Kho dự trữ tên lửa đánh chặn của Mỹ đã bị Iran làm cạn kiệt phần lớn

Chiến dịch quân sự chống lại nước Cộng hòa Hồi giáo Iran được cho là đã làm cạn kiệt đáng kể kho dự trữ tên lửa đánh chặn Patriot và THAAD của Mỹ.

Hệ thống phòng thủ tên lửa Patriot của Mỹ ở Trung Đông.

Theo một phân tích được Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế công bố mới đây, lực lượng Mỹ đã sử dụng một lượng lớn đạn dược phòng không trong giai đoạn đầu của cuộc chiến chống Iran, bắt đầu từ ngày 28/2.

Các hoạt động chiến đấu được nối lại sau thỏa thuận ngừng bắn ngày 8/4, làm giảm thêm lượng dự trữ.

Theo phân tích, số lượng tên lửa Patriot của đã giảm từ khoảng 2.230 quả trước chiến tranh xuống còn từ 759 đến 827 vào thời điểm lệnh ngừng bắn tháng 4, trong khi số lượng tên lửa THAAD giảm từ 452 quả xuống còn từ 234 đến 278 trong cùng thời kỳ.

Báo cáo lưu ý, việc giao hàng hệ thống THAAD trong thời gian ngừng bắn đã vượt quá nhu cầu sử dụng, dẫn đến lượng tồn kho trong tháng 7 cao hơn một chút so với tháng 4.

Báo cáo ghi nhận hệ thống phòng không của Mỹ nhìn chung khá thành công, nhưng cũng lưu ý nó không hoàn hảo.

Một số cuộc tấn công của Iran đã xuyên thủng hệ thống phòng không, gây thương vong và thiệt hại nặng cho các căn cứ quân sự.

Báo cáo cảnh báo, việc kho dự trữ ngày càng thu hẹp có thể buộc Mỹ và các đồng minh phải chấp nhận rủi ro lớn hơn trong cách sử dụng những tên lửa đánh chặn còn lại.

Báo cáo cũng nêu bật một mối lo ngại chiến lược rộng hơn, số vũ khí đã sử dụng trong cuộc xung đột với Iran có thể gây ra rủi ro trong ngắn hạn và trung hạn đối với khả năng sẵn sàng của Mỹ trong một cuộc xung đột tiềm tàng khác.

Báo cáo chỉ ra đề xuất của chính quyền Tổng thống Trump về khoản chi 95 tỷ USD cho vũ khí trong ngân sách quốc phòng năm tài chính 2027, cùng với khoản bổ sung 21 tỷ USD cho chiến tranh, như bằng chứng cho thấy sự cấp bách mà các quan chức đặt ra trong việc xây dựng lại kho dự trữ vũ khí.

Trong khi một tên lửa đánh chặn Patriot có giá trung bình khoảng 4 triệu USD, thì một tên lửa THAAD có giá từ 12 triệu đến 15 triệu USD.

Cuộc đối đầu hạn chế với Iran kéo dài 13 ngày hồi đầu tháng này có thể đã làm cạn kiệt thêm kho dự trữ tên lửa đánh chặn của Mỹ.

Và ngay khi báo cáo được công bố, một cuộc đối đầu khác lại bắt đầu, khi Cộng hòa Hồi giáo Iran nối lại các cuộc tấn công tên lửa nhằm vào lực lượng Mỹ trong khu vực.

Hiện chưa rõ Iran còn bao nhiêu tên lửa, hoặc liệu nước này có còn sản xuất tên lửa nữa hay không. Tuy nhiên, rõ ràng là Mỹ và các đồng minh có thể cạn kiệt kho dự trữ của mình nếu chiến tranh kéo dài hơn nữa.