Đến nhà bạn nhậu, người đàn ông bị đánh nhập viện: Vợ đăng clip 9 phút lên mạng xã hội, tiết lộ quá khứ

Người đàn ông bị đánh và nhóm người liên quan đều có mối quan hệ quen biết, thân thiết nhiều năm.

Thời quan qua, mạng xã hội lan truyền đoạn camera an ninh dài khoảng 9 phút ghi lại cảnh nhóm người đánh một người đàn ông trong sân nhà. Sự việc được xác định xảy ra tại một căn nhà ở thôn Vạn Thiện (xã Phù Mỹ Nam, Gia Lai).

Dân Trí thông tin, chị T.T.H.S. (39 tuổi, trú thôn Vạn Thiện) - vợ của nạn nhân là anh N.V.D. (39 tuổi) cho biết, khoảng 20h38 ngày 22/7, chồng chị được nhóm đang nhậu tại nhà ông Y., cùng địa phương, gọi đến. Anh D. và những người trong nhóm vốn quen biết, thân thiết nhiều năm.

Khi tới nơi, anh D. xảy ra lời qua tiếng lại với một người. Sau đó, theo chị S., anh bị 3 người, trong đó có chủ nhà, tham gia đánh. Sự việc chỉ dừng lại khi những người xung quanh can ngăn. Gia đình đưa anh D. đến Bệnh viện đa khoa trung tâm tỉnh Gia Lai điều trị và trình báo công an.

Anh D. (áo đen) bị người đàn ông áo trắng đánh. (Ảnh cắt từ clip)

Chị S. cho biết chồng đang bị sưng mặt, đau đầu. Người vợ cũng phản ánh năm 2021, anh D. từng bị ông Y. đánh dẫn đến tụ máu não phải vào TP.HCM điều trị. Do 2 gia đình có quan hệ thông gia, đồng thời anh D. và ông Y. là bạn bè lâu năm nên thời điểm đó gia đình không trình báo cơ quan công an.

Sau vụ việc, chị S. đăng tải clip dài hơn 9 phút ghi lại cảnh chồng bị nhiều người hành hung lên trang cá nhân.

(Ảnh cắt từ clip)

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin vụ việc, Công an xã Phù Mỹ Nam đã triệu tập 3 đối tượng cùng trú tại xã Phù Mỹ Nam gồm: N.N.Y. (39 tuổi), P.H.V. (40 tuổi) và N.A.V. (34 tuổi) đến làm việc. Ngoài ra, Công an xã cũng làm việc với 2 người liên quan và đại diện gia đình nạn nhân.

Báo Gia Lai thông tin, bước đầu, các đối tượng đã thừa nhận hành vi tấn công anh N.V.D. (39 tuổi, trú cùng địa phương).

Xuất phát từ mâu thuẫn bộc phát, khi anh D. vừa đến nhà của N.N.Y. thì gặp Y. và P.H.V., N.A.V. cùng một số người khác đang nhậu. Tại đây, anh D. và các đối tượng xảy ra tranh cãi. Sau đó, anh D. bị 3 đối tượng trên lần lượt dùng tay đánh đập dẫn đến thương tích.

Cơ quan Công an đang tiếp tục xác minh, thu thập tài liệu chứng cứ, củng cố hồ sơ để xử lý nghiêm theo quy định pháp luật. Về phần nạn nhân đã xuất viện vào ngày 27/7 và đang tiếp tục dùng thuốc điều trị thương tích tại nhà.