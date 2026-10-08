Việt Nam đồng loạt báo tin vui cho Trung Quốc, Thái Lan, Lào, Campuchia và Singapore

Đây là tin vui với nhiều người dân.

Ảnh minh họa: VTC News

Sáng 8/10, tại họp báo Ngày Thanh toán Số 2026 tổ chức ở Hà Nội, ông Nguyễn Quang Minh - Tổng Giám đốc CTCP Thanh toán Quốc gia Việt Nam (NAPAS), chia sẻ dưới sự chỉ đạo của Ngân hàng Nhà nước, bên cạnh thúc đẩy thanh toán số trong nước, trong những năm gần đây, thanh toán số của Việt Nam từng bước kết nối với hệ thống thanh toán của các quốc gia trong khu vực và châu Á.

Cụ thể, tính đến nay, NAPAS đã hoàn tất kết nối thanh toán với 6 quốc gia, bao gồm Thái Lan, Lào, Campuchia, Trung Quốc, Singapore và Hàn Quốc.

Đáng chú ý, NAPAS đã hoàn tất kết nối hai chiều với các quốc gia như Thái Lan, Lào, Campuchia, Singapore và Trung Quốc. Theo đó, khi đi nước ngoài, người dân Việt Nam có thể sử dụng những ứng dụng thanh toán quen thuộc để quét mã QR. Tương tự, du khách quốc tế cũng có thể sử dụng phương thức thanh toán như vây khi đến Việt Nam.

Ngoài ra, với Hàn Quốc, NAPAS cũng đã hoàn tất kết nối chiều thanh toán của du khách quốc tế khi sang Việt Nam và dự kiến sớm hoàn thành chiều ngược lại.

Đồng thời, NAPAS đang triển khai kết nối với Đài Loan (Trung Quốc), Ấn Độ và mở rộng chiều thanh toán còn lại với các thị trường đã kết nối.

Đáng chú ý, theo Tổng Giám đốc NAPAS, các số liệu 9 tháng đầu năm 2026 cho thấy, xu hướng này đang tăng trưởng mạnh.

Cụ thể, tại ba thị trường Thái Lan, Lào và Campuchia, số lượng và giá trị giao dịch của du khách ba nước thanh toán tại Việt Nam qua QR xuyên biên giới tăng 11 lần so với cùng kỳ năm ngoái.

Ngược lại, số lượng giao dịch của người Việt Nam tại Thái Lan, Lào và Campuchia tăng 5 lần, trong khi giá trị giao dịch lại tăng 4 lần.

Cùng với đó, thị trường Trung Quốc ghi nhận tốc độ tăng trưởng tích cực, sau khi NAPAS lần lượt kết nối với các nền tảng thanh toán lớn.

Ông Nguyễn Quang Minh - Tổng Giám đốc CTCP Thanh toán Quốc gia Việt Nam (NAPAS), trả lời câu hỏi tại họp báo. Ảnh: Tiền phong

Trên thực tế, NAPAS chính thức công bố dịch vụ kết nối với UPI vào tháng 12/2025, Alipay vào tháng 4/2026 và Weixin Pay vào tháng 8/2026. Chỉ riêng trong tháng 9/2026, giao dịch của du khách Trung Quốc quét mã VietQRGlobal tại Việt Nam tăng gấp 3 lần cả về số lượng và giá trị so với cùng kỳ.

Theo đại diện NAPAS, những kết quả này cho thấy thanh toán QR đang trở thành một trong những hạ tầng quan trọng để thúc đẩy giao thương, du lịch và kết nối người dùng giữa Việt Nam với các thị trường quốc tế.

Tại họp báo, ông Phạm Anh Tuấn - Vụ trưởng Vụ Thanh toán, Ngân hàng Nhà nước, thông tin về việc mở rộng hệ sinh thái thanh toán số đến vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo là một nhiệm vụ trọng tâm trong Chiến lược Tài chính toàn diện Quốc gia giai đoạn 2026 - 2030.

Theo Vụ trưởng, để thực hiện mục tiêu này, thời gian tới, cần tập trung mở rộng các điểm thanh toán bằng mã QR, điện thoại di động, tiền di động tại chợ dân sinh và những khu vực còn hạn chế về hạ tầng tài chính.

Đặc biệt, các điểm bán hàng không nhất thiết phải đầu tư hệ thống chấp nhận thanh toán phức tạp vẫn có thể tham gia hệ sinh thái thanh toán số. Song song với mở rộng mạng lưới, cơ quan quản lý cũng đặt yêu cầu về thẩm định, giám sát và phát hiện sớm những điểm chấp nhận thanh toán có dấu hiệu bất thường hoặc có nguy cơ bị lợi dụng cho các hoạt động gian lận.

Ưu tiên hàng đầu là bảo vệ dữ liệu sinh trắc học của người dân

Ông Phạm Anh Tuấn - Vụ trưởng Vụ Thanh toán, Ngân hàng Nhà nước, chia sẻ tại họp báo. Ảnh: Tiền phong

Về bài toán giữa thuận tiện, bảo mật và quyền riêng tư trong thanh toán số, theo Vụ trưởng Vụ Thanh toán, quan điểm của Ngân hàng Nhà nước là dữ liệu sinh trắc học phải được coi là dữ liệu nhân thân đặc biệt nhạy cảm và việc bảo vệ phải được đặt ở mức độ an ninh cao nhất.

Vụ trưởng nhấn mạnh, một trong những yêu cầu quan trọng là các tổ chức tín dụng không lưu trữ dữ liệu sinh trắc học gốc của khách hàng dưới dạng hình ảnh hay vân tay thô, thay vào đó phải mã hóa thành các chuỗi ký tự theo tiêu chuẩn quốc tế.

Đồng thời, Ngân hàng Nhà nước đang phối hợp chặt chẽ với Bộ Công an trong triển khai Đề án 06, nhằm từng bước kết nối trực tiếp hệ thống của các ngân hàng với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

Theo đó, cơ chế này cho phép việc đối chiếu thông tin được thực hiện trực tiếp qua hệ thống của Bộ Công an. Như vậy, ngân hàng chỉ nhận kết quả “trùng khớp” hoặc “không trùng khớp”, thay vì phải tự thu thập và lưu trữ một kho dữ liệu lớn.

Ngoài ra, theo Vụ trưởng, Ngân hàng Nhà nước thường xuyên chỉ đạo các tổ chức tín dụng tăng cường tuyên truyền, phổ biến các hình thức gian lận, lừa đảo để người dân hiểu rõ quyền lợi và chủ động bảo vệ mình.

Vụ trưởng khuyến cáo, khách hàng tuyệt đối không chia sẻ thông tin cá nhân, không cài đặt các ứng dụng không rõ nguồn gốc có yêu cầu quyền truy cập camera, micro.