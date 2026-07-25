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Khoảnh khắc kinh hoàng: Cả tòa chung cư 3 tầng bất ngờ đổ sập chỉ vài phút sau khi cư dân tháo chạy vì nghe tiếng động lạ

Phạm Trang
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Nghe thấy những tiếng động lạ và phát hiện tòa nhà xuất hiện vết nứt, các cư dân tại một chung cư 3 tầng ở Tây Ban Nha đã kịp thời tháo chạy trước khi toàn bộ công trình bất ngờ đổ sập chỉ ít phút sau đó.

Một tòa chung cư 3 tầng tại thị trấn Benetússer, gần thành phố Valencia (Tây Ban Nha), đã bất ngờ đổ sập hoàn toàn chỉ vài phút sau khi toàn bộ cư dân kịp sơ tán vì phát hiện những tiếng động và vết nứt bất thường. May mắn, vụ việc không gây thương vong.

Theo đoạn video được ghi lại tại hiện trường, ban đầu từng mảng tường và gạch đá của tòa nhà bắt đầu rơi xuống. Chỉ trong vài giây, toàn bộ kết cấu công trình mất ổn định, gập xuống rồi đổ sụp hoàn toàn, biến thành một đống đổ nát.

Ngay sau đó, một cột bụi dày đặc bốc lên bao trùm toàn bộ khu vực. Những người chứng kiến không khỏi hoảng loạn, liên tục la hét khi tòa nhà biến mất chỉ trong chớp mắt.

Theo truyền thông địa phương, thời điểm xảy ra sự việc, các cư dân đang theo dõi trận đấu giữa Tây Ban Nha và Pháp tại World Cup thì nghe thấy những tiếng động lạ phát ra từ bên trong tòa nhà.

Nghi ngờ công trình có dấu hiệu mất an toàn, họ lập tức gọi lực lượng khẩn cấp và nhanh chóng rời khỏi tòa nhà.

Cảnh sát và lực lượng cứu hỏa nhanh chóng có mặt, thiết lập hàng rào an toàn xung quanh khu vực nhằm ngăn người dân tiếp cận. Nhờ việc sơ tán kịp thời, không có ai mắc kẹt khi tòa nhà đổ sập.

Báo động được phát đi vào khoảng 22h theo giờ địa phương, khi đội tuyển Tây Ban Nha đang dẫn trước Pháp 1-0 nhờ quả phạt đền của Mikel Oyarzabal. Để đảm bảo an toàn, lực lượng chức năng cũng sơ tán thêm một tòa nhà lân cận.

Theo nhận định ban đầu, vụ sập có thể liên quan đến hoạt động thi công tại khu đất xây dựng nằm sát công trình.

Ảnh: SPX

Lực lượng cứu hỏa địa phương xác nhận trên mạng xã hội: "Một tòa nhà tại Benetússer đã bị sập trong đêm qua nhưng không gây thương vong. Các cư dân tại tòa nhà trên đường Las Americas, nằm cạnh một công trường xây dựng, đã chủ động sơ tán sau khi phát hiện các vết nứt và tiếng động bất thường."

Hiện giới chức vẫn chưa công bố có bao nhiêu người bị ảnh hưởng và phương án bố trí nơi ở tạm thời cho các hộ dân sau sự cố.

Benetússer là một trong những địa phương chịu thiệt hại nặng nề nhất trong trận mưa lũ lịch sử xảy ra tại vùng Valencia vào tháng 10/2024, khiến hơn 230 người thiệt mạng.

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