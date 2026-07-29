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Khoảnh khắc xe khách 45 chỗ bốc cháy dữ dội trên đường ở Khánh Hòa

Minh Minh/VTC News
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Xe khách 45 chỗ bốc cháy dữ dội trên đường Phạm Văn Đồng (phường Bắc Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa), bị thiêu rụi gần như hoàn toàn.

Khoảnh khắc xe khách 45 chỗ bốc cháy dữ dội trên đường ở Khánh Hòa

Trưa 29/7, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an tỉnh Khánh Hòa cho biết, lực lượng chức năng kịp thời khống chế vụ cháy xe khách 45 chỗ trên đường Phạm Văn Đồng, phường Bắc Nha Trang, không để cháy lan và không gây thiệt hại về người.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 10h16 cùng ngày, Trung tâm chỉ huy 114 nhận tin báo xe khách bốc cháy tại số 39 đường Phạm Văn Đồng. Ngay sau đó, lực lượng Cảnh sát PCCC điều 3 xe chữa cháy cùng 21 cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường dập lửa.

Xe khách bốc cháy trên đường.

Qua xác minh, đám cháy xuất phát từ khu vực hốc bánh sau bên phụ của xe. Đến khoảng 10h45, ngọn lửa được khống chế và dập tắt hoàn toàn.

Xe bị cháy là xe khách 45 chỗ của nhà xe M.K, mang biển kiểm soát 93B-008.XX, do tài xế Nguyễn Đức T. (SN 1970) điều khiển. Vụ cháy không gây thiệt hại về người nhưng khiến phương tiện hư hỏng gần như hoàn toàn, thiệt hại ước tính khoảng 1,2 tỷ đồng.

Hiện nguyên nhân vụ cháy đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

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Tags

xe khách

Khánh Hòa

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