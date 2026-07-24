Bộ Công an khen thưởng Công an Bắc Ninh vụ triệt phá đường dây sản xuất, mua bán vũ khí quân dụng quy mô lớn, bắt giữ 16 đối tượng và thu giữ hơn 55.000 viên đạn.

Bộ Công an vừa gửi thư khen và thưởng đột xuất Ban chuyên án Công an tỉnh Bắc Ninh vì có thành tích đặc biệt xuất sắc trong đấu tranh triệt phá đường dây chế tạo, tàng trữ, sử dụng, mua bán trái phép vũ khí quân dụng hoạt động với quy mô lớn.

Theo đó, Bộ trưởng Bộ Công an thưởng 30 triệu đồng cho Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (CA Bắc Ninh), đơn vị chủ công trong công tác xác lập, đấu tranh chuyên án.

Đồng thời, Bộ trưởng Bộ Công an thưởng 20 triệu đồng cho các đơn vị: Phòng Kỹ thuật nghiệp vụ và ngoại tuyến; Phòng An ninh điều tra; Công an xã Lục Nam và Công an xã Liên Bão vì có thành tích xuất sắc trong phối hợp điều tra, khám phá vụ án.

Lực lượng chức năng thu giữ một số súng của đường dây. (Ảnh: NA)

Trong thư khen gửi Công an tỉnh Bắc Ninh, lãnh đạo Bộ Công an nhấn mạnh: “Đây là chiến công xuất sắc, thể hiện tinh thần trách nhiệm cao, sự mưu trí, sắc bén về nghiệp vụ của Công an tỉnh Bắc Ninh trong triển khai chỉ đạo của Đảng ủy Công an Trung ương và lãnh đạo Bộ Công an về phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm sản xuất, mua bán trái phép vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ.”

Thư khen cũng đánh giá kết quả khám phá vụ án đã “góp phần thiết thực hạn chế hậu quả do tội phạm sử dụng vũ khí nóng gây án, răn đe, phòng ngừa tội phạm và củng cố niềm tin yêu của Nhân dân đối với lực lượng Công an nhân dân”.

Thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương và lãnh đạo Bộ Công an, thứ trưởng Phạm Thế Tùng ghi nhận, biểu dương thành tích của các đơn vị tham gia chuyên án, đồng thời yêu cầu Công an tỉnh Bắc Ninh khẩn trương điều tra mở rộng vụ án, củng cố tài liệu, chứng cứ để xử lý nghiêm các đối tượng theo quy định của pháp luật.

Bộ Công an gửi thư khen Công an Bắc Ninh.

Bên cạnh đó, Bộ Công an cũng đề nghị lực lượng chức năng đẩy mạnh tuyên truyền, vận động người dân giao nộp và thu hồi tối đa số vũ khí mà các đối tượng đã sản xuất, mua bán ra ngoài xã hội.

Việc khen thưởng đột xuất được xem là sự ghi nhận kịp thời đối với những thành tích nổi bật của Ban chuyên án, đồng thời tiếp tục khẳng định bản lĩnh, trình độ nghiệp vụ và tinh thần hiệp đồng tác chiến hiệu quả của các lực lượng Công an tỉnh Bắc Ninh trong đấu tranh với tội phạm, đặc biệt là tội phạm liên quan đến vũ khí quân dụng.

Lãnh đạo Bộ Công an bày tỏ mong muốn cán bộ, chiến sĩ Công an Bắc Ninh tiếp tục phát huy kết quả đã đạt được, lập thêm nhiều chiến công xuất sắc, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Theo Công an tỉnh Bắc Ninh, thời gian qua đơn vị đã tập trung triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, đấu tranh làm rõ đường dây tội phạm có tổ chức, hoạt động khép kín từ sản xuất, quảng bá, tiêu thụ, vận chuyển đến thanh toán nhằm đối phó cơ quan chức năng.

Kết quả điều tra ban đầu xác định các đối tượng đã đầu tư hệ thống máy móc, thiết bị chuyên dụng để sản xuất vũ khí quân dụng với số lượng lớn.

Ban chuyên án đã bắt giữ, khởi tố 16 đối tượng, thu giữ 10 khẩu súng, 55.628 viên đạn chì cùng nhiều tang vật liên quan.

Đây được đánh giá là một trong những chuyên án lớn về vũ khí quân dụng được đấu tranh thành công trong thời gian gần đây, góp phần ngăn chặn nguồn vũ khí nguy hiểm phát tán ra ngoài xã hội, bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn.

Trước đó, hồi đầu tháng 7, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Trị quyết định khởi tố vụ án hình sự về tội “Chế tạo, mua bán trái phép vũ khí quân dụng” xảy ra tại tỉnh Quảng Trị và một số địa phương khác.

Cơ quan điều tra cũng khởi tố bị can đối với Đào Huy Đức (SN 1998) và Đào Thị Lan Anh (SN 2005), cùng trú tại xã Nhã Nam (tỉnh Bắc Ninh), về tội “Tàng trữ, mua bán trái phép vũ khí quân dụng” theo Điều 304 Bộ luật Hình sự; khởi tố bị can Lại Văn Hưng (SN 1992, trú tại phường Tích Lương, tỉnh Thái Nguyên) về tội “Chế tạo, tàng trữ, mua bán trái phép vũ khí quân dụng” theo Điều 304 Bộ luật Hình sự.

Các đối tượng: Đào Thị Lan Anh, Đào Huy Đức và Lại Văn Hưng. (Ảnh: Bộ Công an)

Trước đó, qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh phát hiện nhiều tài khoản Facebook, TikTok, YouTube như “Anh Thư Cam”, “Hanny Yammy”, “Poppy Hannyy”, “Shop Đức Huy”... thường xuyên quảng cáo, mua bán, hướng dẫn lắp ráp các linh kiện súng nén hơi, nén khí (PCP) với số lượng lớn.

Sau thời gian kiên trì thu thập chứng cứ, xác minh hàng nghìn dữ liệu điện tử, thông tin giao dịch và hoạt động vận chuyển, mua bán trái phép linh kiện súng của vũ khí quân dụng, cơ quan công an đồng loạt triển khai lực lượng tại tỉnh Thái Nguyên và Bắc Ninh, thực hiện khám xét nhiều địa điểm là nơi ở, nơi làm việc của những người liên quan.

Kết quả đấu tranh, phát hiện cơ sở cơ khí quy mô lớn của Lại Văn Hưng (SN 1992, trú tổ Phú Xá 12, phường Tích Lương, tỉnh Thái Nguyên) được ngụy trang dưới vỏ bọc Công ty TNHH Cơ khí GLOTECH Việt Nam, bên trong được đầu tư hệ thống máy tiện CNC, máy phay CNC cùng nhiều thiết bị hiện đại chuyên phục vụ chế tạo các bộ phận súng.

Lực lượng công an thu giữ nhiều khẩu súng nén hơi, nén khí (PCP) hoàn thiện; hàng ngàn bộ linh kiện lắp ráp súng; bộ phận cò được giám định là bộ phận của vũ khí quân dụng cùng hàng ngàn viên đạn chì thành phẩm; chì nguyên liệu cùng nhiều máy móc, thiết bị chuyên dụng.

Tiếp đó, lực lượng phá án triệu tập, khám xét nơi ở của Đào Huy Đức, Đào Thị Lan Anh (cùng trú tại thôn Bãi Ban, xã Nhã Nam, tỉnh Bắc Ninh) và phát hiện, thu giữ hàng trăm linh kiện súng nén hơi, nén khí (PCP) như cò súng, nòng súng, bộ phận giảm thanh, khuôn đúc đạn.

Tiếp tục mở rộng đấu tranh chuyên án, lực lượng phá án triệu tập, làm việc với nhiều đối tượng liên quan, phối hợp công an các địa phương truy xét các đầu mối tiêu thụ. Qua đó, thu giữ thêm hàng trăm khẩu súng cùng số lượng lớn linh kiện, bộ phận súng được các đối tượng mua từ đường dây trên, kịp thời ngăn chặn nguy cơ số vũ khí này tiếp tục bị sử dụng để thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật, góp phần bóc gỡ toàn diện đường dây sản xuất, mua bán vũ khí quân dụng quy mô lớn trên không gian mạng.