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Khoảnh khắc Nhà vua Thái Lan dõi theo Hoàng hậu lái tiêm kích Gripen

Minh Hạnh
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Sáng 8/10, Nhà vua Thái Lan Maha Vajiralongkorn đã có chuyến thăm tới Không đoàn 7 tại tỉnh Surat Thani, để chứng kiến chuyến bay huấn luyện một mình đầu tiên của Hoàng hậu Suthida trên máy bay tiêm kích Gripen.

Tại Không đoàn 7, Nhà vua đã đến khu vực bãi đỗ máy bay để quan sát Hoàng hậu thực hiện các bước kiểm tra kỹ thuật trước khi bay với chiếc tiêm kích một chỗ ngồi JAS 39C Gripen.

Sau đó, Hoàng hậu điều khiển máy bay di chuyển ra đường băng số 22 để cất cánh.

Khoảnh khắc Nhà vua Thái Lan dõi theo Hoàng hậu lái tiêm kích Gripen - Ảnh 1.

Khoảnh khắc Nhà vua Thái Lan dõi theo Hoàng hậu lái tiêm kích Gripen - Ảnh 2.

Khoảnh khắc Nhà vua Thái Lan dõi theo Hoàng hậu lái tiêm kích Gripen - Ảnh 3.

(Nhà vua Thái Lan Maha Vajiralongkorn và Hoàng hậu Suthida kiểm tra chiếc tiêm kích JAS 39C Gripen. (Ảnh: Hoàng gia Thái Lan)

Khoảnh khắc Nhà vua Thái Lan dõi theo Hoàng hậu lái tiêm kích Gripen - Ảnh 4.

Để chuẩn bị cho chuyến bay một mình, Hoàng hậu đã trải qua quá trình huấn luyện nghiêm ngặt theo các tiêu chuẩn của Không quân Hoàng gia Thái Lan. (Ảnh: Hoàng gia Thái Lan)

Khoảnh khắc Nhà vua Thái Lan dõi theo Hoàng hậu lái tiêm kích Gripen - Ảnh 5.

Khoảnh khắc Nhà vua Thái Lan dõi theo Hoàng hậu lái tiêm kích Gripen - Ảnh 6.

Bà đã có hai đợt lưu trú riêng tại Surat Thani: từ ngày 20/8 đến ngày 4/9, và từ ngày 25/9 đến ngày 8/10. (Ảnh: Hoàng gia Thái Lan)

Khoảnh khắc Nhà vua Thái Lan dõi theo Hoàng hậu lái tiêm kích Gripen - Ảnh 7.

Khoảnh khắc Nhà vua Thái Lan dõi theo Hoàng hậu lái tiêm kích Gripen - Ảnh 8.

Khoảnh khắc Nhà vua Thái Lan dõi theo Hoàng hậu lái tiêm kích Gripen - Ảnh 9.

Trong thời gian này, bà đã tập luyện trên thiết bị mô phỏng bay Gripen, tuân thủ các quy trình tiêu chuẩn của không quân để chuẩn bị thực hiện chuyến bay một mình. (Ảnh: Hoàng gia Thái Lan)

Khoảnh khắc Nhà vua Thái Lan dõi theo Hoàng hậu lái tiêm kích Gripen - Ảnh 10.

(Ảnh: The Nation)

Nhà vua chăm chú dõi theo quá trình cất cánh và hạ cánh của chiếc Gripen theo đúng kế hoạch bay huấn luyện của Hoàng hậu.

Kết thúc chuyến bay, Hoàng hậu bước xuống chiếc tiêm kích trong sự chào đón của Nhà vua. Ông trao tặng bà một bó hoa chúc mừng.

Nhà vua cũng trao và trực tiếp gắn cho Hoàng hậu huy hiệu vàng "Gripen Order" - huy hiệu danh dự được thêu bằng chỉ vàng, dành cho những phi công từng trực tiếp điều khiển máy bay JAS 39 Gripen.

Khoảnh khắc Nhà vua Thái Lan dõi theo Hoàng hậu lái tiêm kích Gripen - Ảnh 11.

Chiếc tiêm kích do Hoàng hậu Suthida điều khiển cất cánh. (Ảnh: Hoàng gia Thái Lan)

Khoảnh khắc Nhà vua Thái Lan dõi theo Hoàng hậu lái tiêm kích Gripen - Ảnh 12.

Khoảnh khắc Nhà vua Thái Lan dõi theo Hoàng hậu lái tiêm kích Gripen - Ảnh 13.

Khoảnh khắc Nhà vua Thái Lan dõi theo Hoàng hậu lái tiêm kích Gripen - Ảnh 14.

Nhà vua Thái Lan đón và tặng hoa cho Hoàng hậu. (Ảnh: Hoàng gia Thái Lan)

Nhà vua và Hoàng hậu Thái Lan từ lâu đã nổi tiếng với kỹ năng điều khiển máy bay thuần thục.

Hoàng hậu Suthida thực hiện chuyến bay đầu tiên hồi tháng 5/1990 trên chiếc T-41D cùng Phi đội 604 thuộc Không đoàn 6.

Bà từng có nhiều giờ bay trên các máy bay huấn luyện quân sự và máy bay hạng nhẹ. Bà cũng từng lái máy bay Boeing 737, cả dòng Boeing 737-400 và dòng Boeing 737-800.

Tổng thời gian bay của Hoàng hậu Suthida trên tất cả các loại máy bay là hơn 1.188 giờ.

Hoàng hậu từng đảm nhiệm vai trò cơ phó, sát cánh cùng Nhà vua trong các chuyến bay phục vụ nhiệm vụ hoàng gia tại Thái Lan và nước ngoài.

Tags

Thái Lan

hoàng hậu

lái máy nay

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