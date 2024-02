Khảo sát 500.000 người phát hiện ra: Làm đủ 5 điều này có thể kéo dài tuổi thọ thêm 8 đến 9 năm nữa

Một báo cáo khảo sát thống kê của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đã chỉ ra rằng trong số các yếu tố khác nhau ảnh hưởng đến tuổi thọ khỏe mạnh: Di truyền chiếm 15%, môi trường xã hội chiếm 10%, điều kiện y tế chiếm 8%, môi trường tự nhiên chiếm 7% và lối sống chiếm 60%, gần như đóng vai trò quyết định.

Nói cách khác, tình trạng sức khỏe của mỗi người đều nằm trong tay bản thân. Chính chúng ta là người đầu tiên chịu trách nhiệm về sức khỏe của mình.

Vậy bí quyết của một lối sống lành mạnh là gì?

Để trả lời câu hỏi này, Lý Lập Minh - giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược về Y tế Công cộng và Phòng chống Dịch bệnh lớn tại Đại học Bắc Kinh, và các học giả khác từ Đại học Bắc Kinh đã hợp tác với Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Trung Quốc để phân tích dữ liệu của khoảng 500.000 người Trung Quốc.

Lý Lập Minh - giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược về Y tế Công cộng và Phòng chống Dịch bệnh lớn tại Đại học Bắc Kinh, Trung Quốc.

Báo cáo nghiên cứu sau đó đã được công bố trên The Lancet. Theo đó, nhóm chuyên gia chỉ ra rằng, nếu thực hiện được 5 lối sống lành mạnh sau đây ngay từ độ tuổi 30, bạn sẽ giúp kéo dài tuổi thọ thêm 8-9 năm:

Không bao giờ hút thuốc hoặc bỏ hút thuốc càng sớm càng tốt

Hạn chế rượu bia

Hãy hoạt động thể chất

Duy trì thói quen ăn uống lành mạnh

Duy trì vóc dáng khỏe mạnh

Trong đó, những người có đủ 5 lối sống lành mạnh trên đã giảm 63% nguy cơ tử vong do tim mạch, giảm 53% nguy cơ tử vong do ung thư và giảm 70% nguy cơ tử vong do bệnh hô hấp mãn tính, so với những người không có.

Tránh xa thuốc lá

Thuốc lá là chất gây ung thư cấp độ 1. Thực tế khoa học đã chỉ ra, càng ít hút thuốc thì càng ít nguy cơ bị ung thư phổi. Nếu mọi người áp dụng thói quen sinh hoạt của nhóm nguy cơ thấp, đặc biệt là bỏ hút thuốc, có thể tránh được khoảng 80-90% số ca tử vong do ung thư phổi.

Cần lưu ý rằng tác hại do thuốc lá gây ra không chỉ xảy ra với người hút thuốc, những người thụ động tiếp xúc với khói thuốc lá cũng bị tổn hại sức khỏe nghiêm trọng.

Ảnh minh họa: Internet

Hạn chế rượu bia

Rượu cũng là chất gây ung thư và theo thống kê tại Trung Quốc, cứ mỗi 18 ca bệnh ung thư thì có 1 trường hợp liên quan đến uống rượu. Có đủ bằng chứng cho thấy rượu làm tăng nguy cơ ung thư vùng hầu họng, thanh quản, thực quản, dạ dày, gan, đại trực tràng và vú. Một số nghiên cứu còn cho thấy uống rượu quá mức có mối quan hệ trực tiếp với sự xuất hiện hoại tử chỏm xương đùi…

Tốt nhất, nên hạn chế bia rượu nhiều nhất có thể trong khả năng vì chúng là nguyên nhân trực tiếp gây hại cho sức khỏe con người.

Duy trì hoạt động thể chất

Cuộc sống là sự vận động. Tập thể dục thường xuyên đóng một vai trò quan trọng trong việc cải thiện khả năng miễn dịch của con người và kiểm soát các bệnh mãn tính. 150 phút tập thể dục nhịp điệu cường độ vừa phải mỗi tuần sẽ thúc đẩy quá trình lưu thông máu nhanh hơn, tăng cường trao đổi chất, huy động mọi khía cạnh chức năng của cơ thể, thúc đẩy chức năng của tế bào, mô, cơ quan và các hệ thống cơ thể khác nhau, từ đó cải thiện hiệu quả khả năng miễn dịch.

Tổ chức Y tế Thế giới và "Hướng dẫn Hoạt động Thể chất cho Dân số Trung Quốc (2021)" khuyến nghị người trung niên và người cao tuổi nên tham gia tổng cộng 150 phút đến 300 phút các hoạt động cường độ vừa phải, hoặc 75 phút đến 150 phút hoạt động cường độ cao.

Hoạt động cường độ mỗi tuần , tùy thuộc vào tình trạng thể chất của họ và nên tập luyện cơ bắp ít nhất hai ngày một tuần sẽ giúp mọi người duy trì nền tảng thể lực tốt hơn, có khả năng kéo dài tuổi thọ.

Ảnh minh họa: Internet

Thói quen ăn uống lành mạnh

Thực phẩm là thứ quan trọng nhất đối với con người. Việc bổ sung đầy đủ và cân bằng các chất dinh dưỡng là cơ sở để đảm bảo chức năng bình thường của hệ thống miễn dịch. Thức ăn hàng ngày nên bao gồm ngũ cốc, đậu hỗn hợp và khoai tây, thực phẩm từ động vật, rau tươi, trái cây, sữa và các sản phẩm từ sữa, các loại hạt, v.v. Nên chú ý kiểm soát lượng dầu ăn và muối ăn vào.

Duy trì cân nặng khỏe mạnh

Béo phì không chỉ làm giảm vẻ ngoài mà còn trở thành trở ngại cho sức khỏe của bạn. Béo phì không chỉ làm tăng nguy cơ mắc bệnh tim, tiểu đường, các bệnh về xương khớp mà còn làm tăng nguy cơ ung thư. Hơn 20 loại ung thư khác nhau có liên quan đến béo phì, đáng chú ý nhất là ung thư biểu mô tuyến trực tràng, nội mạc tử cung và thực quản.

Chỉ số cân nặng cơ thể (BMI) khỏe mạnh nên được duy trì trong khoảng từ 18,5 đến 23,9, với vòng eo <90 cm đối với nam và <85 cm đối với nữ.

Chỉ số BMI được tính như sau: BMI = cân nặng (kg) ` bình phương chiều cao (㎡)

*Nguồn: Sohu