảo vệ chung cư ở Hà Nội bị tố đánh người vì 160 nghìn tiền gửi xe: BQT chung cư nói gì?

Hiện BQT và Ban quản lý chung cư đang phối hợp, hỗ trợ cơ quan công an làm rõ toàn bộ vụ việc.

Liên quan tới vụ nhóm người được cho là bảo vệ chung cư New Horizon (Lĩnh Nam, Hà Nội) hành hung người dân, công an đã xác định được đối tượng hành hung tên là Minh, hiện đối tượng này đã bỏ trốn. Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đang tổ chức truy bắt đối tượng, đồng thời yêu cầu đối tượng đến trình diện.

Hôm nay (16/6), thông tin thêm trên VietNamNet, ông Nguyễn Hồng Quân, đại diện Ban quản trị (BQT) chung cư New Horizon, cho biết vụ việc xảy ra vào khoảng 0h10-0h40 ngày 15/6.

Theo ông Quân, ngay sau khi nhận được tin báo, BQT đã có mặt tại hiện trường. Qua trao đổi sơ bộ với nhân viên bảo vệ kiểm soát vé xe, nguyên nhân ban đầu được xác định là do bất đồng liên quan đến phí gửi ô tô dưới hầm.

Sau đó, nhân viên này gọi thêm người xuống giải quyết. Trong quá trình lời qua tiếng lại, phía bảo vệ trông giữ ô tô không kiềm chế được nên đã xảy ra hành vi đánh người.

Ông Quân cho biết hệ thống camera tại hầm xe do một đơn vị khác quản lý. Do đó, BQT không thể trực tiếp kiểm tra và chưa nắm đầy đủ diễn biến các sự việc dưới hầm.

Một phần diễn biến được camera an ninh ghi lại. (Ảnh cắt từ clip)

Đại diện BQT cũng thông tin, dự án hiện có 2 ban quản lý và thuê 2 đội bảo vệ riêng biệt. Cụ thể, Ban quản lý do cư dân và BQT thuê chỉ phụ trách công tác an ninh, an toàn khu căn hộ và các tuyến đường nội bộ trong dự án.

Trong khi đó, chủ đầu tư thuê lực lượng bảo vệ riêng để quản lý 2 tầng hầm gửi xe, gồm khu vực để xe máy và ô tô. Ngay khi xảy ra vụ việc, Ban quản lý và tổ dân phố đã có mặt, đồng thời báo Công an phường, lực lượng 113 và xe cấp cứu 115 tới hiện trường.

Hiện BQT và Ban quản lý đang phối hợp, hỗ trợ cơ quan công an làm rõ toàn bộ vụ việc. Hai nạn nhân vẫn đang được điều trị tại bệnh viện. Theo thông tin từ Ban quản lý, đến thời điểm hiện tại đã có 3 bảo vệ bị đưa về trụ sở Công an phường Vĩnh Tuy để phục vụ công tác điều tra. Riêng nam bảo vệ tên Minh vẫn bỏ trốn.

Bên cạnh đó, cập nhật trên VTC News, vợ anh T.M.H. (42 tuổi, trú tại Cầu Giấy, Hà Nội) - nạn nhân trong vụ xô xát, cho biết anh H. bị đau đầu, chóng mặt, buồn nôn và có vết thương ở vùng đầu; còn tài xế tên D. bị thương nặng hơn.