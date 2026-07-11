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Khoảnh khắc người đàn ông ở Trung Quốc bị lốc xoáy cuốn lên không trung

Kông Anh/VTCnews
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Một người đàn ông được nhìn thấy bị cuốn lên không trung rồi rơi xuống đất khi cơn lốc xoáy quét qua tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc hôm 6/7 khiến 11 người thiệt mạng.

Khoảnh khắc người đàn ông bị cuốn lên không trung khi lốc xoáy quét qua Hồ Bắc, Trung Quốc. (Video: Scope Report)

Theo SCMP , cơn lốc xoáy với sức gió ước tính lên tới 260 km/h đã gây ra sự tàn phá kinh hoàng ở tỉnh Hồ Bắc, miền trung Trung Quốc. Ít nhất 11 người đã thiệt mạng và hơn 331 người bị thương. Hàng nghìn ngôi nhà bị hư hại, nhiều phương tiện bị lật, đất nông nghiệp bị tàn phá.

Trong video được đăng tải trên mạng xã hội X cho thấy sức gió của trận lốc xoáy cuốn bay mọi thứ, người dân không thể đứng vững và thậm chí một người đàn ông còn bị hất bay lên không trung. Nhiều người dân địa phương cũng cho biết họ rất bất ngờ trước trận lốc xoáy.

Các nhà dự báo thời tiết tiếp tục cảnh báo về mưa lớn trên khắp đất nước gây thiệt hại nặng nề về người và tài sản.

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Trong diễn biến mới nhất về tình hình mưa bão tại Trung Quốc, Cơ quan khí tượng Nhật Bản (JMA) thông tin tâm siêu bão Bavi cách phía Bắc Đài Loan khoảng 300km về phía Đông, cách đất liền tỉnh Chiết Giang (Trung Quốc) khoảng 500km về phía Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 13, giật cấp 16.

Theo JMA, bão Ba Vì tiếp tục di chuyển nhanh theo hướng Bắc Tây Bắc với tốc độ khoảng 25km/h, đi qua vùng biển phía Bắc Đài Loan sau đó tiến vào đất liền phía Đông Trung Quốc. Cường độ bão có khả năng suy yếu thêm một cấp.

Dự báo khoảng đêm nay đến sáng sớm mai, bão Ba Vì khả năng đi vào đất liền khu vực tỉnh Chiết Giang với cường độ khoảng cấp 12, giật cấp 14 - 15. Sau đó bão đi sâu vào đất liền và suy yếu dần.

Bộ Chỉ huy Phòng chống lũ lụt và hạn hán quốc gia Trung Quốc nâng mức ứng phó khẩn cấp đối với Chiết Giang và Phúc Kiến từ cấp 3 lên cấp 2, đồng thời kích hoạt cơ chế ứng phó tại nhiều địa phương khác như Bắc Kinh, Hà Bắc, Liêu Ninh và Tứ Xuyên. Cùng với đó, gần 100.000 người tại Bắc Kinh được sơ tán để đề phòng mưa lớn.

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người đàn ông

siêu bão

lốc xoáy

Ba Vì

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