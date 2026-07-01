Khoan sâu 76m xuống lòng đất, phát hiện quặng vàng dày 252m - hé mở tiềm năng của khu mỏ tỷ đô

Chương trình khoan thăm dò tại dự án Spanish Mountain (Canada) liên tiếp phát hiện các đoạn quặng vàng hàm lượng cao, góp phần mở rộng hệ thống khoáng hóa của một trong những mỏ vàng chưa khai thác lớn nhất British Columbia.

Theo thông báo của Công ty Spanish Mountain Gold, lỗ khoan 26-DH-1390 đã cắt qua 252m khoáng hóa vàng, bắt đầu từ độ sâu khoảng 76m, với hàm lượng trung bình 0,82 gram vàng/tấn.

Đáng chú ý, bên trong thân quặng này xuất hiện nhiều đoạn có hàm lượng vàng cao hơn. Trong đó, nổi bật là 94m đạt 1,32 gram vàng/tấn và một đoạn 5m đạt 3,23 gram vàng/tấn ở độ sâu khoảng 195 m.

Theo các chuyên gia, sự xuất hiện đồng thời của các đoạn quặng có hàm lượng cao bên trong một thân quặng dày là tín hiệu tích cực, cho thấy hệ thống khoáng hóa vẫn tiếp tục mở rộng và có thể cải thiện hiệu quả khai thác trong tương lai.

Đây cũng là kết quả mới nhất của chương trình khoan 60.000m mà Spanish Mountain Gold triển khai trong năm 2026. Đến nay, công ty đã hoàn thành khoảng 31% khối lượng công việc theo kế hoạch và đang đồng thời thực hiện nghiên cứu khả thi, nhằm hướng tới quyết định đầu tư xây dựng mỏ vào năm 2028.

Không chỉ có lỗ khoan 26-DH-1390, nhiều kết quả khác cũng cho thấy tiềm năng của khu vực khai thác chính.

Lỗ khoan 26-DH-1386 ghi nhận 18m quặng đạt 0,96 gram vàng/tấn ở độ sâu khoảng 236m, cùng đoạn 10m đạt 2,19 gram vàng/tấn ở độ sâu khoảng 296m.

Trong khi đó, lỗ khoan 26-DH-1388 phát hiện 22m quặng đạt 0,97 gram vàng/tấn và thêm 69m đạt 0,75 gram vàng/tấn ở độ sâu khoảng 217m.

Theo ông Ben Pirie, chuyên gia phân tích của Atrium Research, các kết quả mới tiếp tục củng cố giả thuyết rằng hành lang đứt gãy Orca - khu vực mới được xác định trong quá trình thăm dò đang chứa phần lớn các thân quặng có hàm lượng cao của dự án.

Ông còn cho biết, các lỗ khoan mới không chỉ giúp lấp đầy khoảng trống dữ liệu mà còn mở rộng phạm vi khoáng hóa về phía tây, nam và đông của mỏ chính.

Hiện vẫn còn 16 lỗ khoan đang chờ công bố kết quả phân tích.

Spanish Mountain nằm cách thành phố Vancouver khoảng 500km về phía đông bắc và được đánh giá là một trong những mỏ vàng chưa khai thác lớn nhất tỉnh British Columbia, Canada. Dự án có lợi thế về hạ tầng giao thông, nguồn điện thủy điện sẵn có và lực lượng lao động khai khoáng lâu năm trong khu vực.

Trong năm nay, công ty tập trung hoàn thiện mô hình địa chất và tích hợp hành lang Orca vào thiết kế khai thác tương lai.

Trước đó, vào tháng 4, Spanish Mountain đã ký thỏa thuận bản quyền trị giá 55 triệu USD với Wheaton Precious Metals để hỗ trợ phát triển dự án.

Theo đánh giá kinh tế sơ bộ công bố trước đó, dự án được quy hoạch theo mô hình mỏ lộ thiên với công suất xử lý khoảng 26.000 tấn quặng/ngày và vòng đời khai thác 24,5 năm.

Ở giả định giá vàng 2.450 USD/ounce, dự án có giá trị hiện tại ròng (NPV) khoảng 1 tỷ USD, tỷ suất hoàn vốn nội bộ (IRR) 18%, trong khi vốn đầu tư ban đầu ước tính khoảng 1,25 tỷ USD.



