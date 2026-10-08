Hà Nội, Hải Phòng, Thanh Hóa, Lạng Sơn… nhận nhiệm vụ quan trọng của Chính phủ

Đây là một trong số những yêu cầu được Chính phủ đặt ra trong 3 tháng cuối năm 2026.

Ảnh minh họa: Tiền phong

Theo Nghị quyết 312 về phiên họp thường kỳ tháng 9, Chính phủ đưa ra kịch bản tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) quý IV cho từng địa phương. Chính phủ yêu cầu nhiều tỉnh, thành phải tăng GRDP hai chữ số trong quý IV năm 2026, trong đó 9 địa phương trên 15%, để cả nước đạt mục tiêu tăng trưởng 10% năm nay.

Nghị quyết 312 nêu rõ, trong quý IV năm nay, Lạng Sơn cần tăng 18,41%, mức cao nhất cả nước. Trong khi đó, một số địa phương khác cũng phải đạt GRDP trên 15% như Vĩnh Long, Thanh Hóa, Cà Mau và Tuyên Quang.

Đáng chú ý, hai đầu tàu kinh tế là Hà Nội cần tăng 16,55% trong quý IV để đạt mục tiêu 11% năm nay; TP HCM là 13,23%.

Tương tự, TP Hải Phòng cần mức tăng đạt 15,39% trong quý cuối năm này. Hai thành phố mới là Bắc Ninh và Quảng Ninh phải có mức tăng khoảng 14%.

Một số nơi có kết quả 9 tháng năm 2026 thấp như Sơn La, Vĩnh Long cũng phải tăng tốc ở mức cao là 13,72 - 17,25% trong ba tháng cuối năm nay.

Nguồn: Nghị quyết 312 (Đồ họa: MH).

Trước đó, ngày 3/10, tại phiên họp thường kỳ Chính phủ tháng 9, Thủ tướng Lê Minh Hưng nhấn mạnh, áp lực và thách thức trong 3 tháng cuối năm là rất lớn. Đây là giai đoạn nước rút, có ý nghĩa quyết định, đòi hỏi các bộ, ngành, địa phương cần đánh giá đúng tình hình; đồng thời xác định trực tiếp, cụ thể dư địa và động lực tăng trưởng để khai thác tối đa.

Thủ tướng cũng lưu ý, quý III đã "bật đèn vàng" với một số địa phương không có chuyển biến trên một số lĩnh vực; kết quả cuối năm sẽ là cơ sở chính xác nhất để tiến hành đánh giá, bố trí, luân chuyển cán bộ.

Theo Chính phủ, GDP quý IV cần tăng 12,5% để tăng trưởng cả năm đạt 10%. Nhà điều hành yêu cầu các địa phương bám sát kịch bản tăng trưởng 3 tháng cuối năm, rà soát từng động lực và dự án, chủ động tháo gỡ cho sản xuất kinh doanh. Đầu tư công tiếp tục được xác định là một động lực quan trọng, với yêu cầu giải ngân 100% kế hoạch vốn được giao.

Tại phiên họp thường kỳ tháng 9, Thủ tướng yêu cầu các địa phương có quy mô kinh tế lớn như TP HCM, Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh, Đồng Nai, Bắc Ninh phải khai thác mạnh hơn dư địa, đóng góp nhiều hơn cho tăng trưởng cả nước.

Đầu tư công tiếp tục được xác định là một động lực quan trọng, với yêu cầu giải ngân 100% kế hoạch vốn được giao.

Thủ tướng phát biểu chỉ đạo tại phiên họp thường kỳ tháng 9. Ảnh: VGP

Cùng với đó, các Bộ, ngành, địa phương phải rà soát, có phương án xử lý dứt điểm các dự án tồn đọng, vướng mắc kéo dài, đặc biệt là dự án giao thông, năng lượng, hạ tầng lớn; đồng thời đẩy nhanh kiểm kê, xử lý, khai thác hiệu quả các cơ sở nhà, đất dôi dư sau tinh gọn bộ máy và sắp xếp đơn vị hành chính, không để xuống cấp, lãng phí.

12 tỉnh, thành phố của Việt Nam có GRDP tăng trên 10%

Trước đó, theo số liệu của Cục Thống kê (Bộ Tài chính), đến hết quý III, có 29/34 địa phương đạt tốc độ tăng trưởng GRDP cao hơn 6 tháng, 17/34 địa phương tăng trưởng trên 10%.

Đáng chú ý, có 12 trong tổng số 34 tỉnh, thành có GRDP tăng trên 10% so với cùng kỳ năm trước.

Theo Cục Thống kê, tăng trưởng cao tập trung chủ yếu ở các địa phương có nền tảng công nghiệp, quy mô sản xuất chế biến, chế tạo lớn. Ở chiều ngược lại, một số tỉnh có tốc độ tăng GRDP thấp hơn. Nguyên nhân là do sản xuất điện sụt giảm và tỷ trọng nông nghiệp khá cao trong cơ cấu kinh tế.

Tính chung 9 tháng, tăng trưởng GDP ước đạt 9,01%, cao nhất trong 15 năm qua; trong đó quý III là 9,95%. Chính phủ đánh giá, đây là mức tăng cao. Tuy nhiên, nhiều nhiệm vụ, chỉ tiêu cả năm vẫn cần nỗ lực lớn trong quý cuối.