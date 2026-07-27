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Khoảnh khắc phi hành đoàn Nga - Mỹ trở về sau hơn 8 tháng ngoài không gian

Hải Yến
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Ba thành viên phi hành đoàn Nga - Mỹ đã hạ cánh an toàn sau hơn 8 tháng làm việc trên Trạm Vũ trụ Quốc tế, khép lại một sứ mệnh kéo dài.

Phi hành đoàn ISS Nga - Mỹ trở về sau 8 tháng làm việc tại Trạm Vũ trụ - Ảnh 1.

Một phi hành đoàn Nga - Mỹ đã trở về Trái Đất an toàn vào ngày 26/7 sau hơn 8 tháng làm việc trên Trạm Vũ trụ Quốc tế (ISS).

Hai nhà du hành vũ trụ Nga Sergey Kud-Sverchkov, Sergey Mikaev cùng phi hành gia Cơ quan Hàng không và Vũ trụ Mỹ (NASA) Christopher Williams đã hạ cánh xuống Kazakhstan trên tàu vũ trụ Soyuz MS-28. Tàu đáp xuống khu vực phía Đông Nam thị trấn Zhezkazgan bằng dù.

Trước đó cùng ngày, phi hành đoàn đã rời ISS sau khi chuyển sang tàu Soyuz để thực hiện hành trình trở về Trái Đất.

Tập đoàn Nhà nước Rosatom của Nga cho biết: "Sáng nay, tàu vũ trụ đã tách khỏi module Rassvet. Quá trình đưa tàu rời quỹ đạo và hạ xuống Trái Đất diễn ra bình thường".

Theo NASA, sau khi hoàn tất các cuộc kiểm tra y tế theo quy trình sau hạ cánh, lực lượng cứu hộ sẽ đưa các thành viên phi hành đoàn bằng trực thăng tới thành phố Karaganda của Kazakhstan.

Ông Kud-Sverchkov, ông Mikaev và ông Williams đã làm việc trên ISS từ tháng 11 năm ngoái. Sứ mệnh kéo dài 241 ngày là chuyến bay vào không gian đầu tiên của ông Williams và ông Mikaev, đồng thời là chuyến bay thứ hai của ông Kud-Sverchkov.


Sau khi hạ cánh, phi hành đoàn được chào đón bằng những búp bê Matryoshka truyền thống của Nga với hình vẽ thủ công chân dung từng thành viên. Đây là một nghi thức đã được duy trì sau mỗi sứ mệnh.

Trước khi đồng đội rời ISS, nữ phi hành gia Jessica Meir đã chia sẻ những bức ảnh chia tay của cả nhóm trên mạng xã hội X và viết: "Một ngày vừa vui vừa buồn trên Trạm Vũ trụ".

Hiện vẫn còn 7 thành viên làm việc trên ISS. Việc 3 thành viên của tàu Soyuz MS-28 rời trạm cũng chính thức mở đầu cho sứ mệnh Expedition 75 của ISS.

ISS dự kiến tiếp tục hoạt động đến hết thập kỷ này sau khi Cơ quan Vũ trụ Liên bang Nga (Roscosmos) và NASA thống nhất gia hạn chương trình đến năm 2030 và phối hợp kết thúc hoạt động của trạm.

Quá trình ngừng vận hành từng bước sẽ bắt đầu từ năm 2028, trước khi ISS được đưa rời quỹ đạo và đánh chìm có chủ đích xuống đại dương vào cuối năm 2030. Nga dự kiến sẽ thay thế ISS bằng Trạm Quỹ đạo Nga (ROS).

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Theo RT
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Tags

phi hành đoàn ISS

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