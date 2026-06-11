Khoan thăm dò xuống đáy biển, phát hiện cột hydrocarbon dày 160 mét, trữ lượng 100 triệu thùng tài nguyên

Thị trường năng lượng vừa đón tin vui với phát hiện hydrocarbon mới.

Ảnh minh họa

Tập đoàn năng lượng TotalEnergies vừa công bố phát hiện mới về hydrocarbon tại khu vực cấp phép Moho ngoài khơi Cộng hòa Congo, mở ra triển vọng gia tăng sản lượng nhờ tận dụng hạ tầng khai thác hiện hữu.

Theo thông báo của công ty, giếng thăm dò MHNM-6 NFW do TotalEnergies EP Congo vận hành đã phát hiện một cột hydrocarbon dày khoảng 160 mét trong các tầng chứa thuộc hệ Albian, được đánh giá có chất lượng tốt. Giếng khoan này nhắm tới cấu trúc Moho G nằm trong khu vực khai thác Moho ngoài khơi Congo.

Sau khi hoàn thành khoan thăm dò, TotalEnergies đã triển khai chương trình thu thập dữ liệu và lấy mẫu quy mô lớn nhằm phục vụ công tác đánh giá địa chất, xác định tiềm năng thương mại và xây dựng phương án phát triển mỏ trong tương lai.

Theo ước tính ban đầu, phát hiện tại Moho G cùng với phát hiện trước đó tại cấu trúc Moho F lân cận có thể mang lại gần 100 triệu thùng tài nguyên có thể khai thác. Công ty dự kiến phát triển các mỏ này bằng cách kết nối với hệ thống cơ sở hạ tầng hiện có tại cụm Moho, giúp rút ngắn thời gian đưa dự án vào khai thác thương mại và tối ưu chi phí đầu tư.

Ông Nicola Mavilla, Phó Chủ tịch cấp cao phụ trách Khai thác của TotalEnergies, cho biết lợi thế lớn nhất của phát hiện mới nằm ở vị trí gần các công trình sản xuất đang vận hành. Điều này cho phép công ty triển khai phát triển theo chu kỳ ngắn, đồng thời tận dụng năng lực kỹ thuật và cơ sở hạ tầng sẵn có để tạo thêm giá trị từ hoạt động khai thác trong tương lai.

Hiện TotalEnergies EP Congo là đơn vị điều hành giấy phép Moho với tỷ lệ sở hữu 63,5%. Các đối tác còn lại gồm Trident Energy nắm giữ 21,5% và Công ty Dầu khí Quốc gia Congo (SNPC) sở hữu 15%.

Khu vực Moho hiện được khai thác thông qua hai giàn sản xuất nổi Alima và Likouf, với tổng sản lượng đạt khoảng 90.000 thùng dầu quy đổi mỗi ngày.

Phát hiện mới tại Congo diễn ra trong bối cảnh các tập đoàn dầu khí quốc tế tiếp tục đẩy mạnh hoạt động thăm dò tại các lưu vực ngoài khơi châu Phi. Với việc tận dụng cơ sở hạ tầng hiện hữu thay vì đầu tư các tổ hợp khai thác hoàn toàn mới, những dự án như Moho G và Moho F đang trở thành lựa chọn ưu tiên nhằm nâng cao hiệu quả kinh tế trong bối cảnh ngành năng lượng vẫn chịu áp lực kiểm soát chi phí đầu tư.