DN châu Âu sẽ đầu tư gần 35.000 tỷ đồng, muốn làm mô hình nổi trên biển chưa từng có ở đặc khu lớn nhất VN

Nếu được triển khai, đây sẽ là mô hình đầu tiên ở Việt Nam.

Ảnh minh họa về tàu bệnh viện.

Đây là mô hình tàu bệnh viện.

Chiều 7/10, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà đã làm việc với ông César Louis-Philip Marseille, Tổng Giám đốc Công ty VAMED Engineering GmbH (Áo), thành viên Hội đồng quản trị Tập đoàn VAMED+WWH (Đức).

Tại buổi làm việc, theo ông César Louis-Philip Marseille, Việt Nam là một trong những đối tác quan trọng của VAMED tại Đông Nam Á. Đáng chú ý, tập đoàn dự kiến đầu tư 1,2 tỷ euro (tương đương gần 35.000 tỷ đồng) vào Việt Nam trong 5 năm tới, tạo việc làm cho hàng nghìn lao động và thúc đẩy chuyển giao kiến thức, công nghệ.

Tập đoàn VAMED mong muốn tiếp tục hợp tác với Việt Nam thông qua các dự án tín dụng ưu đãi, hợp tác công - tư (PPP) và hợp tác với các đối tác tư nhân. Đồng thời, doanh nghiệp cung cấp các sản phẩm y tế từ Áo và Đức cho các đối tác tại Việt Nam.

Ông César Louis-Philip Marseille phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: VGP

Đặc biệt, tập đoàn đề xuất nghiên cứu triển khai mô hình tàu bệnh viện tại Phú Quốc (đặc khu lớn nhất Việt Nam) nếu các điều kiện cho phép. Theo đại diện của VAMED, đây là mô hình mới, có khả năng hỗ trợ chăm sóc sức khỏe cho số lượng lớn bệnh nhân và góp phần tăng cường năng lực y tế cho Việt Nam.

Mô hình tàu bệnh viện tại Phú Quốc cần hướng tới mục tiêu lâu dài

Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà làm việc với ông César Louis-Philip Marseille, Tổng Giám đốc Công ty VAMED Engineering GmbH (Áo), thành viên HĐQT Tập đoàn VAMED+WWH (Đức). Ảnh: VGP

Sau khi lắng nghe chia sẻ của ông César Louis-Philip Marseille, Phó Thủ tướng đánh giá cao ý tưởng tàu bệnh viện của VAMED. Theo Phó Thủ tướng, với đường bờ biển dài, nhiều đảo và nhu cầu chăm sóc sức khỏe đa dạng, Việt Nam có điều kiện nghiên cứu các mô hình y tế cơ động trên biển, trong đó có khả năng ứng phó với thiên tai, thảm họa.

Đồng thời, ý tưởng phát triển tàu y tế tại Phú Quốc cũng phù hợp với định hướng kết hợp y tế và du lịch của Việt Nam.

Trong bối cảnh Việt Nam sẽ tổ chức Tuần lễ Cấp cao APEC 2027 tại Phú Quốc, Phó Thủ tướng lưu ý rằng, việc nghiên cứu, triển khai mô hình tàu bệnh viện tại đây cần hướng tới mục tiêu lâu dài. Mô hình này không chỉ phục vụ riêng APEC mà còn góp phần tăng cường năng lực y tế, đáp ứng yêu cầu tổ chức các sự kiện quốc tế, chăm sóc sức khỏe nhân dân.

Do đó, Phó Thủ tướng đề nghị VAMED khẩn trương hoàn thiện đề án chi tiết, làm rõ các phương án về công nghệ, vận hành và cơ chế thực hiện.

Phó Thủ tướng giao Bộ Y tế chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành và tỉnh An Giang đánh giá giải pháp tàu bệnh viện, làm rõ các vấn đề về tính khả thi, kỹ thuật, quy chuẩn, tiêu chuẩn và những điều kiện cần thiết để triển khai.

UBND tỉnh An Giang được giao chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan xem xét hồ sơ, điều kiện và thủ tục đầu tư đối với dự án.

Ngoài dự án tàu bệnh viện, Phó Thủ tướng đề nghị VAMED nghiên cứu khả năng đầu tư hệ thống y tế dưỡng lão tại Việt Nam. Trên thực tế, đây là lĩnh vực Việt Nam đang đặc biệt quan tâm trong bối cảnh nhu cầu chăm sóc sức khỏe theo vòng đời ngày càng lớn. VAMED đã triển khai khoảng 60 cơ sở y tế dưỡng lão tại nhiều quốc gia.

Theo Phó Thủ tướng, Việt Nam đang thúc đẩy xã hội hóa y tế, thu hút các nhà đầu tư trong và ngoài nước tham gia phát triển dịch vụ y tế, hướng tới chăm sóc sức khỏe người dân tốt hơn, lấy người dân làm trung tâm và lấy phòng bệnh là chính.

Đồng thời, Chính phủ Việt Nam sẵn sàng tạo điều kiện thuận lợi, trên cơ sở tuân thủ pháp luật, cho các nhà đầu tư có tiềm lực, công nghệ và trách nhiệm xã hội.