Gặp Phó Thủ tướng, lãnh đạo DN lớn của Pháp ngỏ ý giúp Việt Nam khai thác kho báu hơn 300 tỷ USD

Đây là lĩnh vực hiện đang được Việt Nam quan tâm.

Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc tiếp xã giao ông Laurent Cohu, Phó Chủ tịch Tập đoàn Qair International (Pháp). Ảnh: VGP

Lĩnh vực này là điện gió ngoài khơi.

Chiều 9/6, tại trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc đã tiếp xã giao ông Laurent Cohu, Phó Chủ tịch Tập đoàn Qair International (Pháp) hoạt động trong lĩnh vực năng lượng tái tạo.

Cám ơn Phó Thủ tướng Thường trực dành thời gian tiếp, ông Laurent Cohu cho biết, tại Việt Nam, Qair International đã đầu tư Nhà máy điện mặt trời Cát Hiệp (Gia Lai) với công suất 50 MW. Tập đoàn cũng đang cùng với đối tác Việt Nam nghiên cứu triển khai dự án Nhà máy điện gió gần bờ Phú Lộc Thọ (Quảng Trị) với quy mô khoảng 700 MW và dự án Nhà máy điện gió Rạch Gốc (Cà Mau).

Đặc biệt, Phó Chủ tịch Tập đoàn Qair International bày tỏ mong muốn mở rộng đầu tư, hợp tác trong lĩnh vực điện gió ngoài khơi, chia sẻ kinh nghiệm và tham gia phát triển các tổ hợp năng lượng tích hợp, bao gồm điện gió ngoài khơi, sản xuất hydrogen và hệ thống pin lưu trữ điện, qua đó góp phần hỗ trợ các mục tiêu phát triển năng lượng của Việt Nam.

Nhu cầu năng lượng của Việt Nam sẽ tiếp tục tăng mạnh trong thời gian tới

Theo Phó Thủ tướng Thường trực cho biết, Việt Nam đặc biệt ưu tiên phát triển lĩnh vực năng lượng, trong đó có điện gió gần bờ và điện gió ngoài khơi. Ảnh: VGP

Hoan nghênh sự quan tâm của Qair International đối với điện gió ngoài khơi, năng lượng mới và chuỗi giá trị hydro xanh, amoniac xanh, Phó Thủ tướng Thường trực cho rằng đây là những lĩnh vực có tiềm năng, phù hợp với định hướng chuyển dịch năng lượng, bảo đảm an ninh năng lượng và thu hút nguồn lực xã hội cho phát triển hạ tầng năng lượng của Việt Nam.

Theo Phó Thủ tướng Thường trực, nhu cầu năng lượng của Việt Nam sẽ tiếp tục tăng mạnh trong thời gian tới để phục vụ mục tiêu tăng trưởng 2 con số, phát triển các trung tâm dữ liệu, thúc đẩy khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và quá trình chuyển dịch từ sử dụng nhiên liệu hóa thạch sang năng lượng tái tạo. Các đề xuất của Tập đoàn phù hợp với định hướng phát triển ngành năng lượng của Việt Nam cũng như Quy hoạch điện VIII điều chỉnh.

Nhấn mạnh điện gió ngoài khơi là lĩnh vực mới, Phó Thủ tướng Thường trực cho biết, Việt Nam đang tiếp tục hoàn thiện thể chế, tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật và các quy định pháp luật liên quan. Chính phủ sẽ tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, tạo môi trường thuận lợi cho hoạt động đầu tư, đồng thời xây dựng hệ thống tiêu chuẩn, quy chuẩn phù hợp với thông lệ quốc tế và điều kiện thực tiễn của Việt Nam; ưu tiên xem xét, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các doanh nghiệp có công nghệ, uy tín, tiềm lực tài chính và quyết tâm đầu tư lâu dài vào điện gió ngoài khơi.

Khẳng định quan điểm coi thành công của doanh nghiệp là thành công của Việt Nam, Phó Thủ tướng đề nghị Tập đoàn tiếp tục làm việc với các bộ, ngành, địa phương liên quan để sớm hoàn thiện các đề xuất đầu tư.

Đối với các dự án điện gió ngoài khơi giai đoạn 2026 - 2030, Việt Nam đã có cơ chế đặc thù cho phép cắt giảm nhiều thủ tục nhằm đẩy nhanh quá trình khảo sát khu vực biển, lựa chọn nhà đầu tư và triển khai dự án đối với các doanh nghiệp đáp ứng đầy đủ điều kiện theo quy định. Các kiến nghị của doanh nghiệp sẽ được các cơ quan chức năng nghiên cứu, xử lý theo thẩm quyền; những nội dung vượt thẩm quyền sẽ được báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết kịp thời.