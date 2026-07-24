Khoảnh khắc nữ điều dưỡng lao ra hành lang ép tim cứu người bệnh thoát cửa tử

Clip ghi lại khoảnh khắc điều dưỡng Triệu Thị Phương Mai ép tim cứu người bệnh ngừng tuần hoàn thu hút hàng nghìn lượt chia sẻ và nhiều lời khen.

Clip điều dưỡng ép tim cứu người giữa hành lang bệnh viện gây xúc động. (Video: Bệnh viện Đa khoa Ninh Bình)

Đoạn video ghi lại cảnh nữ điều dưỡng lao đến ép tim cứu người bệnh ngay giữa hành lang Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Bình đang được lan truyền trên mạng xã hội, thu hút đông đảo người xem. Nhiều bình luận bày tỏ xúc động, dành lời khen cho phản ứng nhanh của nữ điều dưỡng, giúp người bệnh thoát khỏi cửa tử.

Sự việc diễn ra khoảng 17h ngày 22/7, tại Trung tâm Ung bướu, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Bình. Thời điểm đó, điều dưỡng Triệu Thị Phương Mai ở lại hoàn thành công việc cuối ngày thì nghe tiếng hô lớn: “Có người bị co giật!”.

Chị lập tức chạy ra hành lang. Trước mắt là người đàn ông nằm bất động, tím tái, mất ý thức và co giật. Không chần chừ, nữ điều dưỡng kiểm tra nhanh tình trạng người bệnh rồi ép tim cấp cứu ngay tại chỗ. Sau khi người bệnh dần hồng hào và có dấu hiệu hồi tỉnh, chị cùng đồng nghiệp đưa vào buồng bệnh, cho thở oxy và tiếp tục theo dõi. Ít phút sau, người bệnh tỉnh táo, các chỉ số sinh tồn ổn định.

“ Lúc đó tôi chỉ nghĩ phải cấp cứu thật nhanh. Nếu chậm vài phút, nguy cơ tử vong của người bệnh rất cao ”, chị Mai nói.

Theo nữ điều dưỡng, trong tình huống tương tự, bất kỳ nhân viên y tế nào cũng sẽ hành động như vậy bởi những phút đầu luôn là khoảng thời gian quyết định sự sống còn của người bệnh.

Đại diện Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Bình đánh giá việc điều dưỡng Triệu Thị Phương Mai xử trí cấp cứu ngay tại hiện trường là kịp thời và đúng chuyên môn, góp phần cứu sống người bệnh.

Theo đại diện bệnh viện, các tình huống cấp cứu có thể xảy ra bất ngờ ở bất kỳ thời điểm nào. Với đội ngũ y tế, trách nhiệm không chỉ gói gọn trong giờ làm việc mà còn là sự sẵn sàng có mặt, can thiệp ngay khi người bệnh cần giúp đỡ.

Đoạn clip sau khi được chia sẻ nhận nhiều phản hồi tích cực từ cộng đồng mạng. Nhiều người cho rằng hành động bình tĩnh, quyết đoán của nữ điều dưỡng là minh chứng cho tinh thần trách nhiệm và sự tận tâm của những người làm nghề y.