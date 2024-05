Khảo sát 7.000 người trên 60 tuổi: Phát hiện điểm chung của tuổi thọ không phải tập thể dục mà là sở hữu 4 “không” này

Nhiều nghiên cứu đã chỉ ra rằng trong những yếu tố quyết định tuổi thọ thì di truyền chỉ chiếm 25% và nguyên nhân còn lại là do lối sống. Một nghiên cứu dựa trên dữ liệu của 7.000 người Canada trung niên được công bố trên tạp chí Quốc tế về Nghiên cứu Môi trường và Sức khỏe Cộng đồng vào năm 2022 đã phần nào xác thực điều này.



4 điểm chung của những người sống thọ

Theo đó, một nhóm tác giả này đã xem xét và phân tích dữ liệu của 7.000 người Canada trên 60 tuổi trong suốt 3 năm để xác định những yếu tố nào có liên quan đến tuổi thọ. Những người được chọn để tham gia nghiên cứu này đều có sức khỏe tốt, không có các vấn đề về trí nhớ hoặc các cơn đau mãn tính, không mắc bất kỳ bệnh tâm thần hay các khuyết tật về thể chất.

Hơn 70% số người tham gia có tình trạng sức khỏe tuyệt vời trong suốt thời gian nghiên cứu. Đặc biệt, trong số những người từ 80 tuổi trở lên, khoảng 50% vẫn có nhận thức, thể chất và cảm xúc cực kỳ cao này trong suốt 3 năm nghiên cứu.

Kết quả thu được cho thấy những người sống thọ có khá nhiều điểm tương đồng về lối sống. Cụ thể, khảo sát này chỉ ra những người sống lâu, sống khỏe đều sở hữu 4 “không” như: không bao giờ hút thuốc, không có tiền sử bệnh tim hoặc viêm khớp; không bị mất ngủ và không bị béo phì.



Đặc biệt, chỉ số sống lâu, sống khỏe của người ít gặp bất ổn khi ngủ cao hơn 29% so với những người khác. Chỉ số này ở người không hút thuốc cao hơn 46% so với những người thường hút thuốc. Ở những người không bị béo phì, chỉ số này cũng cao hơn 24% so với những người béo phì.

Theo các chuyên gia, việc không hút thuốc hay từ bỏ thói quen hút thuốc khi về già có thể cải thiện chức năng phổi, giảm tỷ lệ bệnh mạch vành, các triệu chứng hô hấp, từ đó giúp kéo dài tuổi thọ. Nghiên cứu này cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc duy trì cân nặng hợp lý và thực hiện lối sống chăm chỉ vận động thể chất. Đồng thời chỉ ra rằng một giấc ngủ ngon, đủ giấc cũng là một yếu tố quan trọng để quyết định tuổi thọ khi chúng ta già đi. Các vấn đề về giấc ngủ như ngủ muộn hay thiếu ngủ, mất ngủ sẽ làm suy yếu sức khỏe nhận thức, tinh thần và thể chất.

Ngoài 60 tuổi, làm thêm 2 việc để kéo dài tuổi thọ

Sau 60 tuổi, thể chất và tinh thần sẽ bước vào giai đoạn lão hóa toàn diện. Lão hóa là điều không thể tránh khỏi, nhưng chúng ta có thể trì hoãn nó bằng cách làm tốt 2 việc nhỏ trong cuộc sống hàng ngày dưới đây:

1. Cười nhiều hơn

Tiếng cười có tác dụng rất quan trọng và tích cực đối với sức khỏe của con người. Nếu một người bị các cảm xúc tiêu cực chi phối trong một thời gian dài sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến quá trình lưu thông máu trong cơ thể, dẫn đến huyết áp tăng và có thể xảy ra nhiều triệu chứng bất thường khác.

Khi bước sang tuổi 60, chúng ta cần giữ được thái độ sống lạc quan, vui vẻ và cười nhiều. Điều này có thể giúp tăng cường sức đề kháng với bệnh tật, giúp trì hoãn sự xuất hiện của sự lão hóa và tuổi thọ cũng được kéo dài hơn.

2. Sử dụng bộ não nhiều hơn

Bộ não con người cũng sẽ bắt đầu lão hóa theo tuổi tác. Bệnh Alzheimer hay còn gọi là chứng mất trí nhớ tuổi già, là một trong những bệnh tuổi già phổ biến nhất. Do đó, việc ngăn ngừa sự xuất hiện của chứng mất trí nhớ tuổi già cũng là một biện pháp giúp người cao tuổi sống lâu hơn. Muốn phòng ngừa chứng bệnh này thì người già cần phải tư duy và suy nghĩ nhiều hơn. Từ đó có thể thúc đẩy lưu thông máu và độ nhạy cảm của dây thần kinh trong não. Chỉ khi bộ não khỏe mạnh, con người mới có thể sống lâu hơn.

(Tổng hợp)