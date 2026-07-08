Theo các chuyên gia sinh học biển, cá voi Bryde là loài có tập tính di cư, việc chúng xuất hiện thường xuyên tại các vùng biển cận bờ tỉnh Gia Lai như Nhơn Hải, Nhơn Lý (phường Quy Nhơn Đông), Vũng Bồi - Đề Gi (xã An Lương) không phải là ngẫu nhiên.

Đây là mùa các loài cá nhỏ như cá cơm, cá nục và các loại phù du phát triển mạnh mẽ. Nguồn thức ăn dồi dào này chính là “thỏi nam châm” thu hút cá voi đến kiếm ăn. Bên cạnh đó, hiện tượng này cũng cho thấy hệ sinh thái biển tại Gia Lai đang được bảo vệ tốt. Khi dòng hải lưu sạch và nguồn thức ăn phong phú, đại dương sẽ được đón những “người bạn lớn” quay trở về.

Sự kiện cá voi xuất hiện liên tục hằng năm đã mở ra sức hút mới cho du lịch biển tại Gia Lai. Thay vì chỉ tắm biển hay lặn ngắm san hô thông thường, du khách giờ đây có thêm cơ hội trải nghiệm cảm giác ngắm cá voi hoang dã, một sản phẩm du lịch cao cấp vốn chỉ phổ biến ở nước ngoài.

Tuy nhiên, chính quyền tỉnh Gia Lai đã nhanh chóng đưa ra những khuyến cáo quan trọng với du khách và người dân đi biển.

Đó là giữ khoảng cách an toàn, các tàu thuyền không được tiếp cận quá gần (tối thiểu 100 mét) để tránh làm cá voi hoảng sợ hoặc va chạm gây bị thương.

Khi phát hiện cá voi ở gần, phương tiện nên thả trôi hoặc tắt máy để giảm tiếng ồn. Tuyệt đối không xả rác, giữ gìn môi trường biển sạch sẽ để bảo vệ chuỗi thức ăn của cá voi.