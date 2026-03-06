Khi ngủ xuất hiện 5 dấu hiệu này, tuổi thọ có thể bị rút ngắn: Cái thứ 2 đặc biệt nguy hiểm, nhiều người vẫn xem nhẹ

Càng lớn tuổi, nhiều người bắt đầu gặp các vấn đề về giấc ngủ. Có người trằn trọc khó ngủ, sáng dậy vẫn mệt mỏi; có người đang ngủ lại bất ngờ tỉnh giấc giữa đêm rồi không thể ngủ lại. Những biểu hiện này thường bị cho là chuyện bình thường của tuổi tác. Tuy nhiên, các bác sĩ cảnh báo một số dấu hiệu xuất hiện khi ngủ có thể là tín hiệu sớm của nhiều bệnh lý nghiêm trọng, thậm chí ảnh hưởng đến tuổi thọ nếu bị bỏ qua.

Trong khi ngủ, cơ thể tiến hành hàng loạt quá trình phục hồi quan trọng như điều hòa hormone, sửa chữa tế bào và ổn định hệ tim mạch. Vì vậy, bất kỳ bất thường nào trong giấc ngủ cũng có thể phản ánh vấn đề sức khỏe tiềm ẩn.

Thường xuyên tỉnh giấc giữa đêm, đặc biệt vào một khung giờ cố định

Không ít người có thói quen tỉnh giấc vào nửa đêm hoặc gần sáng, sau đó rất khó ngủ lại. Nếu tình trạng này diễn ra thường xuyên, nhiều người nghĩ đó chỉ là quá trình lão hóa tự nhiên. Thực tế, việc tỉnh giấc nhiều lần trong đêm, đặc biệt vào một thời điểm cố định, có thể liên quan đến các vấn đề của hệ tim mạch, hệ hô hấp hoặc hệ nội tiết.

Một số nghiên cứu cho thấy hiện tượng này có thể liên quan đến tăng huyết áp, đái tháo đường hoặc bệnh tim. Ví dụ, nếu thường xuyên tỉnh giấc vào rạng sáng, nguyên nhân có thể là tim không được cung cấp máu đầy đủ trong lúc nghỉ ngơi. Nếu tỉnh giấc vào nửa đêm, có thể liên quan đến biến động hormone, hạ đường huyết hoặc vấn đề về thận.

Đang ngủ bỗng giật mình vì khó thở hoặc cảm giác nghẹt thở

Đây là dấu hiệu đặc biệt nguy hiểm nhưng lại khá phổ biến ở người trung niên và người lớn tuổi. Một số người khi ngủ bỗng thức giấc vì cảm giác khó thở, tức ngực hoặc như bị nghẹt thở. Tình trạng này thường xảy ra vào nửa đêm hoặc gần sáng, khiến người bệnh hoảng hốt và mất ngủ.

Các chuyên gia cho biết đây có thể là biểu hiện của hội chứng ngưng thở khi ngủ. Khi mắc rối loạn này, đường thở bị tắc nghẽn một phần hoặc hoàn toàn trong lúc ngủ, khiến luồng không khí bị gián đoạn. Không chỉ làm giảm chất lượng giấc ngủ, ngưng thở khi ngủ còn làm tăng nguy cơ tăng huyết áp, bệnh tim mạch, đột quỵ và thậm chí ngừng tim đột ngột.

Nằm ngủ bị đau tức ngực, phải ngồi dậy mới đỡ

Một số người khi nằm ngủ cảm thấy tức ngực, đau ngực hoặc khó chịu vùng tim. Điều đáng chú ý là khi nằm xuống triệu chứng càng nặng, nhưng khi ngồi dậy thì lại giảm bớt.

Các bác sĩ cho rằng đây có thể là dấu hiệu của các bệnh tim mạch như bệnh mạch vành, thiếu máu cơ tim hoặc cơn đau thắt ngực. Ban đêm, tuần hoàn máu chậm hơn và tim phải làm việc nhiều hơn, nên các vấn đề tim mạch dễ bộc lộ rõ. Nếu tình trạng này lặp lại nhiều lần, nên sớm đi kiểm tra bằng điện tâm đồ hoặc siêu âm tim.

Chân thường xuyên bị chuột rút, đau nhức vào ban đêm

Chuột rút ở chân khi ngủ là tình trạng khá phổ biến, đặc biệt ở người lớn tuổi. Những cơn co thắt cơ đột ngột có thể gây đau dữ dội, làm gián đoạn giấc ngủ.

Ngoài nguyên nhân do thiếu vận động, chuột rút ban đêm còn có thể liên quan đến thiếu khoáng chất như canxi và magiê, rối loạn tuần hoàn máu hoặc bệnh thần kinh ngoại biên. Ở một số trường hợp, đây cũng có thể là dấu hiệu liên quan đến bệnh đái tháo đường.

Nói mớ, mộng du hoặc có hành động mạnh khi ngủ

Một số người khi ngủ thường nói mớ, mộng du hoặc có những cử động mạnh trong giấc mơ. Dù nhiều người cho rằng đây chỉ là hiện tượng bình thường, nhưng nếu xảy ra thường xuyên, đặc biệt ở người trung niên và cao tuổi, nó có thể liên quan đến các rối loạn thần kinh.

Một số nghiên cứu cho thấy các hành vi bất thường trong giấc ngủ có thể liên quan đến bệnh Parkinson hoặc các rối loạn thần kinh khác. Trong một số trường hợp nghiêm trọng, người bệnh có thể vô thức làm tổn thương bản thân hoặc người xung quanh.

Nhìn chung, giấc ngủ không chỉ giúp cơ thể nghỉ ngơi mà còn phản ánh rõ tình trạng sức khỏe. Các dấu hiệu như tỉnh giấc nhiều lần, khó thở khi ngủ, đau ngực, chuột rút hoặc hành vi bất thường trong lúc ngủ đều có thể là “tín hiệu cảnh báo” của cơ thể. Đặc biệt với người trung niên và cao tuổi, việc chú ý những thay đổi này và đi kiểm tra sớm có thể giúp phát hiện bệnh kịp thời và hạn chế nhiều rủi ro sức khỏe về sau.

Nguồn và ảnh: Sohu