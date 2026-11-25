Từ mong muốn san sẻ những nhọc nhằn của người cao tuổi, những tấm lòng đã tìm đến nhau, cùng góp sức để họ có thêm một điểm tựa vững chắc.

Ở tuổi xế chiều, không phải ai cũng có thể an hưởng tuổi già bên con cháu. Vẫn có những người cao tuổi ngày ngày bươn chải mưu sinh, trong khi người khác phải đối mặt với đôi mắt ngày càng mờ đi, khiến sinh hoạt và chăm sóc bản thân trở nên khó khăn. Những nhu cầu thiết yếu ấy đôi khi vượt quá khả năng tự xoay xở, đặt ra bài toán lớn cho xã hội: làm thế nào để người cao tuổi có thêm điểm tựa, được chăm sóc và sống tuổi già trọn vẹn hơn?

Thấu hiểu những khó khăn đó, có những cá nhân, tổ chức đã chọn không đứng ngoài cuộc mà muốn góp một phần sức lực để trở thành điểm tựa cho những người cao tuổi còn nhiều thiệt thòi để họ có thêm điều kiện tự chăm lo cho bản thân, tiếp tục mưu sinh và tận hưởng cuộc sống theo cách mình mong muốn.

Một “khoảng thở” mưu sinh 300.000 đồng

Trong quá trình tiếp cận những người cao tuổi vẫn đang lao động kiếm sống, nhóm Vầng Trăng Khuyết nhận ra rằng không phải ai cũng mong muốn được đưa vào một mô hình bảo trợ tập trung. Nhiều người cao tuổi vẫn muốn tự làm việc, tự kiếm sống và tự quyết định cuộc đời mình. Bởi vậy, câu hỏi đặt ra không đơn thuần là làm thế nào để hỗ trợ người cao tuổi khó khăn mà là làm sao để san sẻ gánh nặng mà không lấy đi quyền tự chủ của họ.

Từ trăn trở ấy, dự án “Cõng Ngoại 1 Con Trăng - Tiếp sức mưu sinh” ra đời. Điểm đặc biệt của mô hình nằm ở gói tiếp sức 300.000 đồng mỗi tháng, gồm tiền mặt và nhu yếu phẩm thiết yếu. Khoản tiền không nhằm thay thế thu nhập hay khiến Ngoại phải từ bỏ công việc đang làm. Thay vào đó, đây là một “khoảng thở” đều đặn, giúp họ có thêm nguồn lực trang trải những nhu cầu cơ bản và tiếp tục mưu sinh theo khả năng. Với mức hỗ trợ được thiết kế vừa sức, một cá nhân có thu nhập trung bình, một nhóm bạn hay một gia đình đều có thể cùng tiếp sức cho một Ngoại trong một tháng. Cho đi vì thế không còn là việc chỉ dành cho những người có nguồn lực lớn mà giờ đây trở thành một hành động mang tính cộng đồng để nhiều người có thể tham gia.

Các Ngoại được hỗ trợ 300.000 đồng mỗi tháng, gồm tiền mặt và nhu yếu phẩm thiết yếu.

Để mỗi sự sẻ chia đến đúng người và được duy trì minh bạch, dự án xây dựng hồ sơ riêng cho từng Ngoại, kết nối người đóng góp theo cơ chế 1:1, đồng thời ghi nhận quá trình bàn giao bằng hình ảnh, chứng từ và đối soát. Không dừng ở khoản hỗ trợ hằng tháng, điểm tựa này còn được mở rộng thông qua kết nối bảo hiểm y tế, viện phí và hỗ trợ khẩn cấp khi Ngoại gặp vấn đề sức khỏe.

Giống như tinh thần của câu nói “Của cho không bằng cách cho”, giá trị của “Cõng Ngoại 1 Con Trăng” vì vậy không chỉ nằm ở khoản tiền được trao đi mà còn là cách dự án nhìn nhận người thụ hưởng như những chủ thể vẫn đang nỗ lực làm chủ cuộc sống. Đằng sau một gói tiếp sức nhỏ, đều đặn là mong muốn để mỗi Ngoại được tiếp tục làm công việc mình lựa chọn, giữ sự tự chủ và có thêm điểm tựa trước những bất trắc của tuổi già.

Người cao tuổi được hướng dẫn tận tình để nhận hỗ trợ hằng tháng.

Khi nhìn rõ hơn cũng là cơ hội sống tự chủ hơn

Không chỉ cần một điểm tựa để tiếp tục mưu sinh, người cao tuổi còn cần được chăm sóc để có thể tận hưởng cuộc sống một cách trọn vẹn. Bởi khi đôi mắt dần mờ đi theo năm tháng, những điều tưởng chừng giản dị như đọc một dòng chữ, nhận ra người thân hay tự đi lại cũng có thể trở thành thử thách. Với những người có hoàn cảnh khó khăn, hành trình tìm lại ánh sáng còn nhiều trở ngại bởi chi phí, khoảng cách địa lý và hạn chế trong việc tiếp cận thông tin, dịch vụ điều trị.

Chương trình nhân đạo “Mắt sáng cho người cao tuổi” giai đoạn 2025 - 2028 được triển khai từ sự phối hợp giữa Trung ương Hội Người cao tuổi Việt Nam và Bộ Y tế, hướng đến tháo gỡ những rào cản đó. Điểm đặc biệt của chương trình chính là cách tổ chức dịch vụ chăm sóc mắt dựa vào cộng đồng, đưa cơ hội thăm khám và điều trị đến gần hơn với những người cần hỗ trợ.

Thay vì chờ người cao tuổi tự tìm đến bệnh viện, chương trình phát huy mạng lưới Hội Người cao tuổi tại địa phương để chủ động rà soát nhu cầu, tổ chức khám, tư vấn và sàng lọc. Những trường hợp cần can thiệp tiếp tục được kết nối với cơ sở y tế để điều trị, phẫu thuật theo chỉ định chuyên môn. Đặc biệt, người cao tuổi thuộc đối tượng chương trình được hỗ trợ miễn phí từ khám sàng lọc đến các chi phí ăn uống, đi lại và phẫu thuật tại bệnh viện, thông qua nguồn tài trợ kết hợp bảo hiểm y tế đồng chi trả.

Thay vì chờ người cao tuổi tự tìm đến bệnh viện, chương trình phát huy mạng lưới Hội Người cao tuổi tại địa phương để chủ động rà soát nhu cầu, tổ chức khám, tư vấn và sàng lọc.

Để hành trình ấy được nối dài, chương trình huy động sự tham gia của nhiều chủ thể: tổ chức Hội, ngành y tế, chính quyền địa phương, bệnh viện, doanh nghiệp, quỹ và các cá nhân đồng hành. Mỗi bên đóng góp theo thế mạnh riêng của mình từ năng lực chuyên môn, nhân lực đến nguồn lực tài chính. Bên cạnh hoạt động khám và điều trị, việc tập huấn cán bộ Hội Người cao tuổi cũng góp phần nâng cao năng lực chăm sóc, tuyên truyền và kết nối dịch vụ tại cộng đồng.

Đến tháng 11/2026, chương trình đã tạo cơ hội khám, tư vấn cho hơn 30.000 người cao tuổi và hỗ trợ phẫu thuật đục thủy tinh thể thành công cho hơn 8.000 người thuộc đối tượng thụ hưởng. Nhưng đằng sau những con số ấy, điều đáng quan tâm hơn cả là cơ hội được phát hiện bệnh, tiếp cận điều trị và duy trì chất lượng cuộc sống mà chương trình đang mở ra.

Chương trình “Mắt sáng cho người cao tuổi” được lan toả đến nhiều địa phương trên cả nước.

Từ một điểm tựa nhỏ đến sức mạnh của cả cộng đồng

Có những sự quan tâm bắt đầu từ một trăn trở rất đỗi giản dị: làm sao để những người cao tuổi còn chật vật mưu sinh vơi bớt nhọc nhằn, hay những đôi mắt đã dần mờ có cơ hội nhìn rõ hơn. Nhưng để mong muốn ấy trở thành sự giúp đỡ thực sự, một tấm lòng đôi khi cần tìm đến nhiều tấm lòng khác. Người góp sức, người kết nối, người mang đến chuyên môn và điều kiện triển khai… cứ thế, những nguồn lực riêng lẻ dần gặp nhau trên cùng một hành trình - đây cũng chính là tinh thần “Hợp lực cộng đồng” mà Human Act Prize 2026 hướng tới.

Cả hai đều thể hiện cam kết đồng hành với cộng đồng thông qua những giải pháp thiết thực, có cách làm sáng tạo để đáp ứng nhu cầu của người cao tuổi và tạo ra tác động cụ thể đến người thụ hưởng. Đặc biệt, việc kết nối người đóng góp, đơn vị triển khai, tổ chức xã hội và đội ngũ chuyên môn không chỉ gia tăng nguồn lực hỗ trợ mà còn tạo nền tảng để duy trì và lan tỏa mô hình đến nhiều người, nhiều địa phương hơn.

Mọi hành trình sẻ chia có thể bắt đầu từ một tấm lòng, một mong muốn giúp đỡ ai đó vơi bớt khó khăn. Nhưng khi những tấm lòng ấy tìm thấy nhau, cùng góp sức và hành động vì một mục tiêu chung, sự quan tâm sẽ trở thành điểm tựa vững chắc, để nhiều người hơn được nâng đỡ và những giá trị tốt đẹp có cơ hội tiếp tục lan xa.

Hãy cùng đón chờ những dự án sáng giá góp mặt trong danh sách Vòng Sơ khảo Human Act Prize 2026 và tiếp tục hành trình tiến đến Chung kết - nơi những hành động đẹp vì cộng đồng được ghi nhận, kết nối và lan tỏa.

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Sau khi tiếp nhận các hồ sơ tham dự, Human Act Prize 2026 bước vào giai đoạn thẩm định, gồm Vòng Sơ khảo và Vòng Chung khảo, nhằm đánh giá toàn diện các dự án dựa trên hệ thống tiêu chí của Giải thưởng. Thông qua quá trình xem xét hồ sơ, trao đổi và đánh giá của Hội đồng Giám khảo, những dự án tiêu biểu sẽ từng bước được lựa chọn để tiến tới Gala trao giải Human Act Prize 2026. Rất mong nhận được sự quan tâm, đồng hành và ủng hộ của cộng đồng dành cho Human Act Prize 2026 và những dự án đang trên hành trình tạo nên những thay đổi tích cực! Website chính thức: https://humanactprize.org Fanpage: https://www.facebook.com/HumanActPrize



