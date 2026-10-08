Khi mua sườn heo, nếu thấy có dấu hiệu này ở các kẽ xương thì đừng mua dù giá có rẻ đến đâu!

Một người nội trợ thông minh, có kinh nghiệm lựa chọn thực phẩm khi mua sườn heo không chỉ nhìn vào lượng thịt, giá rẻ mà còn chú ý đến các đường nối giữa các xương!

Nhiều người có thói quen khi đi chợ mua thực phẩm nấu ăn: Không thể cưỡng lại việc mua hàng giảm giá. Điều này càng đặc biệt đúng với những nguyên liệu có giá cao như sườn heo, và khi được giảm giá, nhiều người mua cả một tảng lớn cùng một lúc. Tuy nhiên, bạn phải biết một thực tế rằng, không phải lúc nào hàng giảm giá cũng "do chính sách ưu đãi", hoặc "hàng trong ngày cần bán hết". Thực tế, nhiều người mua thực phẩm giá rẻ chỉ vì ham cái lợi trước mắt mà không biết rằng đằng sau đó là nguồn thực phẩm có vấn đề. Khi mua sườn heo nếu bạn mua phải miếng sườn trông nhiều thịt và rẻ tiền nhưng sau khi mang về nấu lại có mùi khó chịu, khô cứng và thậm chí tiềm ẩn nguy cơ gây hại cho sức khỏe. Một người nội trợ thông minh, có kinh nghiệm lựa chọn thực phẩm khi mua sườn heo không chỉ nhìn vào lượng thịt, giá rẻ mà còn chú ý đến các đường nối giữa các xương!

Nếu có vết bầm tím đỏ sẫm hoặc cục u đen ở các khớp xương, đừng mua dù giá có rẻ đến đâu.

Một số người bán hàng sẽ bán thanh lý những miếng sườn dự trữ lâu ngày với giá rẻ. Vì quá trình rút máu sau khi giết mổ không triệt để, máu tích tụ trong các kẽ xương, cuối cùng đông lại và chuyển sang màu đen. Thoạt nhìn, hầu hết mọi người chỉ thấy phần thịt căng mọng trên bề mặt sườn và dễ dàng bỏ qua phần máu đông nằm sâu bên trong các kẽ xương. Ngay cả sau khi chần và thêm rượu nấu ăn cùng gừng, mùi hôi nồng nặc của những miếng sườn này vẫn khó loại bỏ. Bản thân máu đông rất dễ sinh sôi vi khuẩn, và ở nhiệt độ phòng, nó sẽ nhanh hỏng hơn nhiều so với sườn tươi. Người già và trẻ em có hệ tiêu hóa yếu dễ bị khó chịu sau khi ăn chúng.

Ngoài vết bầm tím, còn có một tình trạng khác cần tránh khi mua sườn heo đó là: Thấy có chất nhầy dính, màu trắng xám trong các kẽ xương. Chất nhầy này khi chạm vào sẽ trơn trượt và có mùi chua, hôi thối - đây là dấu hiệu cho thấy sườn đã bắt đầu bị hỏng. Một số người bán hàng chỉ đơn giản là rửa sạch, lau sạch bụi bẩn trên bề mặt và che giấu mùi hôi, nhưng chất nhầy ẩn trong các kẽ xương thì không thể rửa sạch được.

Nhiều người hỏi, làm thế nào để chọn sườn heo tươi? Bạn chỉ cần ghi nhớ những điểm sau:

Trước tiên, hãy nhìn vào màu sắc. Sườn heo tươi có màu đỏ nhạt với độ bóng mượt, và lớp mỡ có màu trắng sữa, không có màu xám hoặc xỉn màu.

Thứ hai, khi chạm vào sẽ thấy thịt chắc và đàn hồi; nhanh chóng trở lại hình dạng ban đầu khi dùng ngón tay ấn vào. Bề mặt hơi ẩm nhưng không dính.

Thứ ba, khi ngửi sẽ chỉ thoang thoảng mùi thịt tươi, không có mùi chua hay mùi thối hoặc mùi nồng khó chịu.

Một quan niệm sai lầm khác cần tránh là sườn càng nhiều thịt không phải lúc nào cũng ngon hơn. Sườn có nhiều thịt thường có xương to, nhiều mỡ và sẽ làm cho món canh bị ngấy. Nếu bạn thích dùng sườn nấu canh hơn, hãy chọn dẻ sườn nhỏ; chúng có thịt mềm hơn, xương nhỏ hơn và thịt bám sát xương hơn, tạo nên hương vị đậm đà hơn.

Đừng bị cám dỗ bởi lời mời chào giảm giá khi mua sườn heo. Nhiều người bán hàng lợi dụng lòng ham muốn mua hàng giá rẻ của mọi người, bán những phần sườn tồn đọng, không đảm bảo chất lượng thực phẩm với giá thấp. Bạn có thể tiết kiệm được một ít tiền, nhưng cuối cùng, thịt sẽ không ăn được, hoàn toàn lãng phí, và thậm chí bạn có thể bị ngộ độc thực phẩm - điều đó không đáng.

Tiết kiệm là tốt, nhưng an toàn thực phẩm là điều tối quan trọng. Việc mua thực phẩm có vẻ là chuyện nhỏ, nhưng nó ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe bữa ăn của gia đình bạn. Khi mua sườn heo, bạn thường chọn sườn to hay sườn nhỏ? Bạn đã bao giờ mua phải sườn heo có những cục máu sẫm màu chưa? Hãy chia sẻ kinh nghiệm hữu ích của bạn cho chúng tôi nhé!